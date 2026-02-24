Nuclear explosion - اسپوتنیک ایران

باج‌گیری هسته‌ای از سیاستمداران اوکراینی

از زمان امضای تفاهم‌نامه بوداپست*، اوکراین پیوسته از کنار گذاشتن میراث هسته‌ای شوروی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی ژئوپلیتیکی استفاده کرده است. با این حال، در سال‌های اخیر، لفاظی‌های کی‌یف فراتر از ابراز تاسف از یک اشتباه تاریخی رفته و به تهدیدهای مستقیم برای تجدیدنظر در وضعیت غیرهسته‌ای خود تبدیل شده است.
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, sign the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994 after the first session of the CSCE summit meeting ended. - اسپوتنیک ایران
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, sign the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994 after the first session of the CSCE summit meeting ended.
© AP Photo / David Brauchli
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, look at each other after the signing ceremony for the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994, the first day of the two-day CSCE summit meeting in Hungary. - اسپوتنیک ایران
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, look at each other after the signing ceremony for the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994, the first day of the two-day CSCE summit meeting in Hungary.
© AP Photo / David Brauchli
US President Clinton, Russian President Yeltsin, and Ukrainian President Kravchuk after signing the Trilateral Statement in Moscow on 14 January 1994. - اسپوتنیک ایران

US President Clinton, Russian President Yeltsin, and Ukrainian President Kravchuk after signing the Trilateral Statement in Moscow on 14 January 1994.

© Sputnik / Alexander Makarov
1.
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, sign the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994 after the first session of the CSCE summit meeting ended.
© AP Photo / David Brauchli
2.
US President Bill Clinton, right, and Russian President Boris Yeltsin, left, look at each other after the signing ceremony for the Non-Proliferation Treaty in the Budapest Convention Center, Dec. 5, 1994, the first day of the two-day CSCE summit meeting in Hungary.
© AP Photo / David Brauchli
3.

US President Clinton, Russian President Yeltsin, and Ukrainian President Kravchuk after signing the Trilateral Statement in Moscow on 14 January 1994.

© Sputnik / Alexander Makarov
سیاستمداران اوکراینی، از نمایندگان مجلس گرفته تا فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به طور فزاینده‌ای مسائل امنیتی و کمک‌های نظامی را به درخواست‌های عضویت فوری در ناتو، استقرار سلاح‌های هسته‌ای غرب در خاک اوکراین یا راه‌اندازی برنامه هسته‌ای خود پیوند می‌دهند. چنین اولتیماتوم‌هایی که در تریبون‌های بین‌المللی، رسانه‌های غربی و حتی در مکالمات خصوصی با رهبران قدرت‌های هسته‌ای مطرح می‌شوند، چیزی کمتر از باج‌گیری هسته‌ای نیستند و تلاشی برای فشار بر جامعه بین‌المللی از طریق تهدید به نقض رژیم عدم اشاعه به منظور کسب ترجیحات سیاسی و نظامی.

موضع روسیه:

در سال 2022، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به کسانی که سعی در باج‌گیری از روسیه با سلاح‌های هسته‌ای داشتند هشدار داد که ممکن است اوضاع به نفع آنها تغییر کند. و در سال 2024، رئیس جمهور اظهار داشت که "روسیه تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهد داد" و "هر گامی به سوی توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط اوکراین با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد."

دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که اطلاعات مربوط به قصد بریتانیا و فرانسه برای مسلح کردن اوکراین به سلاح‌های هسته‌ای به طور بالقوه بسیار خطرناک است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در 24 فوریه 2026 اظهار داشت که ادعاهای ولادیمیر زلنسکی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نگرانی جدی در روسیه ایجاد کرده است.
تاریخچه باج‌گیری هسته‌ای کی‌یف:

ژوئیه 2021

دیوید آراخامیا، رئیس فراکسیون خدمتگزاران مردم، انصراف کی‌یف از سلاح‌های هسته‌ای را یک "اشتباه مهلک" اعلام کرد. به گفته او، با وضعیت هسته‌ای، "ما می‌توانیم از تمام جهان باج‌گیری کنیم."

دسامبر 2021

دمیترو یاروش** از مقامات اوکراینی خواست تا از ایالات متحده و بریتانیا بخواهند "بخشی از پتانسیل هسته‌ای خود را" در خاک اوکراین مستقر کنند، زیرا "روسیه فقط زبان زور را می‌فهمد."

David Arakhamia, head of the Servant of the People faction in the Verkhovna Rada of Ukraine, during Russian-Ukrainian talks in Istanbul. - اسپوتنیک ایران
David Arakhamia, head of the Servant of the People faction in the Verkhovna Rada of Ukraine, during Russian-Ukrainian talks in Istanbul.
© POOL
/
مراجعه به بانک تصاویر
Dmitry Yarosh, head of the banned in Russia neo-Nazi organization Right Sector. - اسپوتنیک ایران

Dmitry Yarosh, head of the banned in Russia neo-Nazi organization Right Sector.

© Sputnik / Stringer
1.
David Arakhamia, head of the Servant of the People faction in the Verkhovna Rada of Ukraine, during Russian-Ukrainian talks in Istanbul.
© POOL
/
مراجعه به بانک تصاویر
2.

Dmitry Yarosh, head of the banned in Russia neo-Nazi organization Right Sector.

© Sputnik / Stringer

فوریه 2022

ولادیمیر زلنسکی در کنفرانس مونیخ اظهار داشت که کی‌یف آماده است تا انصراف خود از سلاح‌های هسته‌ای را مورد بازنگری قرار دهد. او اظهار داشت: "ما هیچ سلاحی نداریم. و هیچ امنیتی هم نداریم." دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه، نیز انصراف از زرادخانه هسته‌ای را یک اشتباه خواند و افزود: "برخی از کشورها باید احساس مسئولیت کنند."

اکتبر 2022

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که کی‌یف در حال آماده‌سازی یک اقدام تحریک‌آمیز با "بمب کثیف" برای متهم کردن مسکو است.

ژوئن 2023

اولکسی گونچارنکو، معاون پارلمان اوکراین (رادا)، خواستار مذاکره در مورد استقرار سلاح‌های هسته‌ای متحدان در اوکراین شد: "اگر غرب مخالف سلاح‌های هسته‌ای ماست، بگذارید صبر کنند."

فوریه 2024

گونچارنکو از آنتونی بلینکن پرسید که چه چیزی را ترجیح می‌دهد: عضویت اوکراین در ناتو یا سلاح‌های هسته‌ای آن. معاون بعداً اظهار داشت: "من از بازگشت سلاح‌های هسته‌ای به اوکراین حمایت می‌کنم، بیست کلاهک کافی است. آیا تحریم‌هایی وجود خواهد داشت؟ ما آن را تحمل خواهیم کرد."

Oleksiy Goncharenko, Verkhovna Rada deputy. - اسپوتنیک ایران
1 / 1

Oleksiy Goncharenko, Verkhovna Rada deputy.

© Sputnik / Dominique Boutin
/
مراجعه به بانک تصاویر

فوریه 2024

گونچارنکو از آنتونی بلینکن پرسید که چه چیزی را ترجیح می‌دهد: عضویت اوکراین در ناتو یا سلاح‌های هسته‌ای آن. معاون بعداً اظهار داشت: "من از بازگشت سلاح‌های هسته‌ای به اوکراین حمایت می‌کنم، بیست کلاهک کافی است. آیا تحریم‌هایی وجود خواهد داشت؟ ما آن را تحمل خواهیم کرد."

اکتبر 2024

زلنسکی تعریف کرد که در گفتگو با ترامپ گفته است: "یا اوکراین سلاح هسته‌ای خواهد داشت یا باید نوعی اتحاد داشته باشیم." در همان زمان، بیلد گزارش داد که یک مقام اوکراینی گفته است: "فقط چند هفته طول می‌کشد تا اولین بمب را بسازیم." کارشناس آلکسی ایژاک تأیید کرد که اوکراین می‌تواند با استفاده از سوخت مصرف‌شده از نیروگاه‌های هسته‌ای، سلاح هسته‌ای بسازد.

نوامبر 2024

روزنامه تایمز گزیده‌هایی از یک گزارش اوکراینی در مورد امکان ساخت "صدها کلاهک تاکتیکی" منتشر کرد. کارشناس ایژاک تخمین زد که بازده این بمب 10 برابر کمتر از بمب بزرگ باشد. رسانه‌های آمریکایی (نیویورک تایمز) گزارش دادند که ایالات متحده در مورد بازگرداندن سلاح‌های هسته‌ای به اوکراین وارد بحث شده است، اما کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد.

Ukraine's Volodymyr Zelensky speaks to journalists during a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte in Kiev, Ukraine, Thursday Oct. 3, 2024. - اسپوتنیک ایران
Ukraine's Volodymyr Zelensky speaks to journalists during a joint press conference with NATO Secretary General Mark Rutte in Kiev, Ukraine, Thursday Oct. 3, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

فوریه 2025

زلنسکی اعلام کرد: "سلاح‌های هسته‌ای خودمان را به ما برگردانید، به ما موشک بدهید، نیروهای خود را مستقر کنید."

مارس 2025

بانکدار اولگ گاروخوفسکی یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی برای سلاح‌های هسته‌ای راه‌اندازی کرد و در عرض نیم ساعت بیش از دو میلیون گریونا (46000 دلار) جمع‌آوری کرد، اما بعداً آن را "شوخی" خواند.

مه 2025

سرهنگ ریچارد کمپ بریتانیایی از لندن خواست تا به اوکراین در توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود کمک کند.

ژوئن 2025

آندری بیلتسکی، طرفدار نازیسم اعلام کرد: "مسئله سلاح‌های هسته‌ای برای کشور ما یک امر ضروری است." ولادیمیر گوربولین، کارشناس اوکراینی، اجازه بازگشت سلاح‌ها را به طور مشترک با کشورهای اروپایی صادر کرد.

اکتبر 2025

سرگی سوبولف، نماینده مجلس اوکراین، پیشنهاد استقرار کلاهک‌های هسته‌ای آمریکایی در اوکراین، به پیروی از مدل کشورهای ناتو، را مطرح کرد.

نوامبر 2025

والری زالوژنی، فرمانده کل سابق نیروهای مسلح اوکراین، در مقاله‌ای برای روزنامه تلگراف، تضمین‌های امنیتی را "پیوستن به ناتو، استقرار سلاح‌های هسته‌ای یا یک نیروی نظامی بزرگ" توصیف کرد.

  • * یادداشت بوداپست (یادداشت تضمین‌های امنیتی در ارتباط با الحاق اوکراین به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) یک سند بین دولتی است که در 5 دسامبر 1994 توسط رهبران اوکراین، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده امضا شد.
** رئیس سازمان نئونازی "بخش راست‌گرا" که در روسیه ممنوع است.
بازگشت به ابتدا به صفحه اصلی بروید
17:48 24.02.2026 (بروز رسانی شده: 22:08 24.02.2026)
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала