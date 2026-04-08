عضو کمیسیون امنیت مجلس ایران: عراقچی برای مذاکره به اسلام آباد می رود
به آتش بس دائمی می رسیم 08.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-08T22:03+0430
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیرامون آتش بس میان ایران و آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس،خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: پذیرش طرح ده ماده ای ایران برای آتش بس نشاندهنده این است که در واقع ایران پیروز این جنگ است، نشاندهنده این است که آمریکا از غرورش باید پایین بیاید و پایین آمده، نشاندهنده عقبنشینی آمریکا در مقابل مقاومت ایران است.وی در خصوص ترکیب تیم مذاکره کننده ی ایرانی در اسلام آباد نیز بیان کرد: من فکر میکنم ترکیب تیم مذاکره کننده ی ما همان ترکیب قبلی یعنی آقای عراقچی خواهد بود؛ یعنی نه آقای پزشکیان و نه آقای قالیباف برای مذاکره نخواهند رفت.به هر صورت این یک واقعیت است؛ آمریکایی ها شکست را پذیرفتند عقب نشینی کردند و پذیرفتند که در مقابل ایران کم آوردند و ایران بهعنوان قدرت چهارم جهانی مطرح شد.درست است که ما ضربات خوردیم، درست است که آنها میخواستند شهرهای سوخته را تحویل ایران بدهند، ولی آنچه که ایران را موفق کرد این بود که ایران جنگ را به منطقه کشاند و تمام شرکتهای آمریکایی که در منطقه حضور داشتند از این مبحث ضرر کردند و تا حدی هم مجبور شدند که عقب بنشینند. دلیل عقبنشینی هم این بود که ترامپ گفته بود سهروزه تهران را فتح میکند، دیدیم نشد، بعد جملاتش را عوض کرد، بعد حرکتی انجام داد در شهررضا(جنوب اصفهان) برای اینکه در واقع این ۴۰۰ کیلو اورانیوم را برباید، قصه طبس برایش تکرار شد و شکست خورد، و تجهیزاتشان آتش گرفت. البته ایشان انحراف داد به قصه و گفت که من میخواستم خلبانم را نجات بدهم، ولی ما نجات خلبان را معمولاً با 300 نیرو انجام نمیدهیم. بنابراین حرکت چهارمش این بود که توهین کرد؛ وقتی رهبر آمریکا به مردم ایران، به تمدن ایران، توهین میکند یعنی چه؟ یعنی عصبانی است، یعنی نتوانسته از طریق نظامی پیش برود. هیچ کشوری که پیروز باشد نمیآید دانشگاه را بزند، هیچ کشور پیروزی نمیآید ابتدا ۱۷۰ بچه را شهید بکند برای ایجاد وحشت در ایران، هیچ کشور پیروزی نمیآید تأسیسات زیربنایی را بزند؛ اینها وقتی اتفاق می افتد که عصبانی است، وقتی عصبانی است یعنی به اهدافش نرسیده. بنابراین بهترین راه این بود که در واقع از این جنگ عقبنشینی بکند.نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل احتمالی ترامپ برای عقب نشینی بیان کرد:وقتی نفت به 150 دلار برسد معنایش این است که در واقع آمریکا شکست خورده، وقتی که افکار عمومی در آمریکا تظاهرات بکنند معنایش این است که در واقع آقای ترامپ شکست خورده، وقتی که سربازان آمریکایی که به حالت عمودی میآیند به ایران افقی برمیگردند معنایش این است که شکست خورده، وقتی که حاضر میشود پیشنهاد دهگانه ایران را بپذیرد و حاضر میشود که به نحوی، حالا تنگه هرمز را که بمب هستهای ایران محسوب میشود، قبول بکند که ایران بتواند عوارض بگیرد برای بازسازی خود، یعنی شکست خورده و اهمیت ندارد حتی اگر بگوید من هم در این راه شریک هستم؛ همین که ایران بهمعنای واقعی تحکم به حاکمیت هرمز پیدا بکند و این حاکمیت در قالب در واقع گرفتن این عوارض، به ریال باشد و قبول بکند، اینها همش معنایش چیست؟ معنایش شکست آنها است.وی تاکید کرد:طبیعی است که در جنگ آدم کتک بخورد و کتک بزند، این امر طبیعی است و من فکر میکنم که این آتشبس موقت به آتشبس دائمی تبدیل میشود، چون آمریکا نیاز به آتشبس و صلح دائمی دارد.احمد بخشایش اردستانی در ادامه از دلایل نیاز آمریکا به یک صلح دائمی گفت:در آینده بسیار نزدیک جام جهانی در آمریکا برگزار میشود، از آن طرف انتخابات میاندورهای است و از سوی دیگر ترامپ از آقای نتانیاهو گول خورده و خود اسرائیل هم تقریباً در امان نمانده از ضربات محکم ایران و موشکهای ایرانی. به این دلیل است که من احساس میکنم که نیاز به بک صلح دائمی برای آمریکا وجود دارد.البته معمولاً اسرائیلی ها در آخر خط یک حرکاتی انجام میدهند؛ مثلاً امروز اسرائیل آمده دستوپا میزند، و برای چند دقیقه 60 هواپیما را فرستاده بر جنوب لبنان، اینها دیگر دست و پا زدن های تو خالی است که میخواهد در آخرین لحظات مثلاً درس بدهد؛ در حالیکه درس را آنی میدهد که فکر میکردند از بین رفته است، در حالیکه ایران از بین نرفت.
