رسانههای غربی به نقل از مقامات اوکراینی گزارش میدهند که آمریکا انتظار دارد ولادیمیر زلنسکی طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل مناقشه اوکراین را تا 27 نوامبر امضا کند.همچنین خاطرنشان شده است که امضای این توافق تا آن مهلت بسیار بعید است، زیرا به گفته یک مقام دفتر زلنسکی، کییف قاطعانه با برخی از نکات این طرح مخالف است.روز چهارشنبه، رسانههای غربی گزارش دادند که آمریکا در حال برگزاری "مشاورههای محرمانه" با روسیه برای تدوین یک طرح صلح جدید متشکل از 28 نکته است که به چهار دسته تقسیم میشود: صلح، تضمینهایی برای اوکراین، امنیت در اروپا و روابط آینده طرفین با ایالات متحده. روز قبل، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این سند را تأیید کرده است.همانطور که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خاطرنشان کرد، از زمان دیدار ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، هیچ پیشرفتی در مورد حل مناقشه حاصل نشده است.
