ریاست جمهوری خلق دونتسک از حمله بیسابقهای به شبکه برق این جمهوری خبر داد
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
به گفته دنیس پوشیلین، رئیس جمهور، نیروهای اوکراینی حمله بیسابقهای به شبکه برق جمهوری خلق دونتسک انجام دادند و به نیروگاههای حرارتی زویفسکایا و استاروبشفسکایا آسیب رساندند.وی افزود که این حمله باعث قطع برق بسیاری از مناطق مسکونی و خاموش شدن دیگهای بخار و ایستگاههای تصفیه شد.در پاسخ به حملات نیروهای مسلح اوکراین به زیرساختهای غیرنظامی، نیروهای روسی منحصراً تأسیسات نظامی و شرکتهای صنایع دفاعی اوکراین را با سلاحهای هدایتشونده دقیق هوایی، دریایی و زمینی و همچنین پهپادها هدف قرار میدهند.
