رسانه: ترامپ به مشاورانش دستور داد تا برای محاصره طولانی مدت ایران آماده شوند

اسپوتنیک ایران

ترامپ تصمیم گرفت با جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بنادر ایران، فشار بر اقتصاد و صادرات نفت ایران را ادامه دهد.

مقامات آمریکایی توضیح دادند که رهبر آمریکا از سرگیری بمباران یا خروج از درگیری را گزینه‌های خطرناک‌تری نسبت به حفظ محاصره می‌دانست. آنا کلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی ایالات متحده، گفت که محاصره ظاهراً به واشنگتن اجازه می‌دهد تا "حداکثر نفوذ" را بر دولت ایران اعمال کند. او تصریح کرد که رئیس کاخ سفید تصمیمی خواهد گرفت که امنیت ملی ایالات متحده را تضمین کند. هفته گذشته، ترامپ به طور یکجانبه آتش‌بس با تهران را تا زمان پایان مذاکرات تمدید کرد. روز دوشنبه، المیادین گزارش داد که ایران، از طریق واسطه‌ها، فرمولی سه مرحله‌ای برای ادامه گفتگو به ایالات متحده ارائه داد. مرحله اول بر پایان جنگ و تضمین عدم اقدام نظامی بیشتر علیه ایران و لبنان متمرکز خواهد بود. در مرحله بعد، واشنگتن و تهران در مورد چگونگی مدیریت تنگه هرمز پس از پایان درگیری بحث خواهند کرد. حرکت به مرحله سوم، که شامل بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بدون توافق بر سر نکات اول و دوم غیرممکن خواهد بود. طبق گزارش رسانه‌های غربی، ترامپ و تیمش در مورد ایده باز کردن تنگه هرمز و به تعویق انداختن گفتگوی هسته‌ای تردید دارند. واشنگتن ممکن است در روزهای آینده پیشنهادهای متقابلی ارائه دهد.

