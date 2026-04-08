نماینده مجلس ایران: کشور های عربی فهمیدند کت خاورمیانه تن کیست
احمد بخشایش اردستانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیرامون شرایط مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا...
2026-04-08T23:31+0430
23:24 08.04.2026 (بروز رسانی شده: 23:31 08.04.2026)
احمد بخشایش اردستانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیرامون شرایط مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا با توجه به بدعهدی های مکرر آمریکایی ها، در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران ایران و آمریکا هرگز جنگ به این صورت نداشتند، آمریکا قدرت قارهای ایران را ندیده بود، چون آمریکا همیشه کنار میایستاد و مثلا به اسرائیل در جنگ با ایران کمک میکرد؛ در جنگ 12 روزه هم شب آخر وارد جنگ شد و نیروگاه ها را زد؛ ولی معنای اینکه نیروگاه ها را زد این نبود که خودش در جنگ شرکت کرده باشد، ولی این بار فکر نمیکرد که کتک اساسی بخورد.
در واقع به نحوی من احساس میکنم که ایران در اینجا سطحش خیلی بالا آمد؛ یعنی سطح ایران بالا است و بالاتر نشان داد که قدرت غلبه دارد. اما اینکه اعتماد بکند، نه؛ اصلاً مذاکره میکنند که اعتماد نداشته باشند. حالا اینکه مثلاً به چه نحوی این اعتماد به وجود بیاید، با نوشتاری که روی کاغذ انجام میدهند و آن توافق کامل که از گذشته تا به حال این مشکلات را حل کند، به اضافه اینکه ایران در آینده باز هم به آمریکا اعتماد نمیکند.
آنچه لازمه ی اعتماد است این است که جنگی بین ایران و آمریکا به وجود نیاید و غرامت را بپردازد؛ حالا این غرامت یا در چارچوب اخذ غرامت در تنگه هرمز است که در اختیار ایران باشد یا به اشکال دیگر.
هر لحظهای که آمریکا بخواهد تحریمی انجام بدهد، ایران هم آن تحریم را با ابزار خودش پاسخ میدهد. ایران چیز خوبی به دست آورد؛ معادل بمب هستهای که میشود تنگه هرمز.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در ادامه اهمیت این جنگ در منطقه را اینگونه ارزیابی کرد:
کشورهای عربی هم متوجه شدند اصطلاحا که کت در خاورمیانه تن کیست و برای آینده هم باید احترام زیادی به ایران بگذارند.