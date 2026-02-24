سیاستمداران اوکراینی، از نمایندگان مجلس گرفته تا فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، به طور فزاینده‌ای مسائل امنیتی و کمک‌های نظامی را به درخواست‌های عضویت فوری در ناتو، استقرار سلاح‌های هسته‌ای غرب در خاک اوکراین یا راه‌اندازی برنامه هسته‌ای خود پیوند می‌دهند. چنین اولتیماتوم‌هایی که در تریبون‌های بین‌المللی، رسانه‌های غربی و حتی در مکالمات خصوصی با رهبران قدرت‌های هسته‌ای مطرح می‌شوند، چیزی کمتر از باج‌گیری هسته‌ای نیستند و تلاشی برای فشار بر جامعه بین‌المللی از طریق تهدید به نقض رژیم عدم اشاعه به منظور کسب ترجیحات سیاسی و نظامی.



موضع روسیه:



در سال 2022، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به کسانی که سعی در باج‌گیری از روسیه با سلاح‌های هسته‌ای داشتند هشدار داد که ممکن است اوضاع به نفع آنها تغییر کند. و در سال 2024، رئیس جمهور اظهار داشت که "روسیه تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهد داد" و "هر گامی به سوی توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط اوکراین با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد."



دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که اطلاعات مربوط به قصد بریتانیا و فرانسه برای مسلح کردن اوکراین به سلاح‌های هسته‌ای به طور بالقوه بسیار خطرناک است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در 24 فوریه 2026 اظهار داشت که ادعاهای ولادیمیر زلنسکی در مورد سلاح‌های هسته‌ای نگرانی جدی در روسیه ایجاد کرده است.