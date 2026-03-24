https://spnfa.ir/20260324/سربازهایی-با-لباس-شب-چگونه-یک-رسانه-به-عنوان-ابزار-جاسوسی-میدانی-عمل-میکندبخش-اول-28799247.html

سربازهایی با لباس شب/ چگونه یک رسانه به عنوان ابزار جاسوسی میدانی عمل می‌کند(بخش اول)

24.03.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/62/21/622180_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_d78edf77a7fca1cedc5622b0d6b108c7.jpg

امین خدایی پژوهشگر مسائل رسانه و جنگ نرم در گفت‌وگو با اسپوتنیک درباره نقش رسانه‌های معاند در انجام عملیات‌های جاسوسی و جنگ روانی در گفت‌وگویی مفصل به اسپوتنیک گفت:در اساس هر رسانه‌ای با اهدافی مشخص تاسیس می‌گردد و در این میان به طور مشخص برخی رسانه‌ها با هدف اقدام بر علیه امنیت ملی کشوری دیگر راه اندازی می‌شود که در چندین سطح قابل بررسی است.امین خدایی در ادامه گفت، عمدتا این فعالیت‌ها شامل حوزه‌های جنگ ترکیبی (Hybrid Warfare) و عملیات اطلاعاتی می‌شود. در این بین یکی از جدی‌ترین اقدامات چنین شبکه‌هایی، نقش آنها در شناسایی اهداف نظامی یا امنیتی است.یعنی معمولا مجری‌ها به طور مستمر با ترغیب شهروندان به ارسال ویدئو و گزارش از تحولاتی همچون وضعیت پادگان‌ها، جابه‌جایی تجهیزات نظامی یا محل دقیق کلانتری‌ها، مسیر تردد احتمالی افراد برجسته یا مثلا افراد خاصی که در همسایگی آنها زندگی می‌کنند عملاً نقش "چشم میدانی" را برای سرویس‌های جاسوسی بیگانه ایفا می‌کند.به عنوان مثال طی چند روز اخیر در شبکه ایران اینترنشنال گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد ساعاتی پس از انتشار جزئیات دقیق جابه‌جایی نیروها در یک منطقه خاص توسط این شبکه، آن مکان هدف حملات پهپادی قرار گرفت. در ادبیات امنیتی، به چنین اقدامی "گرا دادن" می‌گویند.خدایی در ادامه تصریح کرد، از دیگر اقدامات این شبکه‌هایی ایجاد جنگ روانی با بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی و ایجاد احساس ناامیدی مطلق یا بی‌ثبات نشان دادن وضعیت است و هدف آن تخریب زیرساخت‌های روانی جامعه است.وی با اشاره به ابعاد دیگر فعالیتهای چنين شبکه‌هایی همچون ترويج خشونت اظهار داشت، آنها برنامه‌هایی با مضامین آموزش مستقیم شیوه‌های درگیری با نیروهای امنیتی یا تشویق به تخریب اموال عمومی و حتی هماهنگی برای اقدام به شورش و ناآرامی می‌کنند.البته لازم به ذکر است، اقدامات فوق با تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی که اتفاقا از جنبه‌های مهم جوامع توسعه یافته است از زمین تا آسمان تفاوت دارد.بخشی از دیگر راهبردهای چنين پلتفرم‌هایی عادی‌سازی تروریسم و تطهیر چهره آن‌هاست.وی خاطر نشان کرد، بودجه این شبکه توسط نهادهایی وابسته به سرویس‌های جاسوسی معروف در جهان تأمین می‌شود و حتی فاقد سیاست‌های سردبیری مستقل هستند و عملاً به عنوان ستاد هماهنگی سرویس‌های جاسوسی عمل می‌کند.فعالیت معروفی در دنیای رسانه وجود دارد تحت عنوان شهروند-خبرنگاری که در آن مردم عادی اطلاعاتی شامل لوکیشن‌ها، چهره‌نگاری افراد و شناسایی نقاط ضعف زیرساختی را در اختیار شبکه مورد نظر قرار می‌دهند، اما این اطلاعات بسادگی می‌تواند توسط تیم‌های تحلیل داده در سازمان‌های جاسوسی برای طراحی عملیات‌های خرابکارانه استفاده شود.امین خدایی در پایان بخش اول گفت‌وگوها گفت، یک شبکه تلویزیونی زمانی از نقش رسانه‌ای خارج می‌شود که به جای اطلاع‌رسانی، به ابزار هدایت عملیات تبدیل شود. در این حالت، برنامه‌های خبری تنها پوششی برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی، شناسایی اهداف و مدیریت آشوب در خاک کشور هدف هستند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

خبرها

fa_FA

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ایران