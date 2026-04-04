بابا بکشش بزار بفهمن اینجا خونه ماست

بابا بکشش بزار بفهمن اینجا خونه ماست

اسپوتنیک ایران

برخی رسانه های آمریکایی و بین المللی روز جمعه 3 آوریل را روز سیاه نیروی هوایی آمریکا ثبت کردند، روزی که ایرانی ها موفق شدند 5 هواپیمای آمریکایی را شکار کنند. 04.04.2026, اسپوتنیک ایران

2026-04-04T16:16+0430

2026-04-04T16:16+0430

2026-04-04T16:17+0430

گزارش و تحلیل

ابتدای روز با شکار یک جنگنده اف 15 آمریکایی شروع شد که خلبانان آن اجکت کردند ودر منطقه مرزی استان های کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان فرود آمدند و بلا فاصله دو هلیکوپتر بلک هاک آمریکایی با یک هواپیمای هرکولس پشتیبانی به کمک آنها شتافتند تا آنها را از منطقه خارج کنند.در این شرایط مردمان لر وعرب این منطقه صحنه هایی از جسارت و غرور آفرینی ایرانی را ثبت کردند که قطعا تاریخ این را به نام آنها ثبت خواهد کرد.با کمترین امکانات و با تفنگ های شکار حیوانات به مقابله با هواپیماهای تا دندان مسلح آمریکایی پرداختند و امروز رسانه های اجتماعی پر شده از صحنه های مقابله غرور آفرین دلیر مردان و زنان ایرانی با آنهایی که به دنبال نابودی ایران و فرستادن ملت ایران به عصر حجر هستند، شد.در یکی از این صحنه ها خانواده ای را می بینیم که ایستاده اند و پدر خانواده با تفنگ شکار حیوانات در حال شکار نیروهای متجاوز آمریکایی است و دختر بچه ای حدود شش هفت ساله فریاد می زند :"بابا بکشش بگذار بفهمند اینجا خانه ماست".دختر بچه ای هم سن دختر بچه های شهید مدرسه میناب.دختر بچه ای هم سن دختر بچه های فلسطینی و ایرانی و لبنانی و... که در جنایات اسرائیل و آمریکا قتل عام شده اند.دختر بچه ای هم سن دختر بچه هایی که ابستین برای آتو گرفتن از ترامپ ربود و به جزیره خود برد.اما عشایر ایرانی ثابت کردند اینجا ایران است، اینجا دلیر مردان و زنان ایرانی زندگی می کنند و جایی برای جنایتکاران آمریکایی و اسرائیلی نیست، قدم شان به خاک ایران برسد هیچ کدام زنده بیرون نمی روند.در نهایت هم معلوم شد که خلبانان دو هلیکوپتر و نیروهای آمریکایی موجود در هر دو هلیکوپتر تیر همان تفنگ های شکار حیوانات را خوردند و پا به فرار گذاشتند و در حین فرار هم دو هلیکوپتر آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران هدف قرار گرفته شد.هر جای دیگر جهان بود مردم فرار می کردند اما اینجا ایران است، مردم فرار نمی کنند، همه می ایستند و مقاومت می کنند، نیروی انتظامی را دیدیم که ماشین را پارک کردند با سلاح های سبک خود به هواپیماهای متجاوز شلیک می کردند تا از مردم خود دفاع کنند.دلیر مردان عشایر را دیدیم که با تفنگ های شکار حیوانات پخش شدند تا دشمنان را شکار کنند.هیچ کس فرار نکرد و پنهان نشد.کار اینجا تمام نشد و یک هواپیمای A10 در تنگه هرمز هدف قرار گرفته شد و در دریا سقوط کرد.شاید برخی ندانند اما این هواپیما برای ماموریت های نزدیک طراحی شده و بدنه ای زره ای مانند تانک دارد تا بر اثر ضد هوایی ها آسیب نبیند اما موشک های ایرانی زره این هواپیما را شکافتند و آن را نابود کردند.ایرانی ها حیف شان آمد روز شان را با همین چند مورد تمام کنند و شب یک جنگنده اف 16 را در مرز ایران و عراق هدف قرار دادند و سرنگون کردند و برای دست گرمی هم یک هواپیمای بدون سرنشین MQ9 که برای پیدا کردن خلبان آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده بود را نیز سرنگون کردند تا این روز را فعلا به عنوان روز سیاه نیروی هوایی آمریکا ثبت کنند اما به نظر می رسد فعلا این دست گرمی راه افتادن سامانه های بومی رادار های حرارتی و کوانتمی ایران به حساب می آید و احتمالا ایرانی ها به دنبال ثبت رکورد های دیگر خواهند بود.راستی همین چند روز پیش بود که آقای قالیباف در یک تویت تاکید کرده بود و در آن نوشته بود :" ما برای دفاع از وطن حرف نمی‌زنیم، خون می‌دهیم. قبلاً هم این کار را کرده‌ایم، حالا هم دوباره آماده‌ایم. اگر به خانه‌ مادری ما چپ نگاه کنید، با تمام خانواده طرفید، با همهٔ ما".مردمان این مناطق در رسانه های گروهی صد ها پیغام برای نیروهای مسلح ایران فرستادند که "شما خیالتان راحت باشد ما پشتتان هستیم و شما حواستان فقط به خط مقدم باشد".بازاری ها ملیارد ها تومان پول جمع کردند تا به هر کس خلبان آمریکایی را بگیرد هدیه بدهند.آمریکا و اسرائیل می خواهند این مردم را شکست دهند؟

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60