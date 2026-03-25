عضو کمیسیون امنیت ملی ایران: وقتی میدان در دست ماست چرا مذاکره کنیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی ایران: وقتی میدان در دست ماست چرا مذاکره کنیم؟

اسپوتنیک ایران

فداحسین مالکی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در خصوص شایعات تفرقه میان مقامات جمهوری اسلامی... 25.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-25T19:50+0430

2026-03-25T19:50+0430

2026-03-25T19:59+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

اختصاصی اسپوتنیک

وی افزود: ایشان در دو مقطع جمعی از سران کشور و فرماندهان نظامی و دانشمندان ما را ترور کرد. در مرحله جنگ اخیر هم که رهبر انقلاب شهید شد و تعداد زیادی از فرماندهان، اگر ملت ایران به دنبال اغتشاش و درواقع به‌هم‌زدن نظم کشور بود، این کار را می‌کرد. اما چون دست آمریکا و ترامپ را خواندند و یک انسجام ملی برایشان به وجود آمد که شما آنرا در میادین می‌بینید.وی تاکید کرد: من به جرئت می‌توانم به عنوان یک مسئول امنیتی عرض بکنم که درواقع این مردم ایران بودند که در میادین و کف خیابان تا به حال دوشادوش نیروهای نظامی ما آمدند و آنها را تقویت کردند.این سناریوی جدید و این نمایش قدرت به نظرم در کمتر کشوری وجود داشته باشد. برایشان هم مهم نیست فرمانده فلان نهاد چیست، یا فلان مقام کیست. اساسا برایشان مهم این است که یکپارچگی ایران را حفظ کنند و تا اینجا هم موفق بودند. یکی از سردرگمی‌های ترامپ هم همین یکپارچگی ملت ایران است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، موشک‌های ایران و یکپارچگی ملت ایران را مایه ی سردرگمی دشمنان توصیف کرد و اظهار داشت:درواقع دشمنان فکر نمی‌کردند که این بحران در کانون تصمیم‌گیری کاخ سفید به وجود بیاید و به علت همین دو موضوع مهم است که این اتفاق افتاده.وی افزود: ما پایان هر جنگی را درواقع مذاکره می‌دانیم. هر جنگی پایانی دارد، و پایان هر جنگ می‌تواند مذاکره باشد. اما طرف مقابل ما طرف درستی نیست. ما نمی‌دانیم طرف مقابل ما کیست. یعنی ممکن است شما بفرمایید طرف مقابلتان آمریکاست، من می‌گویم هیچ اعتمادی به او ندارم. اگر شما در جنگ‌های گذشته — از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همینطور جنگ‌های پراکنده‌ای که وجود دارد — کنکاش کنید آخرش توافق صورت می‌گیرد، چراکه طرف درگیری مشخص است، اما طرف ما مشخص نیست.اگر جامعه جهانی و سازمان ملل بیاید، ترامپ را پس بزند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستد و مردانه اعلام کند که من هر قولی که دادم، همه باید از آن تبعیت کنند در دستور کار قرار می‌گیرد. اما اکنون ما مسئله ی بی اعتمادی را با ترامپ داریم.الان که برگ برنده و فرماندهی میدان با ایران است، هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که در این شرایط ما بحث آتش‌بس و مذاکره داشته باشیم. مگر اینکه در طرف مقابل مان — که مجامع بین‌المللی هستند — ما واکنش‌های مثبتی ببینیم در جهت خواسته‌های ایران و درواقع پیش‌شرط‌هایی که ایران در نظر دارد.

اسپوتنیک ایران

2026

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

