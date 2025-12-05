ایران
چرخش راهبردی آمریکا: پایان اولویت‌ دادن به خاورمیانه در سیاست خارجی واشنگتن
چرخش راهبردی آمریکا: پایان اولویت‌ دادن به خاورمیانه در سیاست خارجی واشنگتن
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: به نظر می‌رسد انتشار استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که در آن به‌صراحت اعلام می‌شود خاورمیانه دیگر عامل مسلط در سیاست خارجی واشنگتن نیست، در واقع نشانه‌ای از یک تغییر بنیادین در اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده است.
علی شیر یزدانی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این تحول موضوع بسیار جدی و قابل توجهی است که بیان می‌کند آمریکا پس از سال‌ها حضور پرهزینه در منطقه، اکنون به این جمع‌بندی رسیده که محیط راهبردی خاورمیانه دیگر همان وزن گذشته را در شکل‌دهی به منافع حیاتی آمریکا ندارد.یعنی می‌توان انتظار داشت که عملاً مقدمه‌ای باشد برای کاهش حضور مستقیم، انتقال بار امنیتی به شرکای منطقه‌ای و تمرکز بر ابزارهای غیرمستقیم.بعبارتی، از زاویه‌ای عمیق‌تر می‌توان گفت که این تغییر نگاه واشنگتن به نوعی ریشه در رقابت قدرت‌های بزرگ دارد. زیرا عملا آمریکا با چین و روسیه مواجه است و منابع مالی، امنیتی و سیاسی خود را ناگزیر باید به سمت آسیا- پاسیفیک و حوزه‌های در حال دگرگونی سوق دهد. بدین معنا، خاورمیانه از صحنه اصلی به صحنه فرعی تنزل می‌کند و این خود پیامدهای مهمی برای ساختار امنیتی منطقه، به‌ویژه در زمینه اتحادها، بازآرایی قدرت‌ها و افزایش نقش بازیگران غیرغربی مانند روسیه، چین و حتی ایران خواهد داشت.یزدانی در پايان تصريح کرد، آنچه در لایه پنهان این خبر اهمیت پیدا می‌کند، این است که چنین اظهاراتی معمولاً صرفاً یک توصیف نیست، بلکه نوعی سیگنال‌دهی راهبردی است. آمریکا با مطرح کردن این گزاره عملاً به متحدان خود هشدار می‌دهد که باید برای دوره‌ای از کاهش تعهدات واشنگتن آماده شوند و در برابر به بازیگران رقیب پیام می‌دهد که منابع خود را به‌طور هدفمند در عرصه‌های رقابتی جدید متمرکز خواهد کرد.
چرخش راهبردی آمریکا: پایان اولویت‌ دادن به خاورمیانه در سیاست خارجی واشنگتن

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: به نظر می‌رسد انتشار استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که در آن به‌صراحت اعلام می‌شود خاورمیانه دیگر عامل مسلط در سیاست خارجی واشنگتن نیست، در واقع نشانه‌ای از یک تغییر بنیادین در اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده است.
علی شیر یزدانی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: این تحول موضوع بسیار جدی و قابل توجهی است که بیان می‌کند آمریکا پس از سال‌ها حضور پرهزینه در منطقه، اکنون به این جمع‌بندی رسیده که محیط راهبردی خاورمیانه دیگر همان وزن گذشته را در شکل‌دهی به منافع حیاتی آمریکا ندارد.

یعنی می‌توان انتظار داشت که عملاً مقدمه‌ای باشد برای کاهش حضور مستقیم، انتقال بار امنیتی به شرکای منطقه‌ای و تمرکز بر ابزارهای غیرمستقیم.

بعبارتی، از زاویه‌ای عمیق‌تر می‌توان گفت که این تغییر نگاه واشنگتن به نوعی ریشه در رقابت قدرت‌های بزرگ دارد. زیرا عملا آمریکا با چین و روسیه مواجه است و منابع مالی، امنیتی و سیاسی خود را ناگزیر باید به سمت آسیا- پاسیفیک و حوزه‌های در حال دگرگونی سوق دهد.

بدین معنا، خاورمیانه از صحنه اصلی به صحنه فرعی تنزل می‌کند و این خود پیامدهای مهمی برای ساختار امنیتی منطقه، به‌ویژه در زمینه اتحادها، بازآرایی قدرت‌ها و افزایش نقش بازیگران غیرغربی مانند روسیه، چین و حتی ایران خواهد داشت.

یزدانی در پايان تصريح کرد، آنچه در لایه پنهان این خبر اهمیت پیدا می‌کند، این است که چنین اظهاراتی معمولاً صرفاً یک توصیف نیست، بلکه نوعی سیگنال‌دهی راهبردی است. آمریکا با مطرح کردن این گزاره عملاً به متحدان خود هشدار می‌دهد که باید برای دوره‌ای از کاهش تعهدات واشنگتن آماده شوند و در برابر به بازیگران رقیب پیام می‌دهد که منابع خود را به‌طور هدفمند در عرصه‌های رقابتی جدید متمرکز خواهد کرد.
