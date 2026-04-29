https://spnfa.ir/20260429/حزبالله-از-حمله-به-یک-مرکز-نظامی-اسرائیل-خبر-داد-29146685.html
حزبالله از حمله به یک مرکز نظامی اسرائیل خبر داد
اسپوتنیک ایران
29.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-29T09:10+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24208677_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_98868ea4544f7668535aae64e72ba5ea.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/08/03/24208677_66:0:1214:861_1920x0_80_0_0_8f690ff9ad835335a110276557fe3b60.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
در بیانیه حزبالله آمده است که مقاومت اسلامی با استفاده از گروه بزرگی از پهپادهای تهاجمی، شبانه به یک مرکز تجمع سربازان اسرائیلی در موقعیت تازه تأسیس نمر الجمل حمله کرد و به یک هدف قطعی دست یافت.
پیش از این، حزبالله از شش عملیات رزمی علیه ارتش اسرائیل، از جمله سرنگونی یک پهپاد چندمنظوره هرمس 900 اسرائیلی بر فراز روستای قنطره، خبر داده بود.
روز سهشنبه، هواپیماهای اسرائیلی به 18 شهرک در جنوب لبنان حمله کردند و پنج شهر مرزی لبنان مورد حملات توپخانهای قرار گرفتند.
با وجود ادامه آتشبس، هواپیماها و توپخانه اسرائیل همچنان روزانه به جنوب لبنان حمله میکنند. به گفته وزارت بهداشت این کشور، تنها در 26 آوریل، 14 شهروند لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدند. حزبالله با حمله به نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی پاسخ میدهد.