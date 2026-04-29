ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260429/رسانه-ترامپ-به-مشاورانش-دستور-داد-تا-برای-محاصره-طولانی-مدت-ایران-آماده-شوند-29146361.html
رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند
رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند
اسپوتنیک ایران
ترامپ تصمیم گرفت با جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران، فشار بر اقتصاد و صادرات نفت ایران را ادامه دهد. 29.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-29T08:42+0430
2026-04-29T08:42+0430
جهان
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/10/28692867_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4821e18370342ee60545f30da68dc53e.jpg
مقامات آمریکایی توضیح دادند که رهبر آمریکا از سرگیری بمباران یا خروج از درگیری را گزینه‌های خطرناک‌تری نسبت به حفظ محاصره می‌دانست. آنا کلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی ایالات متحده، گفت که محاصره ظاهراً به واشنگتن اجازه می‌دهد تا "حداکثر نفوذ" را بر دولت ایران اعمال کند. او تصریح کرد که رئیس کاخ سفید تصمیمی خواهد گرفت که امنیت ملی ایالات متحده را تضمین کند. هفته گذشته، ترامپ به طور یکجانبه آتش‌بس با تهران را تا زمان پایان مذاکرات تمدید کرد. روز دوشنبه، المیادین گزارش داد که ایران، از طریق واسطه‌ها، فرمولی سه مرحله‌ای برای ادامه گفتگو به ایالات متحده ارائه داد. مرحله اول بر پایان جنگ و تضمین عدم اقدام نظامی بیشتر علیه ایران و لبنان متمرکز خواهد بود. در مرحله بعد، واشنگتن و تهران در مورد چگونگی مدیریت تنگه هرمز پس از پایان درگیری بحث خواهند کرد. حرکت به مرحله سوم، که شامل بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بدون توافق بر سر نکات اول و دوم غیرممکن خواهد بود. طبق گزارش رسانه‌های غربی، ترامپ و تیمش در مورد ایده باز کردن تنگه هرمز و به تعویق انداختن گفتگوی هسته‌ای تردید دارند. واشنگتن ممکن است در روزهای آینده پیشنهادهای متقابلی ارائه دهد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/10/28692867_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_1a671dfd042a20a1d55c48b30a8760d0.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان, ایران
جهان, ایران

رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند

08:42 29.04.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند
رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.04.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
ترامپ تصمیم گرفت با جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران، فشار بر اقتصاد و صادرات نفت ایران را ادامه دهد.
مقامات آمریکایی توضیح دادند که رهبر آمریکا از سرگیری بمباران یا خروج از درگیری را گزینه‌های خطرناک‌تری نسبت به حفظ محاصره می‌دانست.
آنا کلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی ایالات متحده، گفت که محاصره ظاهراً به واشنگتن اجازه می‌دهد تا "حداکثر نفوذ" را بر دولت ایران اعمال کند. او تصریح کرد که رئیس کاخ سفید تصمیمی خواهد گرفت که امنیت ملی ایالات متحده را تضمین کند.
هفته گذشته، ترامپ به طور یکجانبه آتش‌بس با تهران را تا زمان پایان مذاکرات تمدید کرد. روز دوشنبه، المیادین گزارش داد که ایران، از طریق واسطه‌ها، فرمولی سه مرحله‌ای برای ادامه گفتگو به ایالات متحده ارائه داد. مرحله اول بر پایان جنگ و تضمین عدم اقدام نظامی بیشتر علیه ایران و لبنان متمرکز خواهد بود.
در مرحله بعد، واشنگتن و تهران در مورد چگونگی مدیریت تنگه هرمز پس از پایان درگیری بحث خواهند کرد. حرکت به مرحله سوم، که شامل بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بدون توافق بر سر نکات اول و دوم غیرممکن خواهد بود.
طبق گزارش رسانه‌های غربی، ترامپ و تیمش در مورد ایده باز کردن تنگه هرمز و به تعویق انداختن گفتگوی هسته‌ای تردید دارند. واشنگتن ممکن است در روزهای آینده پیشنهادهای متقابلی ارائه دهد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала