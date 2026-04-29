حزب‌الله از حمله به یک مرکز نظامی اسرائیل خبر داد

در بیانیه حزب‌الله آمده است که مقاومت اسلامی با استفاده از گروه بزرگی از پهپادهای تهاجمی، شبانه به یک مرکز تجمع سربازان اسرائیلی در موقعیت تازه تأسیس نمر الجمل...

2026-04-29T09:10+0430

پیش از این، حزب‌الله از شش عملیات رزمی علیه ارتش اسرائیل، از جمله سرنگونی یک پهپاد چندمنظوره هرمس 900 اسرائیلی بر فراز روستای قنطره، خبر داده بود. روز سه‌شنبه، هواپیماهای اسرائیلی به 18 شهرک در جنوب لبنان حمله کردند و پنج شهر مرزی لبنان مورد حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. با وجود ادامه آتش‌بس، هواپیماها و توپخانه اسرائیل همچنان روزانه به جنوب لبنان حمله می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت این کشور، تنها در 26 آوریل، 14 شهروند لبنانی در حملات اسرائیل کشته شدند. حزب‌الله با حمله به نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی پاسخ می‌دهد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

