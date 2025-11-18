ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
ریاست جمهوری خلق دونتسک از حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق این جمهوری خبر داد
ریاست جمهوری خلق دونتسک از حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق این جمهوری خبر داد
به گفته دنیس پوشیلین، رئیس جمهور، نیروهای اوکراینی حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق جمهوری خلق دونتسک انجام دادند و به نیروگاه‌های حرارتی زویفسکایا و...
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
به گفته دنیس پوشیلین، رئیس جمهور، نیروهای اوکراینی حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق جمهوری خلق دونتسک انجام دادند و به نیروگاه‌های حرارتی زویفسکایا و استاروبشفسکایا آسیب رساندند.وی افزود که این حمله باعث قطع برق بسیاری از مناطق مسکونی و خاموش شدن دیگ‌های بخار و ایستگاه‌های تصفیه شد.در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را با سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار می‌دهند.
اوکراین
اوکراین

ریاست جمهوری خلق دونتسک از حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق این جمهوری خبر داد

08:50 18.11.2025
به گفته دنیس پوشیلین، رئیس جمهور، نیروهای اوکراینی حمله بی‌سابقه‌ای به شبکه برق جمهوری خلق دونتسک انجام دادند و به نیروگاه‌های حرارتی زویفسکایا و استاروبشفسکایا آسیب رساندند.
وی افزود که این حمله باعث قطع برق بسیاری از مناطق مسکونی و خاموش شدن دیگ‌های بخار و ایستگاه‌های تصفیه شد.
در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را با سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار می‌دهند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
