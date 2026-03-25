سربازهایی با لباس شب/ کالبدشکافی یک خانه جاسوسی در پوشش رسانه (بخش دوم)

اسپوتنیک ایران

در بخش نخست این گزارش، به نقش عملیاتی و میدانی رسانه‌های معاند در گرا دادن و هدایت آشوب‌ها پرداختیم. امین خدایی پژوهشگر مسائل رسانه و جنگ نرم در گفت‌وگو با... 25.03.2026, اسپوتنیک ایران

2026-03-25T15:28+0430

خدایی در این بخش از گفتگو به اسپوتنیک گفت، شبکه ایران اینترنشنال که دقیقاً در روز انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 متولد شد، برخلاف ادعای استقلال، ریشه‌های عمیقی در دربار سعودی دارد.مالکیت این شبکه تحت پوشش شرکت "وُلنت مدیا" (Volant Media) و به مدیریت عادل عبدالکریم است. این فرد سال‌ها شریک راهبردی عبدالرحمن راشد مدیر سابق العربیه و مهره نزدیک به بن‌سلمان بوده است. سابقا روزنامه گاردین افشاگری تکان‌دهنده‌ای درباره بودجه نجومی 250 میلیون دلاری این شبکه که به طور مستقیم توسط ولیعهد عربستان سعودی تأمین می‌شود تا پروژه‌ اشوب داخلی و کشاندن جنگ به داخل خاک ایران را کلید بزند که عملا دیدیم در این زمینه انصافا موفق عمل نمود.خدایی ضمن اشاره به حمایت مستقیم این شبکه از سرکردگان گروه‌های تروریستی اقدامات آنها را تروريسم مستقیم خواند و گفت، این شبکه تنها رسانه‌ای بود که دقایقی پس از جنایت تروریستی در رژه نظامی اهواز، به سخنگوی گروهک تروریستی "الاحوازیه" تریبون زنده داد تا از کشتار مردم دفاع کند. اما متاسفانه ابعاد ماجرا فراتر از تبلیغات به نفع تروريسم است.وی افزود، تحلیلگران امنیتی حتی در رسانه‌های اسرائیلی نظیر هاآرتص اذعان کرده‌اند که این شبکه عملاً به "تریبون نشت اطلاعاتی موساد" تبدیل شده است. باراک راوید، خبرنگار نزدیک به سرویس‌های جاسوسی، صراحتاً تأیید کرده که موساد برای انتشار اخباری که مایل نیست مسئولیت مستقیم آن‌ها را بپذیرد، از این پلتفرم استفاده می‌کند.خدایی با یادآوری اقدام واکنشی نسبت به این رسانه گفت، اما هفته قبل در بحبوحه جنگ رمضان بزرگترین ضربه به این شبکه وارد شد. گروه هکری "حنظله" با نفوذ کامل به تمامی سرورها، آرشیوها و زیرساخت‌های این شبکه، ابعادی از یک جاسوسی سازمان‌یافته را فاش کرد.بر اساس اسناد لو رفته توسط گروه حنظله دیتابیس شامل اطلاعات شخصی، شماره تماس و لوکیشن 71 هزار نفر از افرادی که از داخل ایران با این شبکه در ارتباط بودند، فاش شد. این موضوع ثابت کرد که این رسانه نه تنها حامی مخاطبان خود نیست، بلکه یک دام امنیتی برای شناسایی و سوءاستفاده از شهروندان داخل ایران است.متاسفانه در میان فایل‌های هک شده، نقشه‌ها و مختصات دقیق پادگان‌ها و زیرساخت‌هایی دیده شد که توسط تیم فنی شبکه دسته‌بندی و برای سرویس‌های بیگانه آماده شده بود و همان اطلاعات ساعاتی بعد به عنوان "گرا" برای حملات پهپادی استفاده می‌شد. به این ترتیب شماری از فريب خورده‌های داخل ایران تبدیل به عناصر جاسوسی موساد شده‌اند که البته جا دارد بعدا درباره قصد و دلایل احتمالی این افراد نیز گفتگویی مفصل صورت بگیرد.وی افزود، شاید جالب باشد که بدانیم، اسناد مالی افشا شده نشان می‌دهد مجریان ارشد این شبکه حقوق‌هایی بین 15 تا 20 هزار پوند در ماه که تقریباً سه برابر عرف رسانه‌ای بریتانیا است، دریافت می‌کنند.این مبالغ که تحت عنوان "حق مخاطره" پرداخت می‌شود، در واقع بهایی است برای سکوت در برابر دستورات دیکته شده از سوی افرادی چون محمود عنایت و علی‌اصغر رمضان‌پور که وظیفه دارند خط خبری را دقیقاً بر اساس نیازهای عملیاتی سرویس‌های جاسوسی تنظیم کنند.خدایی تصریح کرد، ساختمان این شبکه در سال 2023، به عنوان مکانی برای فعالیت‌های غیرمتعارف جاسوسی حساسیت‌های دیپلماتیک ایجاد کرد. در نتيجه به واشنگتن انتقال یافت و این شبکه را بیش از پیش در آغوش تندروهای آمریکایی و اتاق‌های جنگ علیه ایران قرار داد.امین خدایی در پایان بخش دوم این گفتگو اذعان داشت، این شبکه به روشنی یک شرکت پیمانکاری امنیتی است که در آن خبرنگاران، نقش افسر اطلاعاتی و مخاطب ناآگاه نیز، نقش منبع میدانی را ایفا می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

