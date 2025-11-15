https://spnfa.ir/20251115/مهم-نیست-جولانی-است-یا-الشرع-کجاست-وچه-کاره-است-مهم-است-26498668.html

مهم نیست جولانی است یا الشرع، کجاست وچه کاره است مهم است

گو اینکه شاید بسیاری نسبت به ابو محمد جولانی که امروزه با نام احمد الشرع در سوریه حکومت می کند نظرات منفی و یا متفاوت داشته باشند اما امروزه می بینیم که بسیاری... 15.11.2025

گزارش و تحلیل

به هر حال نباید شاخ در بیاوید کسی که همین چند ماه پیش نامش در لیست تروریستی آمریکا بود و ده ملیون دلار برای سرش جایزه گذاشته بودند حالا در کاخ سفید عطر ترامپ را برای خودش و همسرش از شخص ترامپ جایزه می گیرد.آیا فراموش کرده اید که اسامه بن لادن هم به عنوان عامل سیا رفت افغانستان و القاعده را تشکیل داد و یا ابو بکر البغدادی، مانند معادن اش ابو محمد الجولانی، از زندان ابو غریب بیرون آمد و به یکباره داعش را تشکیل دادند؟یعنی آمریکایی ها همینجوری آنها را از زندان آزاد کردند؟روایت معروفی در ایران است که می گوید اگر کسی آفتابه ای را بدزدد مردم می ریزند سرش کتک اش می زنند اگر بانکی را بدزدد پلیس می افتد به جانی کتک اش می زند اما اگر مملکتی را بدزدد او می تواند بیافتد به جان مردم آنها را کتک بزنند.طبق روایت اخیر رسانه های آمریکایی (نیویورک تایمز) جولانی از سال 2016 میلادی عامل ایالات متحده در میان گروه های جهادی به حساب می آمده و به صورت مخفیانه برای سیا کار می کرده.حال هر چه قدر برخی فریاد می زدند که اینهایی که با نام گروه های جهادی دارند فعالیت می کنند ساخته و پرداخته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هستند برخی این حرف ها را رد میکردند و ادعا می کردند که ما داریم از تئوری توطئه صحبت می کنیم.زمانی که شهید سلیمانی و یارانش می گرفتند اگر ما نرویم سوریه و با داعش در عراق نجنگیم مجبور خواهیم بود با اینها در تهران بجنگیم یا می گفتند اگر غزه ولبنان نباشد جایش ایران خواهد بود، برخی، چی می توان عنوان برایشان گذاشت؟ خود فروختگان، ساده لوحان، ابلهان سیاسی، نادانان، مزدوران ... حالا خودتان انتخاب کنید، می آمدند بالا منبر با زبان چرب خود مردم را به بیراهه می بردند وبا دروغ های کذایی خود بر اذهان مردم کار می کردند تا مردم پشت مدافعان حرم را خالی کنند.حالا دیدید اگر غزه و لبنان و سوریه و عراق نباشد می آیند سراغ ایران و در تهران باید با عوامل آمریکا و اسرائیل ها بجنگیم؟حالا دیدید که آن داعش و القاعده و... که در عراق و سوریه درست کرده بودند همه عوامل آمریکا و اسرائیل بودند و هستند؟بسیاری در لبنان از حزب الله انتقاد می کردند که چرا رفته سوریه با تکفیری ها می جنگد و هر چه قدر حزب الله میگفت اگر در سوریه با اینها نجنگد مجبور می شود در لبنان با آنها بجنگد، حزب الله را مورد توهین قرار می دادند.حالا رسما جولانی رفته کاخ سفید اعلام کرده که با آمریکا بر علیه حزب الله (منظور لبنان) همکاری خواهد کرد و تام باراک بارها لبنانی ها را تهدید کرده اگر تن به خواسته های آمریکا ندهند لبنان بخشی از سوریه خواهد شد.بسیاری باور دارند که ماموریت اصلی الشرع این بوده و هست که زمینه اشغال سوریه و لبنان توسط اسرائیل را فراهم کند و بعد برود پی کار خودش.آیا باور دارید که آمریکایی ها اسامه بن لادن را کشته اند و جسد او را در دریا انداخته اند؟کدام ساده لوحی این روایت آمریکایی را می تواند باور کند و حد اقل شک نکند که اسامه بن لادن در حال حاضر در آمریکا و یا کشوری دیگر با چهره ای مبدل در حال زندگی مرفه است.به هر حال بسیاری برایشان مهم نیست که چه بلایی سر مردم و مملکت می آید آنچه برایشان مهم است این می باشد که ماموریت های خود را به احسن وجه انجام دهند و در نهایت جایزه حسن انجام کار را دریافت کنند.سابقه نشان داده آمریکایی ها و قبل از آنها انگلیسی ها و فرانسوی ها در برخی شرایط برخی را به عنوان حاکمان کشوری به قدرت می رسانند و تا زمانی که آنها منافع آمریکا را تامین کنند سر کار می مانند اما همین که نتوانند ماموریت را به خوبی انجام دهند پشت آنها را خالی می کنند و همچین آنها را زمین می زنند که هیچ کس نمی تواند تصور کند.بسیاری هم تلاش می کنند این ریسک را تقبل کنند و فکر می کنند از دیگران زرنگ تر هستند.حال باید دید که آیا از بقیه زرنگ تر است؟

