آیا موشکهای ایرانی قابلیت اصابت اهداف در خاک اوکراین دارند؟
فاصله ایران تا اوکراین به طور مستقیم حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است. فاصله هوایی بین مرز شمالی ایران (منطقه آذربایجان در دریای خزر) و مرز جنوبی اوکراین (منطقه اودسا)... 14.03.2026, اسپوتنیک ایران
20:34 14.03.2026 (بروز رسانی شده: 20:36 14.03.2026)
اظهارات جنجالی ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد اهداف بعدی قانونی ایران در شرایط جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در فضای مجازی بازتاب گسترده را داشته است. همه کاربران شبکه های اجتماعی فقط یک سوال میپرسند: آیا موشکهای ایرانی قابلیت برد اهداف در اوکراین دارند یا خیر؟
آرش مرزبانمهر، کارشناس ارشد مسائل نظامی در اندیشکده تخصصی نظامی امنیتی "مشکات" در این خصوص به اسپوتنیک گفت:
"اگرچه نیازی نیست موشکهای ایران مستقیم به اوکراین برسند ولی بین موشکهای رونمایی شده ایران، موشکهای با برد ۲۰۰۰ کیلومتر نیز وجود دارند که از جمله آنها میتوان به موشکهای خانواده خرمشهر با سرجنگیهای با وزن بیش از ۱ تن اشاره کرد".
قابل توجه این نکته ای است که فاصل ایران تا اوکراین به طور مستقیم حدود ۲۰۰۰ کیلومتر است. فاصله هوایی بین مرز شمالی ایران (منطقه آذربایجان در دریای خزر) و مرز جنوبی اوکراین (منطقه اودسا) تقریبا بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر است.
به گفته آرش مرزبانمهر، ایران در این شرایط جنگی از حق قانونی برای دفاع از خود برخوردار است و می تواند از امکانات مختلفی استفاده بکند.