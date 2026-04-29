محاصره بنادر ایران آنگونه که آمریکا تبلیغ می کند نیست

اسپوتنیک ایران

پس از شکست مفتضحانه آمریکا و اسرائیل در قبال ایران آمریکاییها در مخمصه ای گیر کرده اند که چگونه از جنگی که به خاطر اسرائیل وارد آن شده اند خودشان را آبرومندانه...

2026-04-29T23:31+0430

بر عکس تصور آمریکایی ها و اسرائیلی ها جنگ نه فقط حکومت ایران را با فروپاشی مواجه نکرد برکه موجب تقویت آن و افزایش حمایت از آن شد.در مقابل جنگ موجب ریزش حمایت از ترامپ و نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل گردید.طبق آمارهایی که رسانه های آمریکا منتشر کرده اند حمایت از ترامپ در آمریکا به کمتر از 26% رسیده و این رقم در تاریخ آمریکا به سابقه است که رئیس جمهوری ای 74% مخالف در کشور خود داشته باشد و همه آمارها تایید می کنند که دلیل اصلی این ریزش جنگ با ایران بوده.ایران موفق شده که جنگ را به داخل آمریکا بکشد و کاری کند تک تک مردم آمریکا جنگ را در جیب خود احساس کنند، اتفاقی که بی سابقه می باشد و طی بیش از 65 جنگی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بر علیه دیگر کشورها راه انداخت هیچ وقت مردم داخل آمریکا جنگ را احساس نمی کردند.علاوه بر این مساله ایران اولین کشور جهان به حساب می آید که جسارت در هم کوبیدن پایگاه های آمریکایی و ناوهای آمریکایی را داشته و این امر هم در تاریخ بی سابقه به حساب می آید.بحث هدف قرار دادن اسرائیل به کنار.امروزه ایران با سیاست خود موفق شد اهداف آمریکا از سرنگونی نظام و نابودی کل ایران در چهار ساعت تا از بین بردن تمدن ایرانی در یک شب تا... را به "لعنتی ها تنگه هرمز را باز کنید" محصور کند و آمریکا را متقاعد کند که بهترین راه برای حفظ آبروی خود همان محاصره چند بندی ایرانی از راه دور است.حتی کارشناسان آمریکایی هم باور دارند این پروپاگاندای تبلیغاتی که دولت آمریکا در باره موفقیت محاصره دریایی راه انداخته در نهایت هم مانند دیگر تبلیغاتی که طی دو ماه پیش راه انداخته بود مشخص می شود که تو خالی است و آمریکایی ها به خود می آیند و متوجه می شوند ای داد بی داد ایرانی ها چه کلاهی سرشان گذاشته اند.در اینکه ایران متضرر می شود بحثی نیست اما باید به این نکته توجه داشت که ماجرا برای ایرانی ها بقای ایران است و برای بقای ایران حاضر هستند هر هزینه ای که باشد را متقبل شوند جیب آنها مهم تر از خون آن شهیدی که برای پرتاب یک موشک شهید شد و یا آن رزمنده ای که علیرغم اینکه می دانست ممکن است مورد هدف قرار گیرد اما برای ناموس کشورش پشت ضد هوایی قرار گرفته بود یا آن خلبان اف 5 که با ریسک 95% شهادت به دل دشمن زد تا پایگاه هایش را نابود کند، نیست.این هم بگذرد.اما وقتی که به امریکایی ها نگاه کنید می بینید اکثریت مردم آمریکا امروزه باور دارند که این جنگ بی دلیل بوده و فقط به تبعیت از اسرائیل انجام شده و آنها حاضر نیستند هزینه های آن را تقبل کنند.در واقع این ماجرا موجب آن شده که موج نفرت و انزجار میان مردم از اسرائیل در آمریکا و بسیاری کشورهای جهان که از این جنگ متضرر شده اند به حد اعلا برسد و سیاست مداران کشورهای غربی متوجه هستند که حمایت از اسرائیل در نهایت موجب آن خواهد شد که از کار بی کار شوند.بسیاری باور دارند این روند می تواند درنهایت موجبات فروپاشی ائتلاف جمهوری خواهها در حمایت از ترامپ در آمریکا گردد و به احتمال زیاد آنها در کنترل کنگره شکست خواهند خورد و درحال حاضر مهم برای آنها این است که سطح شکست آنها چه قدر باشد.برخی دمکرات ها وعده داده اند تا پس از انتخابات ماده 25 قانون اساسی آمریکا را فعال کنند و ترامپ را به دلیل بی کفایتی و عدم تعادل عقلی و ذهنی از کار برکنار کنند.علیرغم اینکه طبق این قانون جی دی ونس معاون اول ترامپ قدرت را در دست خواهد گرفت اما وی ترجیح خواهد داد با تیم خود کار کند و عملا بسیاری از افراد درون دولت آمریکا که طرفدار جنگ با ایران بودند احتمالا از کار برکنارخواهند شد.در صورتی که چنین اتفاقی پیش آید یعنی به جای اینکه آمریکا موفق شده باشد ساختار حاکمه ایران را تغییر دهد ایران موفق می شود ساختار حاکمه بر آمریکا را تغییر دهد.امروزه محاصره دریایی آمریکا بر علیه ایران چیزی حدود روزانه 2.5 ملیارد دلار هزینه مستقیم دارد اما هزینه های پشت پرده به ده ها برابر این مبلغ می رسد و بسیاری بر آورد می کنند که جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران راه انداختند چیزی حدود یک هزار ملیارد دلار برای مردمان جهان هزینه داشته، از هزینه های مستقیم جنگ گرفته تا هزینه های غیر مستقیم مانند افزایش قیمت سوخت و کالاهای مختلف و...قطعا این هزینه ها بر نظر رای دهندگان آمریکایی تاثیر خواهد گذاشت و قطعا ادامه محاصره می تواند ضربه کاری بزرگی را به ترامپ و حامیان جنگ با ایران تحمیل کند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

