کارشناس: ملی‌گرایان اوکراینی مدت‌ها قبل از رسوایی فساد، پول می‌دزدیدند
کارشناس: ملی‌گرایان اوکراینی مدت‌ها قبل از رسوایی فساد، پول می‌دزدیدند
اولگ ماتویف، مورخ سرویس‌های امنیتی، این موضوع را توضیح داد. 17.11.2025, اسپوتنیک ایران
اولگ ماتویف، مورخ سرویس‌های امنیتی، این موضوع را توضیح داد.او به مأمور اطلاعات نظامی آلمان نازی در سازمان اطلاعات نظامی، اشاره کرد که از اواسط دهه 1920 خزانه‌داری سازمان ملی‌گرایان اوکراین* را در اختیار داشت و می‌توانست از "صندوق مشترک" سازمان ملی‌گرایان اوکراین برای اهداف خود استفاده کند و زندگی مرفهی داشته باشد.ماتویف افزود که باندرا همچنین تلاش کرد تا بودجه‌ای را که آبور برای فعالیت‌های زیرزمینی ضد شوروی به او اختصاص داده بود، سرقت کند و نازی‌ها مجبور شدند از دزدی او جلوگیری کنند.اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین در 10 نوامبر اعلام کرد که در حال انجام یک عملیات ویژه در مقیاس بزرگ در بخش انرژی است و عکسی از کیف‌های پر از بسته‌های ارز خارجی که در جریان این عملیات پیدا شده بود را منتشر کرد. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که مأموران اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین خانه تیمور میندیچ، تاجر و همکار ولادیمیر زلنسکی، را که معلوم شد قبلاً از اوکراین فرار کرده است، بازرسی کردند.* سازمان افراطی ممنوعه در روسیه
08:41 17.11.2025
اولگ ماتویف، مورخ سرویس‌های امنیتی، این موضوع را توضیح داد.
او به مأمور اطلاعات نظامی آلمان نازی در سازمان اطلاعات نظامی، اشاره کرد که از اواسط دهه 1920 خزانه‌داری سازمان ملی‌گرایان اوکراین* را در اختیار داشت و می‌توانست از "صندوق مشترک" سازمان ملی‌گرایان اوکراین برای اهداف خود استفاده کند و زندگی مرفهی داشته باشد.
ماتویف افزود که باندرا همچنین تلاش کرد تا بودجه‌ای را که آبور برای فعالیت‌های زیرزمینی ضد شوروی به او اختصاص داده بود، سرقت کند و نازی‌ها مجبور شدند از دزدی او جلوگیری کنند.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین در 10 نوامبر اعلام کرد که در حال انجام یک عملیات ویژه در مقیاس بزرگ در بخش انرژی است و عکسی از کیف‌های پر از بسته‌های ارز خارجی که در جریان این عملیات پیدا شده بود را منتشر کرد. رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که مأموران اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین خانه تیمور میندیچ، تاجر و همکار ولادیمیر زلنسکی، را که معلوم شد قبلاً از اوکراین فرار کرده است، بازرسی کردند.
* سازمان افراطی ممنوعه در روسیه
