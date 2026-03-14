ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260314/آیا-موشکهای-ایرانی-قابلیت-اصابت-اهداف-در-خاک-اوکراین-دارند-28660871.html
آیا موشکهای ایرانی قابلیت اصابت اهداف در خاک اوکراین دارند؟
اسپوتنیک ایران
فاصله ایران تا اوکراین به طور مستقیم حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است. فاصله هوایی بین مرز شمالی ایران (منطقه آذربایجان در دریای خزر) و مرز جنوبی اوکراین (منطقه اودسا)... 14.03.2026, اسپوتنیک ایران
2026-03-14T20:34+0330
2026-03-14T20:36+0330
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/04/08/040890_0:274:3500:2243_1920x0_80_0_0_8c07168000ce775aa2e63fe22184e3c8.jpg
اظهارات جنجالی ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد اهداف بعدی قانونی ایران در شرایط جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی بازتاب گسترده را داشته است. همه کاربران شبکه های اجتماعی فقط یک سوال می‌پرسند: آیا موشک‌های ایرانی قابلیت برد اهداف در اوکراین دارند یا خیر؟آرش مرزبانمهر، کارشناس ارشد مسائل نظامی در اندیشکده تخصصی نظامی امنیتی "مشکات" در این خصوص به اسپوتنیک گفت:"اگرچه نیازی نیست موشک‌های ایران مستقیم به اوکراین برسند ولی بین موشک‌های رونمایی شده ایران، موشک‌های با برد ۲۰۰۰ کیلومتر نیز وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به موشک‌های خانواده خرمشهر با سرجنگی‌های با وزن بیش از ۱ تن اشاره کرد".قابل توجه این نکته ای است که فاصل ایران تا اوکراین به طور مستقیم حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است. فاصله هوایی بین مرز شمالی ایران (منطقه آذربایجان در دریای خزر) و مرز جنوبی اوکراین (منطقه اودسا) تقریبا بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر است.به گفته آرش مرزبانمهر، ایران در این شرایط جنگی از حق قانونی برای دفاع از خود برخوردار است و می تواند از امکانات مختلفی استفاده بکند.
https://spnfa.ir/20260314/28659252.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/04/08/040890_72:0:3429:2518_1920x0_80_0_0_e9cb4f37e80108b1bbf8e6fc50f30fe7.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آیا موشکهای ایرانی قابلیت اصابت اهداف در خاک اوکراین دارند؟

20:34 14.03.2026 (بروز رسانی شده: 20:36 14.03.2026)
© REUTERS / Gleb Garanichسفیر جدید آمریکا در اوکراین زن خواهد بود
سفیر جدید آمریکا در اوکراین زن خواهد بود - اسپوتنیک ایران , 1920, 14.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
اشتراک
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала