US President Clinton, Russian President Yeltsin, and Ukrainian President Kravchuk after signing the Trilateral Statement in Moscow on 14 January 1994.
ژوئیه 2021
دیوید آراخامیا، رئیس فراکسیون خدمتگزاران مردم، انصراف کییف از سلاحهای هستهای را یک "اشتباه مهلک" اعلام کرد. به گفته او، با وضعیت هستهای، "ما میتوانیم از تمام جهان باجگیری کنیم."
دسامبر 2021
دمیترو یاروش** از مقامات اوکراینی خواست تا از ایالات متحده و بریتانیا بخواهند "بخشی از پتانسیل هستهای خود را" در خاک اوکراین مستقر کنند، زیرا "روسیه فقط زبان زور را میفهمد."
Dmitry Yarosh, head of the banned in Russia neo-Nazi organization Right Sector.
فوریه 2022
ولادیمیر زلنسکی در کنفرانس مونیخ اظهار داشت که کییف آماده است تا انصراف خود از سلاحهای هستهای را مورد بازنگری قرار دهد. او اظهار داشت: "ما هیچ سلاحی نداریم. و هیچ امنیتی هم نداریم." دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه، نیز انصراف از زرادخانه هستهای را یک اشتباه خواند و افزود: "برخی از کشورها باید احساس مسئولیت کنند."
اکتبر 2022
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که کییف در حال آمادهسازی یک اقدام تحریکآمیز با "بمب کثیف" برای متهم کردن مسکو است.
ژوئن 2023
اولکسی گونچارنکو، معاون پارلمان اوکراین (رادا)، خواستار مذاکره در مورد استقرار سلاحهای هستهای متحدان در اوکراین شد: "اگر غرب مخالف سلاحهای هستهای ماست، بگذارید صبر کنند."
فوریه 2024
گونچارنکو از آنتونی بلینکن پرسید که چه چیزی را ترجیح میدهد: عضویت اوکراین در ناتو یا سلاحهای هستهای آن. معاون بعداً اظهار داشت: "من از بازگشت سلاحهای هستهای به اوکراین حمایت میکنم، بیست کلاهک کافی است. آیا تحریمهایی وجود خواهد داشت؟ ما آن را تحمل خواهیم کرد."
فوریه 2024
اکتبر 2024
زلنسکی تعریف کرد که در گفتگو با ترامپ گفته است: "یا اوکراین سلاح هستهای خواهد داشت یا باید نوعی اتحاد داشته باشیم." در همان زمان، بیلد گزارش داد که یک مقام اوکراینی گفته است: "فقط چند هفته طول میکشد تا اولین بمب را بسازیم." کارشناس آلکسی ایژاک تأیید کرد که اوکراین میتواند با استفاده از سوخت مصرفشده از نیروگاههای هستهای، سلاح هستهای بسازد.
نوامبر 2024
روزنامه تایمز گزیدههایی از یک گزارش اوکراینی در مورد امکان ساخت "صدها کلاهک تاکتیکی" منتشر کرد. کارشناس ایژاک تخمین زد که بازده این بمب 10 برابر کمتر از بمب بزرگ باشد. رسانههای آمریکایی (نیویورک تایمز) گزارش دادند که ایالات متحده در مورد بازگرداندن سلاحهای هستهای به اوکراین وارد بحث شده است، اما کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد.
فوریه 2025
زلنسکی اعلام کرد: "سلاحهای هستهای خودمان را به ما برگردانید، به ما موشک بدهید، نیروهای خود را مستقر کنید."
مارس 2025
بانکدار اولگ گاروخوفسکی یک کمپین جمعآوری کمک مالی برای سلاحهای هستهای راهاندازی کرد و در عرض نیم ساعت بیش از دو میلیون گریونا (46000 دلار) جمعآوری کرد، اما بعداً آن را "شوخی" خواند.
مه 2025
سرهنگ ریچارد کمپ بریتانیایی از لندن خواست تا به اوکراین در توسعه سلاحهای هستهای خود کمک کند.
ژوئن 2025
آندری بیلتسکی، طرفدار نازیسم اعلام کرد: "مسئله سلاحهای هستهای برای کشور ما یک امر ضروری است." ولادیمیر گوربولین، کارشناس اوکراینی، اجازه بازگشت سلاحها را به طور مشترک با کشورهای اروپایی صادر کرد.
اکتبر 2025
سرگی سوبولف، نماینده مجلس اوکراین، پیشنهاد استقرار کلاهکهای هستهای آمریکایی در اوکراین، به پیروی از مدل کشورهای ناتو، را مطرح کرد.
نوامبر 2025
والری زالوژنی، فرمانده کل سابق نیروهای مسلح اوکراین، در مقالهای برای روزنامه تلگراف، تضمینهای امنیتی را "پیوستن به ناتو، استقرار سلاحهای هستهای یا یک نیروی نظامی بزرگ" توصیف کرد.