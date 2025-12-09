https://spnfa.ir/20251209/سرویس-اطلاعات-خارجی-روسیه-گزارش-میدهد-که-رژیم-دزدسالار-کییف-طرح-سرقت-دیگری-را-آماده-کرده-است-26877018.html
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش میدهد که رژیم دزدسالار کییف طرح سرقت دیگری را آماده کرده است
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش میدهد که رژیم دزدسالار کییف طرح سرقت دیگری را آماده کرده است
اسپوتنیک ایران
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمتهای بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است. 09.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-09T11:47+0330
2025-12-09T11:47+0330
2025-12-09T11:54+0330
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/02/26758534_0:42:795:489_1920x0_80_0_0_8ae5690651194312d61ba964ca49b6de.jpg
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمتهای بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است.این شرکت قصد دارد مهمات را از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جنوب جهان خریداری کند، آنها را تغییر برچسب دهد و به عنوان محصولات لهستانی با پنج برابر قیمت به اوکراینیها بفروشد.بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و سایر کشورهای غربی هزینه این طرح را پرداخت خواهند کرد. البته رشوههای مالی به مقامات مسئول در این کشورها نیز شامل میشود.شرکت لهستانی PHU LECHMAR پیش از این در ارتباط با یرماک و جناح میندیچ-زلنسکی دخیل بوده است. با این حال، بازرگانان اوکراینی با اطمینان از مصونیت خود، دوباره به واسطه لهستانیِ رجوع کردند.نخبگان فعلی اوکراین چنان درگیر ثروتاندوزی خود هستند که متوجه لحظهای که ناگزیر باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشند، نمیشوند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/02/26758534_44:0:751:530_1920x0_80_0_0_70722f64548066760e0bb2620bb4729a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمتهای بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است.
این شرکت قصد دارد مهمات را از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جنوب جهان خریداری کند، آنها را تغییر برچسب دهد و به عنوان محصولات لهستانی با پنج برابر قیمت به اوکراینیها بفروشد.
بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و سایر کشورهای غربی هزینه این طرح را پرداخت خواهند کرد. البته رشوههای مالی به مقامات مسئول در این کشورها نیز شامل میشود.
شرکت لهستانی PHU LECHMAR پیش از این در ارتباط با یرماک و جناح میندیچ-زلنسکی دخیل بوده است. با این حال، بازرگانان اوکراینی با اطمینان از مصونیت خود، دوباره به واسطه لهستانیِ رجوع کردند.
نخبگان فعلی اوکراین چنان درگیر ثروتاندوزی خود هستند که متوجه لحظهای که ناگزیر باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشند، نمیشوند.