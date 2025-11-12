ایران
الشرع: سوریه به صدای روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد
الشرع: سوریه به صدای روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد
احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی گفت که دمشق منافع استراتژیک مشترکی با مسکو دارد و به صدای آن به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد.
در ماه اکتبر، حمزه المصطفی، وزیر اطلاعات سوریه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که دمشق برای توسعه روابط با مسکو که آن را یک نیروی فعال می‌داند، آماده است. در همان ماه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و الشرع مذاکراتی انجام دادند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، توضیح داد که دو طرف در مورد همکاری در زمینه‌های مختلف بحث کردند. به طور خاص، رهبران به پروژه‌های خاصی در زمینه انرژی، حمل و نقل، توسعه گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و مسائل فرهنگی و بشردوستانه پرداختند.
خبرها
الشرع: سوریه به صدای روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد

احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی گفت که دمشق منافع استراتژیک مشترکی با مسکو دارد و به صدای آن به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد.
در ماه اکتبر، حمزه المصطفی، وزیر اطلاعات سوریه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که دمشق برای توسعه روابط با مسکو که آن را یک نیروی فعال می‌داند، آماده است.
در همان ماه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و الشرع مذاکراتی انجام دادند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، توضیح داد که دو طرف در مورد همکاری در زمینه‌های مختلف بحث کردند. به طور خاص، رهبران به پروژه‌های خاصی در زمینه انرژی، حمل و نقل، توسعه گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و مسائل فرهنگی و بشردوستانه پرداختند.
