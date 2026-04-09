غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست
غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست
غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست◻ شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار... 09.04.2026, اسپوتنیک ایران
غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست◻ شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران در خصوص مذاکرات پیرامون حق غنی سازی برای ایران گفت: آمریکایی ها از اساس مخالف هرگونه غنی‌سازی یا توسعهٔ برنامه‌های هسته‌ای در ایران هستند.◻ جمهوری اسلامی ایران هیچگاه بدنبال کاربرد های غیرمتعارف و سلاح هسته‌ای نبود. اما امروز همهٔ صنعت‌های مختلف به تکنولوژی و به فناوری هسته‌ای نیاز دارند، حتی در حوزهٔ مهندسی، فنی، بهداشت، درمان، کشاورزی و همهٔ موارد. بنابراین به هیچ وجه منطقی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد در این زمینه مذاکره کند.◻ وی تاکید کرد: برخی موارد قابل مذاکره هست، ولی کلیت غنی سازی و برنامه ی هسته ای ایران قابل تعطیل کردن نیست.◻ شهریار حیدری در ادامه دو حوزه ی غیر قابل تعطیلی برای جمهوری اسلامی را عنوان کرد: به هیچ وجه ما در دو حوزه نمی‌توانیم مذاکرات برای حذف انجام دهیم. یکی در حوزهٔ موشکی است، که امروز برای تمام ملت ایران مشخص شد که تنها عامل بازدارنده علاوه بر مردم و ملت که در خیابان بودند، این بود که در میدان موشک داشتیم. اگر این پیشرفت ها در صنعت موشکی اتفاق نمی‌افتاد، قطع به یقین به بهانه‌های مختلف از جمله بحث هسته‌ای و بحث حقوق بشر، آمریکا به ایران تجاوز می‌کرد. بنابراین این دو حوزه قابل مذاکره نیست و قابل بحث نیست.◻ ایران به میزانی که برای استفادهٔ صلح‌آمیز هسته‌ای به غنی سازی نیاز داشته باشد آنرا انجام میدهد و این حق مسلم ملت ایران و دنیا هست. نه تنها ملت ما، برای همهٔ دنیا این حق را قائلیم که از فناوری صحیح و متعارف هسته‌ای استفاده بکنند. بنابراین اینها ممکن است قابل مذاکره باشد اما قابل تعلیق نیست.
غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست

21:44 09.04.2026
غنی سازی ایران قابل تعلیق نیست

◻ شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران در خصوص مذاکرات پیرامون حق غنی سازی برای ایران گفت: آمریکایی ها از اساس مخالف هرگونه غنی‌سازی یا توسعهٔ برنامه‌های هسته‌ای در ایران هستند.

◻ جمهوری اسلامی ایران هیچگاه بدنبال کاربرد های غیرمتعارف و سلاح هسته‌ای نبود. اما امروز همهٔ صنعت‌های مختلف به تکنولوژی و به فناوری هسته‌ای نیاز دارند، حتی در حوزهٔ مهندسی، فنی، بهداشت، درمان، کشاورزی و همهٔ موارد. بنابراین به هیچ وجه منطقی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد در این زمینه مذاکره کند.

◻ وی تاکید کرد: برخی موارد قابل مذاکره هست، ولی کلیت غنی سازی و برنامه ی هسته ای ایران قابل تعطیل کردن نیست.

◻ شهریار حیدری در ادامه دو حوزه ی غیر قابل تعطیلی برای جمهوری اسلامی را عنوان کرد: به هیچ وجه ما در دو حوزه نمی‌توانیم مذاکرات برای حذف انجام دهیم. یکی در حوزهٔ موشکی است، که امروز برای تمام ملت ایران مشخص شد که تنها عامل بازدارنده علاوه بر مردم و ملت که در خیابان بودند، این بود که در میدان موشک داشتیم. اگر این پیشرفت ها در صنعت موشکی اتفاق نمی‌افتاد، قطع به یقین به بهانه‌های مختلف از جمله بحث هسته‌ای و بحث حقوق بشر، آمریکا به ایران تجاوز می‌کرد. بنابراین این دو حوزه قابل مذاکره نیست و قابل بحث نیست.

◻ ایران به میزانی که برای استفادهٔ صلح‌آمیز هسته‌ای به غنی سازی نیاز داشته باشد آنرا انجام میدهد و این حق مسلم ملت ایران و دنیا هست. نه تنها ملت ما، برای همهٔ دنیا این حق را قائلیم که از فناوری صحیح و متعارف هسته‌ای استفاده بکنند. بنابراین اینها ممکن است قابل مذاکره باشد اما قابل تعلیق نیست.
