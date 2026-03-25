https://spnfa.ir/20260325/نماینده-مجلس-ایران-موضع-گیری-های-ترامپ-برای-شکست-در-تنگه-هرمز-است-28814700.html
نماینده مجلس ایران: موضع گیری های ترامپ برای شکست در تنگه هرمز است
اسپوتنیک ایران
هیچ مذاکره ای بین ایران و آمریکا نیست
2026-03-25T20:00+0430
گزارش و تحلیل
سیاسی
اختصاصی اسپوتنیک
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/19/28163879_0:27:1044:614_1920x0_80_0_0_9383c0bbc3eb66603ed38805056983c6.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/02/19/28163879_87:0:1044:718_1920x0_80_0_0_5e364fbc81de74a56f09d451b5c08e7a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:34 25.03.2026 (بروز رسانی شده: 20:00 25.03.2026)
اختصاصی
هیچ مذاکره ای بین ایران و آمریکا نیست
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، به تازگی اعلام کرد، مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریان است. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به طور دقیق و واضح تکذیب کردند؛ این در حالیست که پیشتر رییس جمهور آمریکا تهدیدی مبنی بر حملات علیه تأسیسات ایران را اعلام کرده بود و اخباری نیز در خصوص طرح ایران برای عملیات گسترده در اسرائیل با همکاری حزبالله منتشر شده.
فداحسین مالکی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگوی اختصاصی با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
ملت ایران با ادبیات و درواقع گفتمان آقای ترامپ، آگاهی و آشنایی کامل دارد. هر وقت که ایشان موضعی میگیرد، ما احساس میکنیم که در پس این قضیه، فتنه یا فریبی در کار باشد و ایشان خواسته باشد فضا را مدیریت کند.
شما ملاحظه فرمودید هر وقت بحث مذاکره بود، بعدش حملات نظامی صورت گرفت. الان که ایشان در تنگنا قرار گرفته — یعنی جنگ، که در جنگ رمضان نشان داده شد آمریکا از همه توان خود در دریا استفاده کرد و شکست هم پذیرفت — ما تلویحاً در موضعگیریهای متناقضی که دارد، در لابلای موضعگیریاش آن چیزی که واقعیت هست را درمیآوریم. مشخص شده که ایشان درواقع پذیرفته جنگ در دریاست؛ در تنگه هرمز هم به همین طریق شکست خورده.
وی افزود: بخش دیگری که رییس جمهور آمریکا اکنون گرفتار آن هست، هم در درون آمریکا و هم در درون اروپاست. به علت شکست در تنگه هرمز، هر روز یک موضعگیری میکند. یک روز میگوید اگر طی ۴۸ ساعت ایران هرمز را باز نکند، ما زیرساختها را میزنیم. کل آن ساعتها گذشت، ایران هم مسیر خودش را ادامه داد؛ همان مسیر استراتژیک یعنی ضربههای نهایی بر پیکر رژیم صهیونیستی و آمریکا.
بعد از آن باز دوباره پنج روز اضافه میکند که از نظر ما اینها برای این است که نوسانات بهاصطلاح قیمت نفت و خصوصاً نوسانات و تحولات منفی که در اروپا و آمریکا هست را بتواند مدیریت کند.
نماینده ی مجلس جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکیید بر تاثیر جنگ با ایران بر بورس آمریکا بیان کرد:
خبرهایی که ما داریم این است که بورس آمریکا نزدیک به دو تریلیون دلار افزایش داشت. بعد از آن که عقبنشینی کردند و ایران کوتاه نیامد، یک تریلیون سقوط کرد. ارزش دلار و نفت هم همین نوسانات شدید را تجربه کرد؛ یعنی این نوسانات و این بهاصطلاح موضعگیریهایی که ایشان دارد، در راستای این است که این فضای تبلیغاتی را — چون فضای جنگ و میدان جنگ را از دست داده — که در دنیا دارد، حفظ کند.
وی ضمن اشاره به اینکه هیچ مذاکره ای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان نیست، اظهار داشت: ما آخرین جمعبندی را دو روز قبل در کمیسیون امنیت ملی داشتیم و هیچ بحثی در این خصوص نیست. هیچکدام از مقامات ایرانی با مقامات آمریکایی مذاکره نکردند. خصوصاً که دستگاه دیپلماسی ما مرموزانهای دارند.