عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
رسانه‌ها: آمریکا انتظار دارد زلنسکی طرح صلح را تا 27 نوامبر امضا کند
رسانه‌ها: آمریکا انتظار دارد زلنسکی طرح صلح را تا 27 نوامبر امضا کند
رسانه‌های غربی به نقل از مقامات اوکراینی گزارش می‌دهند که آمریکا انتظار دارد ولادیمیر زلنسکی طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل مناقشه اوکراین را تا 27 نوامبر امضا... 21.11.2025
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
آمریکا
رسانه‌های غربی به نقل از مقامات اوکراینی گزارش می‌دهند که آمریکا انتظار دارد ولادیمیر زلنسکی طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل مناقشه اوکراین را تا 27 نوامبر امضا کند.همچنین خاطرنشان شده است که امضای این توافق تا آن مهلت بسیار بعید است، زیرا به گفته یک مقام دفتر زلنسکی، کی‌یف قاطعانه با برخی از نکات این طرح مخالف است.روز چهارشنبه، رسانه‌های غربی گزارش دادند که آمریکا در حال برگزاری "مشاوره‌های محرمانه" با روسیه برای تدوین یک طرح صلح جدید متشکل از 28 نکته است که به چهار دسته تقسیم می‌شود: صلح، تضمین‌هایی برای اوکراین، امنیت در اروپا و روابط آینده طرفین با ایالات متحده. روز قبل، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این سند را تأیید کرده است.همانطور که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خاطرنشان کرد، از زمان دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، هیچ پیشرفتی در مورد حل مناقشه حاصل نشده است.
اوکراین
اوکراین, آمریکا
اوکراین, آمریکا

رسانه‌ها: آمریکا انتظار دارد زلنسکی طرح صلح را تا 27 نوامبر امضا کند

08:42 21.11.2025
رسانه‌های غربی به نقل از مقامات اوکراینی گزارش می‌دهند که آمریکا انتظار دارد ولادیمیر زلنسکی طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل مناقشه اوکراین را تا 27 نوامبر امضا کند.
همچنین خاطرنشان شده است که امضای این توافق تا آن مهلت بسیار بعید است، زیرا به گفته یک مقام دفتر زلنسکی، کی‌یف قاطعانه با برخی از نکات این طرح مخالف است.
روز چهارشنبه، رسانه‌های غربی گزارش دادند که آمریکا در حال برگزاری "مشاوره‌های محرمانه" با روسیه برای تدوین یک طرح صلح جدید متشکل از 28 نکته است که به چهار دسته تقسیم می‌شود: صلح، تضمین‌هایی برای اوکراین، امنیت در اروپا و روابط آینده طرفین با ایالات متحده. روز قبل، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این سند را تأیید کرده است.
همانطور که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خاطرنشان کرد، از زمان دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، هیچ پیشرفتی در مورد حل مناقشه حاصل نشده است.
