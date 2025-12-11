https://spnfa.ir/20251211/اگر-احمد-الشرع-را-در-تهران-دیدید-تعجب-نکنید-26925551.html

اگر احمد الشرع را در تهران دیدید تعجب نکنید

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس ایران اظهار داشت اگر به یکباره احمد الشرع به تهران سفر کرد و به دیدار رهبری رفت نباید تعجب کنید. 11.12.2025, اسپوتنیک ایران

علیرغم تیرگی ظاهری روابط ایران و سوریه پس از سقوط بشار الاسد اما اقدامات اسرائیل در سوریه موجب آن شده که بسیاری در باره ضرورت بازگشت روابط ایران و سوریه برای ایجاد توازن قوا صحبت کنند.سوری ها بسیار امیدوار بودند که ترکیه و کشورهای عربی به آنها کمک کنند تا این موازنه را ایجاد کنند اما به بهانه های مختلف هیچ کمک قابل توجهی در این زمینه به دولت جدید سوریه نرسیده.برخی هم باور دارند در سفر اخیر آقای هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به تهران بحث عادی سازی رابطه ایران و سوریه مطرح شده.چند سال مانده به سقوط بشار الاسد ایرانی ها متوجه شدند که اسد از طریق برخی کشورهای عربی تلاش دارد که با آمریکا و اسرائیل کانال بزند و این کشورها به او وعده داده بودند تا در صورت قطع روابط خود با ایران برای بازسازی سوریه به او کمک کنند.علیرغم اینکه اسد بقای خود در سوریه را مدیون ایران بود اما وی در یک چرخش 180 درجه ای به سمت کشورهای عربی رفت و شروع کرد کارهایی کند که برای حضور ایران و متحدین ایران در سوریه محدودیت ایجاد شود و حتی برخی سازمان اطلاعات بشار الاسد را متهم می کنند که اطلاعات مربوط به حضور فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و همچنین نقل و انتقال تجهیزات برای حزب الله را در اختیار اسرائیل قرار می داده تا اسرائیلی ها آنها را بمباران کنند.آنهایی که با ساختار حزب الله آشنایی دارند به خوبی می دانند که حزب الله برای سالیان سال غیر قابل نفوذ بود چرا که عضویت به آن نیاز به طی کردن مراحل بسیار زیاد شناسایی امنیتی داشت اما بعد از اینکه حزب الله در جنگ سوریه برای حمایت از دولت بشار الاسد ورود کرد مجبور به عضو گیری های متفرقه شد و مجامع امنیتی سوریه موفق شدند مقامات ارشد حزب الله را شناسایی کنند و بسیاری باور دارند تقریبا تمام فرماندهان حزب الله که طی دو سال اخیر ترور شدند افرادی بودند که توسط مجامع اطلاعاتی سوریه شناسایی شده بودند و اطلاعات آنها در اختیار اسرائیل قرار گرفته شده بود.ایرانی ها باور داشتند که تنها راه ثبات در سوریه حل و فصل اختلافات بین دولت اسد و مخالفین او است و به این دلیل طی چند سال آخر اسد تلاش کردند با مخالفین ارتباط برقرار کنند و این ارتباط در سالهای آخر بسیار نزدیک هم شد.عملا هم دلیل اینکه ایران و متحدین اش در پایان از اسد حمایت نکردند این بود که آنها از چرخش های اسد به سمت آمریکا و اسرائیل ناراضی بودند و از سوی دیگر ارتباطات خوبی با مخالفین هم پیدا کرده بودند.امروزه هم ایرانی ها بسیار راحت می توانند حمایت های لژستیک خود برای حزب الله را ارسال کنند و شاید بتوان گفت از هزار محموله یک محموله لو می رود و این امر نشان می دهد که آنهایی که انتقال محموله را را لو می دادند دیگر سر کار نیستند.در برخی شرایط بهتر آن است که روابط به ظاهر تیره باشد تا امکان ارسال محموله ها میسر باشد.در واقع به همین دلیل هم می باشد که شاید برخی باور دارند نباید تعجب کنید اگر روزی احمد الشرع را در تهران دیدید و دیدید که وی به ملاقات رهبری می رود.سوری ها به خوبی می دانند تنها راه ایجاد موازنه با اسرائیل همانا داشتن حمایت ایران است.

