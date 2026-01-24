ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260124/فرصت-بزرگ-اقتصاد-ایران-در-مدیریت-مصرف-انرژی-27626945.html
فرصت بزرگ اقتصاد ایران در مدیریت مصرف انرژی
فرصت بزرگ اقتصاد ایران در مدیریت مصرف انرژی
اسپوتنیک ایران
معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در ایران و جهان، از فاصله قابل توجه کشور با میانگین‌های جهانی خبر داد. 24.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-24T17:17+0330
2026-01-24T17:49+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/273/50/2735074_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f46ccc1132228c1bdb05c69c422e27.jpg
رضا عفت‌نژاد، معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، به تازگی گفت: شدت انرژی به‌طور کلی به میزان مصرف انرژی معادل نفت خام برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) اطلاق می‌شود که در قالب شدت عرضه و شدت مصرف نهایی انرژی و بر اساس نرخ ارز و قدرت خرید مردم تعریف می‌شود. وی با استناد به آمارهای سال 1401 افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود 0.611 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است؛ به بیان ساده‌تر، برای ایجاد هزار دلار ارزش افزوده در کشور، حدود 0.6 تن نفت خام مصرف می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.17 تن است که نشان می‌دهد شدت عرضه انرژی در ایران حدود 3.5 برابر میانگین جهانی است. عفت‌نژاد با اشاره به ترازنامه انرژی سال 1401 و تولید ناخالص داخلی حدود 480 میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: شدت عرضه انرژی در ایران بر مبنای قدرت خرید مردم حدود 0.22 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.1 تن است. بنابراین شدت عرضه انرژی در کشور بر اساس قدرت خرید، حدود دو برابر و بر مبنای نرخ ارز، 3.5 برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود. معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو همچنین بیان کرد: شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نیز بر اساس نرخ ارز حدود 0.4 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است که این رقم نیز نسبت به متوسط جهانی، افزایشی حدود چهار برابری را نشان می‌دهد.معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو درباره وضعیت کشورهای توسعه‌یافته در ادامه اظهار داشت: در این کشورها شدت عرضه انرژی حدود 0.1 تن و شدت مصرف نهایی انرژی کمتر از 0.07 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است. عفت‌نژاد با تأکید بر اینکه بالا بودن شدت انرژی لزوماً به معنای مصرف بالای انرژی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند ناشی از پایین بودن تولید ناخالص داخلی نیز باشد، چرا که مقایسه با کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد با افزایش تولید ناخالص داخلی می‌توان با مصرف مشابه انرژی، رشد اقتصادی قابل‌توجهی حتی بیش از 2000 میلیارد دلار را محقق کرد.معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: مصرف بالای انرژی همراه با تولید ناخالص داخلی پایین، منجر به کاهش درآمد سرانه می‌شود. از این‌رو با به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌توان ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، درآمد سرانه کشور را نیز افزایش داد.
https://spnfa.ir/20260120/مصرف-سرانه-انرژی-ایران-2-برابر-میانگین-جهانی-است-27557599.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/273/50/2735074_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2388ac06d6557a8d2e3c17738c6c198e.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

فرصت بزرگ اقتصاد ایران در مدیریت مصرف انرژی

17:17 24.01.2026 (بروز رسانی شده: 17:49 24.01.2026)
© Fotolia / Borna_Mirکاهش تعهدات برجامی ایران قطعاً انجام می شود
کاهش تعهدات برجامی ایران قطعاً انجام می شود - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.01.2026
© Fotolia / Borna_Mir
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در ایران و جهان، از فاصله قابل توجه کشور با میانگین‌های جهانی خبر داد.
رضا عفت‌نژاد، معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، به تازگی گفت: شدت انرژی به‌طور کلی به میزان مصرف انرژی معادل نفت خام برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) اطلاق می‌شود که در قالب شدت عرضه و شدت مصرف نهایی انرژی و بر اساس نرخ ارز و قدرت خرید مردم تعریف می‌شود.
وی با استناد به آمارهای سال 1401 افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود 0.611 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است؛ به بیان ساده‌تر، برای ایجاد هزار دلار ارزش افزوده در کشور، حدود 0.6 تن نفت خام مصرف می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.17 تن است که نشان می‌دهد شدت عرضه انرژی در ایران حدود 3.5 برابر میانگین جهانی است.
عفت‌نژاد با اشاره به ترازنامه انرژی سال 1401 و تولید ناخالص داخلی حدود 480 میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: شدت عرضه انرژی در ایران بر مبنای قدرت خرید مردم حدود 0.22 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.1 تن است. بنابراین شدت عرضه انرژی در کشور بر اساس قدرت خرید، حدود دو برابر و بر مبنای نرخ ارز، 3.5 برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود.
رضا عفت‌نژاد، معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق - اسپوتنیک ایران , 1920, 20.01.2026
گزارش و تحلیل
مصرف سرانه انرژی ایران 2 برابر میانگین جهانی است
20 ژانویه, 16:08
معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو همچنین بیان کرد: شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نیز بر اساس نرخ ارز حدود 0.4 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است که این رقم نیز نسبت به متوسط جهانی، افزایشی حدود چهار برابری را نشان می‌دهد.
معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو درباره وضعیت کشورهای توسعه‌یافته در ادامه اظهار داشت: در این کشورها شدت عرضه انرژی حدود 0.1 تن و شدت مصرف نهایی انرژی کمتر از 0.07 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است.
عفت‌نژاد با تأکید بر اینکه بالا بودن شدت انرژی لزوماً به معنای مصرف بالای انرژی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند ناشی از پایین بودن تولید ناخالص داخلی نیز باشد، چرا که مقایسه با کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد با افزایش تولید ناخالص داخلی می‌توان با مصرف مشابه انرژی، رشد اقتصادی قابل‌توجهی حتی بیش از 2000 میلیارد دلار را محقق کرد.
معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: مصرف بالای انرژی همراه با تولید ناخالص داخلی پایین، منجر به کاهش درآمد سرانه می‌شود. از این‌رو با به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌توان ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، درآمد سرانه کشور را نیز افزایش داد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала