مصرف سرانه انرژی ایران 2 برابر میانگین جهانی است

بیش از 40 درصد انرژی ایران در بخش ساختمان مصرف می‌شود. 20.01.2026, اسپوتنیک ایران

به گزارش شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران، رضا عفت‌نژاد، معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق در مقایسه مصرف برق ایران و جهان، گفت: بر اساس آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، میانگین سرانه مصرف برق در دنیا حدود 3 هزار و 427 کیلووات‌ساعت است. در ایران نیز اگر کل مصرف برق بر جمعیت تقسیم شود، این رقم به حدود 3 هزار و 705 کیلووات‌ساعت می‌رسد که حدود میانگین جهانی است.وی با تأکید بر لزوم نگاه جامع‌تر به موضوع انرژی افزود: در ایران همزمان از دو حامل اصلی انرژی یعنی برق و گاز استفاده می‌شود و همین موضوع، مقایسه صرفِ مصرف برق را تا حدی محدود می‌کند. به عنوان مثال، اگر تنها مصرف برق در بخش خانگی را مبنا قرار دهیم، سرانه مصرف هر نفر حدود هزار و 155 کیلووات‌ساعت خواهد بود. این رقم در کشورهایی مانند مصر حدود 620 و در امارات 4 هزار و 402 کیلووات‌ساعت است. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر، باید مجموع مصرف برق و گاز را همزمان بررسی کرد.معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق به مصرف 7 برابری انرژی در ایران نسبت به مصر اشاره کرد و اظهار داشت:با در نظر گرفتن گاز مصرفی برای تولید برق و تبدیل آن به معادل انرژی، می‌توان گفت هر ایرانی سالانه حدود 30.7 گیگاژول انرژی (مجموع برق و گاز) مصرف می‌کند. این عدد در کشور مصر حدود 4.7 گیگاژول است. همچنین در کشور امارات، با وجود مصرف بالاتر برق، سرانه مصرف کل انرژی (برق و گاز) حدود 16.8 گیگاژول برآورد می‌شود که همچنان کمتر از ایران است. بنابراین ما نسبت به امارات 2 برابر و نسبت به مصر 7 برابر انرژی مصرف می کنیم. بنابراین برای تحلیل درست، باید همه حامل‌های انرژی را در نظر گرفت.عفت‌نژاد با اشاره به شاخص مصرف نهایی انرژی گفت: سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران حدود 2.5 تن معادل نفت خام به ازای هر نفر است؛ رقمی که نزدیک به ژاپن و بالاتر از میانگین جهانی (1.3 تن معادل نفت خام) قرار دارد. در بخش خانگی نیز مصرف انرژی سهم قابل توجهی دارد و حدود یک‌سوم مصرف کل کشور را شامل می‌شود. سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی در ایران حدود 0.8 تن معادل نفت خام است که نسبت به میانگین جهانی که 0.37 است، بالاتر است.وی ضمن تاکید بر اینکه حدود 48 درصد مصرف گاز و 40 درصد مصرف برق کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، افزود: در بسیاری از کشورها، ساختمان‌هایی با مصرف انرژی بسیار پایین یا نزدیک به صفر ساخته می‌شود. استفاده از عایق مناسب، پنجره‌های چندجداره و تجهیزات کارآمد سرمایشی، گرمایشی و روشنایی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد. در حال حاضر، متوسط مصرف انرژی ساختمان‌ها در ایران حدود 430 کیلووات‌ساعت به ازای هر مترمربع در سال (بر اساس انرژی اولیه) است، در حالی که طبق مبحث 19 بر اساس انرژی اولیه، این عدد 290 کیلووات‌ساعت و بر اساس انرژی ثانویه (قرانت از کنتورها) می‌تواند به کمتر از 175 کیلووات‌ساعت کاهش یابد که صرفه جویی 50 درصدی را نشان می دهد. بنابراین کاهش قابل توجه مصرف انرژی در این بخش، دست‌یافتنی و ضروری است. جالب اینکه در کشورهای توسعه یافته به واسطه اشباع در بخش تولید برنامه هایی برای ساخت ساختمان هایی با انرژی نزدیک به صفر در دستور کار قرار دارد که جدا از رعایت استانداردها بر روی استفاده از انرژی های نو تأکید دارد.معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق در پایان بیان کرد: ساختمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه سامانه‌های خورشیدی بامی، بخشی از نیاز خود را تأمین کنند. با توجه به هزینه‌های بالای تولید انرژی، مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از مهم‌ترین راهکارهای پیش‌رو به شمار می‌رود.

شیوا آبشناس

