هدف قرار دادن اف 35 وشکست ابهت ادعایی آمریکا

اسپوتنیک ایران

وقتی با کارشناسان بین المللی و دیپلمات ها صحبت می کنید همه متفق القول هستند اینکه ایالات متحده و اسرائیل بتوانند با توجه به تسلیحات و تجهیزات نظامی ای که در... 20.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

علیرغم همه ادعاهای آمریکا و اسرائیل مبنی بر نابودی تسلیحات و سامانه های دفاعی ایران که اگر به آنها استناد کنیم اینها 320 درصد تسلیحات ایران را نابود کرده اند (یعنی سه بار و اندی) ولی می بینیم که موشک های ایرانی با اقتدار لحظه به لحظه و نقطه به نقطه اسرائیل و پایگاه ها و اهداف آمریکا و اسرائیل را هدف قرار می دهد و روز به روز ایران غافلگیری های جدیدی را رو می کند.روز گذشته بنیامین نتانیاهو سخنرانی ای داشت که در پناهگاه برگزار شد و ادعا می کرد که سامانه های موشکی ایران را نابود کرده و دیگر ایرانی ها نمی توانند خطری برای اسرائیل ایجاد کنند اما صدای آژیر های خطر به صدا در می آمد و متوقف نمی شد و معلوم بود آنقدر موشک باران زیاد بود که نمی توانست یک ربع ساعت بدون آژیر پیدا کند تا سخنرانی خود را ضبط کند.در ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل بیشتر عملیات را با پهباد هایشان انجام می دادند و یک سری پهباد ها را به عنوان تله برای رادارهای ایران ارسال می کردند تا زمان روشن شدن رادار ها را رصد کنند و جنگنده های بتوانند آنها را هدف قرار دهند.حالا معلوم شد که ایرانی ها سامانه های راداری کاذب ایجاد کرده بودند تا آنها را در تله بیاندازند و بیشتر اهدافی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها زده بودند سامانه های کاذب بودند.همین اتفاق درباره انبارها و کارخانه های اسلحه سازی و پرتابگر های موشک و جنگنده ها و... هم رخ داد، ایرانی ها حدود یک ملیون ماکت دارای تجهیزات الکترونیکی مخصوص را در سرتاسر کشور پخش کرده بودند به صورتی که رادار های آمریکایی و اسرائیلی آنها را رصد کنند و با استفاده از موشک های چهار ملیون دلاری اهداف کمتر از 100 دلاری را هدف قرار دهند.تازه آنها متوجه شده اند که آنچه تصور می کردند کارخانه های تولید موشک و پهباد بوده و هدف قرار داده اند ساختمان های متروکه ای بود که با قراضه پر شده بوده و ایرانی ها کارخانه های تولید موشک و پهباد خود را قبل از جنگ به جاهای امن منتقل کرده بودند و تولید موشک و پهباد ایران بدون وقفه ادامه دارد.آمریکایی ها و اسرائیلی ها با تصور اینکه دیگر آسمان ایران برایشان باز است شروع کردند جنگنده های خود را به داخل آسمان ایران فرستادن اما غافل از اینکه ایرانی ها برای آنها دام چیده بودند و موفق شدند که چند جنگنده اف 15 و اف 16 آنها را هدف قرار دهند و روز گذشته نیز یک جنگنده اف 35 آنها را هدف قرار دادند.طبق نظر کارشناسان نظامی برای اولین بار ایرانی ها از سامانه جدید جهت مقابله با این جنگنده ها استفاده کردند سامانه ای که بر اساس رادار کار نمی کند بلکه بر اساس دوربین های لیزری و غیر حرارتی کار می کند چه در رصد جنگنده ها چه در هدف قرار دادن آنها و به این شکل جنگنده امکان ردیابی موشکی که دنبال اش است را ندارد و به گفته اینها ایرانی ها برای اولین بار موفق شده اند موشکهای هایپرسونیک زمین به هوا تولید کنند که ظرف کمتر از پنج ثانیه می تواند هدف را نابود کند و جنگنده فقط پس از اصابت متوجه شلیک شدن آن را پیدا می کند.ایرانی ها همچنین موفق شده اند هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی و اسرائیلی را در آسمان عراق و یا در پایگاه های آمریکایی در منطقه هدف قرار دهند و حالا آمریکایی ها و اسرائیلی ها با چالش های اساسی برای ادامه جنگ بر علیه ایران مواجه شده اند چرا که هم سوخت رسانی با مشکل مواجه شده هم اینکه جنگنده های نا مرئی شان نیز رصد می شود.اهمیت ورود بمب افکن ها و جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی به داخل ایران به این دلیل مهم بود که آنها به جای اینکه از موشک های دور برد چند ملیون دلاری استفاده کنند می توانستند بمب بر سر مردم ایران پرتاب کنند.امروز مراکز رصد ادعا داشتند که از زمان هدف قرار گرفتن جنگنده اف 35 آمریکایی ها و اسرائیلی ها دوباره مجبور شده اند از پهباد برای حمله به داخل ایران استفاده کنند و طی شبانه روز گذشته جنگنده ها و بمب افکن های آنها جرئت ورود به حریم هوایی ایران را ندارند.هدف قرار گرفتن این جنگنده، که از زمان تولید اش تا به حال برای اولین بار صورت گرفته، نه فقط موجب شکست ابهت و جبروت آمریکا در جهان شده بلکه موجب آن شده که سهام شرکت تولید کننده این جنگنده به شدت ریزش کند و شرکت لاکهید مارتین ملیاردها دلار ضرر مالی کند.این ضرر را کنار ضررهای دیگر مالی آمریکا در جنگ بگذارید تا متوجه شوید که چه ضربه ای به آمریکا در این جنگ وارد شده و کار به کجا کشیده.فقط همین یک نکته کافی است که پنتاگون دویست ملیارد دلار برای ادامه جنگ بر علیه ایران از کنگره مطالبه کرده و توجه داشت که کل ناتو طی سه سال برای مقابله با روسیه در اوکراین 180 ملیارد دلار هزینه کرده و از سوی دیگر ایالات متحده به التماس افتاده که کشورهای دیگر به آن کمک کنند ولی هیچ کشوری حاضر نیست به آمریکا کمک کند.ذلت از این بیشتر؟

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

