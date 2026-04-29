ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260429/حزبالله-از-حمله-به-یک-مرکز-نظامی-اسرائیل-خبر-داد-29146685.html
حزب‌الله از حمله به یک مرکز نظامی اسرائیل خبر داد
اسپوتنیک ایران
در بیانیه حزب‌الله آمده است که مقاومت اسلامی با استفاده از گروه بزرگی از پهپادهای تهاجمی، شبانه به یک مرکز تجمع سربازان اسرائیلی در موقعیت تازه تأسیس نمر الجمل... 29.04.2026, اسپوتنیک ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24208677_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_98868ea4544f7668535aae64e72ba5ea.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24208677_66:0:1214:861_1920x0_80_0_0_8f690ff9ad835335a110276557fe3b60.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:10 29.04.2026
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر حزب‌الله از حمله به یک مرکز نظامی اسرائیل خبر داد
حزب‌الله از حمله به یک مرکز نظامی اسرائیل خبر داد - اسپوتنیک ایران , 1920, 29.04.2026
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
در بیانیه حزب‌الله آمده است که مقاومت اسلامی با استفاده از گروه بزرگی از پهپادهای تهاجمی، شبانه به یک مرکز تجمع سربازان اسرائیلی در موقعیت تازه تأسیس نمر الجمل حمله کرد و به یک هدف قطعی دست یافت.
پیش از این، حزب‌الله از شش عملیات رزمی علیه ارتش اسرائیل، از جمله سرنگونی یک پهپاد چندمنظوره هرمس 900 اسرائیلی بر فراز روستای قنطره، خبر داده بود.
روز سه‌شنبه، هواپیماهای اسرائیلی به 18 شهرک در جنوب لبنان حمله کردند و پنج شهر مرزی لبنان مورد حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند.
با وجود ادامه آتش‌بس، هواپیماها و توپخانه اسرائیل همچنان روزانه به جنوب لبنان حمله می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت این کشور، تنها در 26 آوریل، 14 شهروند لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدند. حزب‌الله با حمله به نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی پاسخ می‌دهد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала