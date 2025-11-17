ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
ارتش روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی را در منطقه زاپاروژیه نابود کردند
ارتش روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی را در منطقه زاپاروژیه نابود کردند
یک واحد از یگان "شرق" مانع از تلاش یک گروه خرابکاری و شناسایی دشمن برای نفوذ در منطقه زاپاروژیه شد، یک اپراتور نارنجک‌انداز با علامت تماس "خان" این موضوع را به اطلاع اسپوتنیک رساند.
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
یک واحد از یگان "شرق" مانع از تلاش یک گروه خرابکاری و شناسایی دشمن برای نفوذ در منطقه زاپاروژیه شد، یک اپراتور نارنجک‌انداز با علامت تماس "خان" این موضوع را به اطلاع اسپوتنیک رساند.این سرباز گفت: "ما در حال انجام وظیفه بودیم. یک گروه خرابکاری پنج نفره سعی کرد در تاریکی به واحدهای رزمی ما نزدیک شود. به ما یک میدان داده شد، من خودم آنها را از یک پهپاد مشاهده کردم و مختصات را به خدمه‌ام منتقل کردم. پس از مشاهده آتش، آنها را تنظیم کردم و بچه‌ها به سمت دشمن شلیک‌های کوتاهی کردند."به گفته "خان"، سه شبه‌نظامی کشته شدند و دو نفر دیگر عقب‌نشینی کردند و نتوانستند به مواضع روسیه نزدیک شوند.
ارتش روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی را در منطقه زاپاروژیه نابود کردند

08:29 17.11.2025
یک واحد از یگان "شرق" مانع از تلاش یک گروه خرابکاری و شناسایی دشمن برای نفوذ در منطقه زاپاروژیه شد، یک اپراتور نارنجک‌انداز با علامت تماس "خان" این موضوع را به اطلاع اسپوتنیک رساند.
این سرباز گفت: "ما در حال انجام وظیفه بودیم. یک گروه خرابکاری پنج نفره سعی کرد در تاریکی به واحدهای رزمی ما نزدیک شود. به ما یک میدان داده شد، من خودم آنها را از یک پهپاد مشاهده کردم و مختصات را به خدمه‌ام منتقل کردم. پس از مشاهده آتش، آنها را تنظیم کردم و بچه‌ها به سمت دشمن شلیک‌های کوتاهی کردند."
به گفته "خان"، سه شبه‌نظامی کشته شدند و دو نفر دیگر عقب‌نشینی کردند و نتوانستند به مواضع روسیه نزدیک شوند.
