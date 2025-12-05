https://spnfa.ir/20251205/سفر-پر-پیغام-پوتین-به-هند-26818680.html

سفر پر پیغام پوتین به هند

اسپوتنیک ایران

ایالات متحده آمریکا نهایت تلاش خود را انجام داد تا بر روابط روسیه وهند تاثیر بگذارد و با فشارهای مختلف تلاش کرد هند را مجاب کند نه فقط خرید نفت خود از روسیه را...

2025-12-05T19:46+0330

2025-12-05T19:46+0330

2025-12-05T19:48+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/05/26812714_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_5c6e32fb214bf708a95fa3740818fcc0.jpg

آمریکایی ها حتی اقدام به وضع برخی تحریم ها و انجام تهدید های مختلف بر علیه هند که به نوعی یک دوست آمریکا در شرق آسیا به حساب می آیند نمودند.اما رهبرانی هند که منافع کشور خودشان برایشان مهم است ( بر عکس برخی رهبران کشورهای اروپایی) نه فقط به دستورات آمریکا تمکین نکردند بلکه روابط خود با روسیه را تقویت نمودند.نخست وزیر هند در اقدامی خارج از چهارچوب های رسمی در فرودگاه حضور یافت و از آقای پوتین استقبال کرد تا هم صمیمیت رابطه دو کشور را نشان دهد و هم اینکه به آنهایی که تلاش دارند روابط هند و آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند بگویند که این روابط قوی تر هم شده.طبق عرف پروتوکل های دیپلماتیک معمولا رهبران کشورها در کاخ خود می نشینند و فردی در حد وزیر برای استقبال از رهبر کشور دیگر به فرودگاه می رود تا یک استقبال غیر رسمی از رهبر کشور متقابل انجام شود و بعد استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری و یا نخست وزیری انجام می شود.در مواردی که روابط فیما بین دو کشور صمیمی می باشد رهبر کشوری به استقبال رهبر کشور دیگر در فرودگاه می رود.در میان برخی کشورهای عربی که همدیگر را برادر می نامند مرسوم است رهبران کشورها چنین کاری کنند و برای استقبال از رهبران دیگر کشورهای عربی برادر به فرودگاه بروند و آن هم نه برای استقبال از همه و این کار به این دلیل می باشد که آنها می خواهند بگویند ما برادر هستیم و با برادران خود پایبند آداب و رسوم دیپلماتیک که غربی ها وضع کرده اند نیستیم.این نوع استقبال از آقای پوتین را ما در چند کشور دیگر مثل امارات عربی متحده و عربستان سعودی نیز شاهد بودیم اما هیچ وقت اینها از رهبران کشورهای غربی از جمله ایالات متحده چنین استقبالی را انجام نمی دهند امری که نشان می دهد رابطه شخصی آقای پوتین با رهبران این کشورها آنقدر صمیمی است که اینها رفتار های پروتوکلی و دیپلماتیک را کنار می گذارند و وقتی آقای پوتین به کشور آنها سفر می کند برادرانه از او استقبال می کنند.در حالی که غربی ها به دنبال آشفته کردن روابط روسیه و هند هستند می بینیم در این سفر دهها توافقنامه همکاری فیما بین روسیه و هند امضا شد و هنوز در روز دوم سفر می باشیم.رهبران دو کشور همچنین بر تعداد زیادی نکات مورد توجه دو طرف تاکید داشتند که مهم ترین آنها:- ضرورت حل و فصل سیاسی جدل هسته ای ایران- ضرورت برنامه ریزی جهت همکاری اقتصادی روسیه و هند رساندن آن به 100 میلیارد دلار تجارت سالانه تا سال 2030- تاکید بر اینکه تجارت دوجانبه در سه سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را نشان داده و در سال 2024 به 64 میلیارد دلار رسیده است.- پروژه کریدور حمل و نقل شمال-جنوب با سرعت کامل در حال پیشرفت است، پروژه ای که ایران قلب آنخواهد بود.- هند تحت رهبری نخست وزیر نارندرا مودی، سیاستی مستقل و مستقل را دنبال می‌کند.- به لطف مدیریت اقتصادی صحیح، هند در حال تقویت حاکمیت فناوری خود است.- هند و روسیه فرصت‌های رو به رشدی در بسیاری از بخش‌ها دارند، اما هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.- روابط تجاری قوی بین دو کشور، پایه و اساس قابل اعتمادی برای این همکاری فراهم می‌کند.- روسیه قصد دارد روابط چندجانبه‌ای را با هند فراتر از انرژی و دفاع توسعه دهد.- مسکو در حال مطالعه است. تجربه هند در جایگزینی واردات و بومی‌سازی صنعتی- انعقاد سریع توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین هند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی بر روابط اقتصادی خواهد داشت.- استفاده از ارزهای ملی در تجارت، ثبات عملیات مالی را صرف نظر از شرایط خارجی تضمین می‌کند.- روسیه یک هیئت عالی‌رتبه را به اجلاس هوش مصنوعی در فوریه 2026 اعزام خواهد کرد.- هند و روسیه می‌توانند خیلی زودتر از هدف 2030 به تجارت سالانه 100 میلیارد دلاری برسند.- مسکو و دهلی نو در حال انجام اقداماتی برای پیشبرد توافق‌نامه تجارت آزاد بین هند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.- روابط روسیه و هند مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل است و همیشه از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است.- هند و روسیه در مورد اقدامات جدید برای تقویت همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه توافق کرده‌اند.همین نکات را ورق بزنید متوجه می شوید که نه فقط در هند استقبالی استثنایی از آقای پوتین شد بلکه دارند جهت تقویت روابط خود برنامه ریزی می کنند و دو کشور اسرار بر دلار زدایی دارند.در واقع می توان گفت تک تک این جملات پیغام هایی برای ایالات متحده و کشور های غربی دارد که باید متوجه آن شوند و متوجه شوند که روابط روسیه وهند بسیار فراتر از تصور آنها در حال رشد می باشد.

2025

