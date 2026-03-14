لحظه به لحظه جنگ در خاورمیانه/تبادل آتش ادامه دارد

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران توسط آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند 1404 آغاز شد. در این روز ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حملات هماهنگ شدهای را علیه حکومت ایران آغاز کردند که منجر به آغاز جنگی گسترده با هدف تغییر رژیم شده است.
این حملات مقامات جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی و زیرساختهای نظامی را هدف قرار داد. ایران نیز اعلام کرد به این حملات مشترک با عملیات "وعده صادق 4" پاسخ خواهد داد.
10:23 14.03.2026
حماس در مورد تشدید تنش در منطقه: ما تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران را که ناقض قوانین بینالمللی است، محکوم میکنیم.
ما اعلام میکنیم که به نفع دولت اسلامی و منطقه است که فوراً این جنگ پایان یابد و از تلاشها برای اولویت دادن به گفتگو استقبال میکنیم.
09:10 14.03.2026
گزارش: یک نفتکش آمریکایی در شارجه، امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شده است
09:06 14.03.2026
09:05 14.03.2026
رسانه عراقی: سفارت آمریکا در بغداد مورد هدف قرار گرفت