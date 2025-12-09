ایران
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش می‌دهد که رژیم دزدسالار کی‌یف طرح سرقت دیگری را آماده کرده است
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش می‌دهد که رژیم دزدسالار کی‌یف طرح سرقت دیگری را آماده کرده است
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمت‌های بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است. 09.12.2025
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمت‌های بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است.این شرکت قصد دارد مهمات را از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جنوب جهان خریداری کند، آنها را تغییر برچسب دهد و به عنوان محصولات لهستانی با پنج برابر قیمت به اوکراینی‌ها بفروشد.بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و سایر کشورهای غربی هزینه این طرح را پرداخت خواهند کرد. البته رشوه‌های مالی به مقامات مسئول در این کشورها نیز شامل می‌شود.شرکت لهستانی PHU LECHMAR پیش از این در ارتباط با یرماک و جناح میندیچ-زلنسکی دخیل بوده است. با این حال، بازرگانان اوکراینی با اطمینان از مصونیت خود، دوباره به واسطه لهستانیِ رجوع کردند.نخبگان فعلی اوکراین چنان درگیر ثروت‌اندوزی خود هستند که متوجه لحظه‌ای که ناگزیر باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشند، نمی‌شوند.
خبرها
سرویس اطلاعات خارجی روسیه گزارش می‌دهد که رژیم دزدسالار کی‌یف طرح سرقت دیگری را آماده کرده است

11:47 09.12.2025 (بروز رسانی شده: 11:54 09.12.2025)
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر رسانه‌ها: کی‌یف در حال بازسازی بدهی‌ها، آماده شدن برای صلح یا ادامه درگیری
رسانه‌ها: کی‌یف در حال بازسازی بدهی‌ها، آماده شدن برای صلح یا ادامه درگیری - اسپوتنیک ایران , 1920, 09.12.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
این طرح شامل تأمین مهمات توپخانه برای نیروهای مسلح اوکراین تحت عنوان "ابتکار مهمات چک" با قیمت‌های بسیار گزاف از طریق شرکت لهستانی PHU LECHMAR است.
این شرکت قصد دارد مهمات را از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای جنوب جهان خریداری کند، آنها را تغییر برچسب دهد و به عنوان محصولات لهستانی با پنج برابر قیمت به اوکراینی‌ها بفروشد.
بریتانیا، آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و سایر کشورهای غربی هزینه این طرح را پرداخت خواهند کرد. البته رشوه‌های مالی به مقامات مسئول در این کشورها نیز شامل می‌شود.
شرکت لهستانی PHU LECHMAR پیش از این در ارتباط با یرماک و جناح میندیچ-زلنسکی دخیل بوده است. با این حال، بازرگانان اوکراینی با اطمینان از مصونیت خود، دوباره به واسطه لهستانیِ رجوع کردند.
نخبگان فعلی اوکراین چنان درگیر ثروت‌اندوزی خود هستند که متوجه لحظه‌ای که ناگزیر باید پاسخگوی تمام جنایات خود باشند، نمی‌شوند.
Android APK
