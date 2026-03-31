به زودی عوارض تردد از تنگه هرمز در مجلس ایران تصویب میشود
به زودی عوارض تردد از تنگه هرمز در مجلس ایران تصویب میشود
اسپوتنیک ایران
پیش نویس عوارض تردد تنگه هرمز به امضای همه ی نمایندگان مجلس ایران رسیده
2026-03-31T18:34+0430
2026-03-31T18:34+0430
2026-03-31T18:34+0430
عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح عوارض تردد در تنگه ی هرمز، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: آنچه تاکنون واضح است این است که جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط موجود میبایست جلوی عبور ضرردار کشورهای غربی و همپیمانان آنها را در تنگه هرمز و قلمرو آبی منتهی به سرزمین ایران بگیرد.ما سالها حسن نیت، خویشتنداری و صبر راهبردی خود را به همه همسایگان و فراتر از آن به کشورهایی نظیر کشورهای غربی نشان دادهایم، اما آن روی سکه این بود که آنها از هرگونه اجحاف، فشار، تحریم و رفتارهای خلاف نزاکتهای بینالمللی کوتاهی نکردند. در جریان جنگ 12 روزه قبلی نیز نشان دادند که حد و مرزی برای خشونت ندارند. در جنگ اخیر نیز آنها نشان دادند که خوی استکباری و سلطهگری در آنها نه تنها کاهش نیافته، بلکه سرمست از تسخیر ونزوئلا و مست از به کارگیری اهرم نفت شده اند.وی افزود: ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی آنها و کشورهای اروپایی در مواجهه با ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله روسیه، نشان دادند که اهل منطق، گفتگو و حل و فصل مسالمتآمیز مسائل نیستند. اکنون در این وضعیت، با توجه به اینکه عبور بیضرر امکانپذیر است و آمریکا با همپیمانانش و حتی کسانی که در خلیج فارس فعالیت دارند نشان دادند که عبور آنها حتماً ضرررسان است، این حق طبیعی، ذاتی و بهرسمیتشناختهشده ایران است که ترتیبات متناسب با شرایط موجود را اتخاذ کند. مجلس شورای اسلامی در این جهت طرحی را آماده بررسی دارد. تعداد قابل توجهی از نمایندگان که تقریباً همه نمایندگان را در بر میگیرد، امضاکنندگان این طرح هستند. این طرح در حال انجام تشریفات قانونی و روندهای حقوقی خود است و مراکزی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس و همه قوا و نهادهایی که میتوانند دیدگاه داشته باشند، برای اینکه این طرح جامعتر، کاملتر و با دامنهای قویتر به نتیجه برسد، آمادگی اظهار نظر دارند و از نظرات آنها استفاده میشود.نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه این طرح اکنون مراحل اولیه را سپری میکند؛ بیان کرد:این طرح نه تنها موضوعات مربوط به قلمرو سرزمینی و مباحث حقوق دریاها، بلکه مسائل زیستمحیطی، ترانزیت، عبور بیضرر و ساختارهایی که عوارض ایجادشده توسط کشتیهای خارجی را جبران کنند، در پیشنویس اولیه این طرح موجود است. این طرح در اولین جلسات مجلس و به ویژه با همکاری و پیگیریهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سرانجام خواهد رسید، اما هنوز جزئیات آن تا قبل از تصویب امکانپذیر نیست. سرخطهای اصلی مواردی است که خدمتتان عرض شد.
سیاسی, اختصاصی اسپوتنیک
به زودی عوارض تردد از تنگه هرمز در مجلس ایران تصویب میشود
پیش نویس عوارض تردد تنگه هرمز به امضای همه ی نمایندگان مجلس ایران رسیده
عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح عوارض تردد در تنگه ی هرمز، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: آنچه تاکنون واضح است این است که جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط موجود میبایست جلوی عبور ضرردار کشورهای غربی و همپیمانان آنها را در تنگه هرمز و قلمرو آبی منتهی به سرزمین ایران بگیرد.
ما سالها حسن نیت، خویشتنداری و صبر راهبردی خود را به همه همسایگان و فراتر از آن به کشورهایی نظیر کشورهای غربی نشان دادهایم، اما آن روی سکه این بود که آنها از هرگونه اجحاف، فشار، تحریم و رفتارهای خلاف نزاکتهای بینالمللی کوتاهی نکردند. در جریان جنگ 12 روزه قبلی نیز نشان دادند که حد و مرزی برای خشونت ندارند. در جنگ اخیر نیز آنها نشان دادند که خوی استکباری و سلطهگری در آنها نه تنها کاهش نیافته، بلکه سرمست از تسخیر ونزوئلا و مست از به کارگیری اهرم نفت شده اند.
وی افزود: ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی آنها و کشورهای اروپایی در مواجهه با ایران و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله روسیه، نشان دادند که اهل منطق، گفتگو و حل و فصل مسالمتآمیز مسائل نیستند. اکنون در این وضعیت، با توجه به اینکه عبور بیضرر امکانپذیر است و آمریکا با همپیمانانش و حتی کسانی که در خلیج فارس فعالیت دارند نشان دادند که عبور آنها حتماً ضرررسان است، این حق طبیعی، ذاتی و بهرسمیتشناختهشده ایران است که ترتیبات متناسب با شرایط موجود را اتخاذ کند. مجلس شورای اسلامی در این جهت طرحی را آماده بررسی دارد. تعداد قابل توجهی از نمایندگان که تقریباً همه نمایندگان را در بر میگیرد، امضاکنندگان این طرح هستند. این طرح در حال انجام تشریفات قانونی و روندهای حقوقی خود است و مراکزی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس و همه قوا و نهادهایی که میتوانند دیدگاه داشته باشند، برای اینکه این طرح جامعتر، کاملتر و با دامنهای قویتر به نتیجه برسد، آمادگی اظهار نظر دارند و از نظرات آنها استفاده میشود.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه این طرح اکنون مراحل اولیه را سپری میکند؛ بیان کرد:این طرح نه تنها موضوعات مربوط به قلمرو سرزمینی و مباحث حقوق دریاها، بلکه مسائل زیستمحیطی، ترانزیت، عبور بیضرر و ساختارهایی که عوارض ایجادشده توسط کشتیهای خارجی را جبران کنند، در پیشنویس اولیه این طرح موجود است. این طرح در اولین جلسات مجلس و به ویژه با همکاری و پیگیریهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سرانجام خواهد رسید، اما هنوز جزئیات آن تا قبل از تصویب امکانپذیر نیست. سرخطهای اصلی مواردی است که خدمتتان عرض شد.