https://spnfa.ir/20251117/ارتش-روسیه-نیروهای-مسلح-روسیه-یک-گروه-خرابکاری-و-شناسایی-اوکراینی-را-در-منطقه-زاپاروژیه-نابود-کردند-26518943.html

ارتش روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی را در منطقه زاپاروژیه نابود کردند

ارتش روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک گروه خرابکاری و شناسایی اوکراینی را در منطقه زاپاروژیه نابود کردند

اسپوتنیک ایران

یک واحد از یگان "شرق" مانع از تلاش یک گروه خرابکاری و شناسایی دشمن برای نفوذ در منطقه زاپاروژیه شد، یک اپراتور نارنجک‌انداز با علامت تماس "خان" این موضوع را به... 17.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-17T08:29+0330

2025-11-17T08:29+0330

2025-11-17T08:29+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/08/26387447_0:35:800:485_1920x0_80_0_0_4b20941c136874b5f398ea96bb520ad2.jpg

یک واحد از یگان "شرق" مانع از تلاش یک گروه خرابکاری و شناسایی دشمن برای نفوذ در منطقه زاپاروژیه شد، یک اپراتور نارنجک‌انداز با علامت تماس "خان" این موضوع را به اطلاع اسپوتنیک رساند.این سرباز گفت: "ما در حال انجام وظیفه بودیم. یک گروه خرابکاری پنج نفره سعی کرد در تاریکی به واحدهای رزمی ما نزدیک شود. به ما یک میدان داده شد، من خودم آنها را از یک پهپاد مشاهده کردم و مختصات را به خدمه‌ام منتقل کردم. پس از مشاهده آتش، آنها را تنظیم کردم و بچه‌ها به سمت دشمن شلیک‌های کوتاهی کردند."به گفته "خان"، سه شبه‌نظامی کشته شدند و دو نفر دیگر عقب‌نشینی کردند و نتوانستند به مواضع روسیه نزدیک شوند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین