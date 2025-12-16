https://spnfa.ir/20251216/طرح-اروپایی-یا-بازتولید-جنگ-با-پرچم-آتشبس-27009234.html
طرح اروپایی یا بازتولید جنگ با پرچم آتشبس؟
طرح اروپایی یا بازتولید جنگ با پرچم آتشبس؟
16.12.2025
به گزارش اسپوتنیک- اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره طرح اخیر رهبران اروپایی و لندن برای صلح در اوکراین در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این طرح پس از مذاکرات هیأت آمریکایی و اوکراینی در روز دوشنبه اعلام شد، اما باید گفت که حتی اگر واقعا هدف از این طرح نقشهای برای پایان پایدار بحران باشد، اما در عمل بستری برای بازطراحی حضور نظامی غرب در حیاطخلوت امنیتی روسیه است.وی در ادامه گفت، این نکته قابل توجه است که استقرار نیروهای چندملیتی اروپایی، حتی با عناویتی مثل نظارت بر آتشبس یا بازسازی ارتش اوکراین، به هر حال از نگاه مسکو تفاوت ماهوی با گسترش ناتو ندارد و عملاً همان خطوط قرمزی را نقض میکند که یکی از ریشههای اصلی بحران کنونی بوده است.بنابراين، تجربههای پیشین نیز نشان داده که آتشبسهای نظارتشده از سوی غرب، نه ابزاری برای کاهش تنش، بلکه فرصتی برای تجدید قوا، بازآرایی نظامی و تثبیت دستاوردهای طرف غربگرا بودهاند.این کارشناس افزود، با توجه به شرایط فعلی این مسیر، بهجای بازسازی اوکراین، میتواند جبههای جدید از تقابل اقتصادی و حقوقی میان روسیه و غرب بگشاید که عملاً امکان شکلگیری یک صلح پایدار را تضعیف میکند.کاظمی تصریح کرد، اگر اروپاییها واقعا قصد دارند که نقش سازنده در حل بحران فعلی داشته باشند، شاید بهتر باشد به علل ریشهای بحران از جمله گسترش ناتو، وضعیت امنیتی روستباران و موازنه قوا در اروپای شرقی و مدیریت نظامی پساجنگ تمرکز نمایند.این کارشناس گفت، برخی بازیگران کلیدی اروپایی مانند لهستان و ایتالیا با اعزام نیرو مخالفت کردهاند و این نشان میدهد که ابتکار جدید فاقد اجماع واقعی است. یعنی برخی بازیگران اروپایی این طرح را تلاشی خطرناک برای کشاندن اروپا به تعهدات پرهزینه امنیتی تحت سایه سیاستهای نامشخص واشنگتن میدانند.وی در پایان خاطرنشان کرد، طرح اروپا نام صلح را یدک میکشد، اما نهتنها تضمینکننده ثبات نیست، بلکه میتواند جنگ اوکراین را به یک مناقشه منجمد اما دائمی تبدیل کند و این وضعيت بیش از همه به ضرر امنیت اروپا و به زیان منافع بلندمدت اوکراین تمام خواهد شد.
به گزارش اسپوتنیک- اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره طرح اخیر رهبران اروپایی و لندن برای صلح در اوکراین در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این طرح پس از مذاکرات هیأت آمریکایی و اوکراینی در روز دوشنبه اعلام شد، اما باید گفت که حتی اگر واقعا هدف از این طرح نقشهای برای پایان پایدار بحران باشد، اما در عمل بستری برای بازطراحی حضور نظامی غرب در حیاطخلوت امنیتی روسیه است.
وی در ادامه گفت، این نکته قابل توجه است که استقرار نیروهای چندملیتی اروپایی، حتی با عناویتی مثل نظارت بر آتشبس یا بازسازی ارتش اوکراین، به هر حال از نگاه مسکو تفاوت ماهوی با گسترش ناتو ندارد و عملاً همان خطوط قرمزی را نقض میکند که یکی از ریشههای اصلی بحران کنونی بوده است.
بنابراين، تجربههای پیشین نیز نشان داده که آتشبسهای نظارتشده از سوی غرب، نه ابزاری برای کاهش تنش، بلکه فرصتی برای تجدید قوا، بازآرایی نظامی و تثبیت دستاوردهای طرف غربگرا بودهاند.
کاظمی تصريح کرد، به نظر میرسد نکته منفی و نگرانکننده دیگر در این طرح، تلاش اروپا برای تأمین مالی این پروژه از محل داراییهای مسدودشده روسیه است. این اقدام نهتنها از منظر حقوق بینالملل با چالشهای جدی روبهروست، بلکه میتواند به یک سابقه خطرناک در نظام مالی جهانی تبدیل شود. زیرا مصادره داراییهای حاکمیتی، اعتماد به نهادهای مالی غربی را بهشدت تضعیف کرده و روند دلاریزدایی و فاصلهگیری کشورها از زیرساختهای مالی اروپا و آمریکا را تسریع میکند.
این کارشناس افزود، با توجه به شرایط فعلی این مسیر، بهجای بازسازی اوکراین، میتواند جبههای جدید از تقابل اقتصادی و حقوقی میان روسیه و غرب بگشاید که عملاً امکان شکلگیری یک صلح پایدار را تضعیف میکند.
کاظمی تصریح کرد، اگر اروپاییها واقعا قصد دارند که نقش سازنده در حل بحران فعلی داشته باشند، شاید بهتر باشد به علل ریشهای بحران از جمله گسترش ناتو، وضعیت امنیتی روستباران و موازنه قوا در اروپای شرقی و مدیریت نظامی پساجنگ تمرکز نمایند.
این کارشناس گفت، برخی بازیگران کلیدی اروپایی مانند لهستان و ایتالیا با اعزام نیرو مخالفت کردهاند و این نشان میدهد که ابتکار جدید فاقد اجماع واقعی است. یعنی برخی بازیگران اروپایی این طرح را تلاشی خطرناک برای کشاندن اروپا به تعهدات پرهزینه امنیتی تحت سایه سیاستهای نامشخص واشنگتن میدانند.
وی در پایان خاطرنشان کرد، طرح اروپا نام صلح را یدک میکشد، اما نهتنها تضمینکننده ثبات نیست، بلکه میتواند جنگ اوکراین را به یک مناقشه منجمد اما دائمی تبدیل کند و این وضعيت بیش از همه به ضرر امنیت اروپا و به زیان منافع بلندمدت اوکراین تمام خواهد شد.