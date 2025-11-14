https://spnfa.ir/20251114/سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-ترور-یک-مقام-ارشد-روسی-توسط-سرویسهای-اطلاعاتی-اوکراین-خنثی-شد-26471071.html

سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه جلوگیری کرد

سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه جلوگیری کرد

سرویس امنیت فدرال از ترور برنامه‌ریزی‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار یکی از بستگان نزدیک خود بود، جلوگیری کرد.آنچه مشخص است: کی‌یف در آماده‌سازی حمله تروریستی از یک دوربین فیلمبرداری که به شکل گلدان گل درآمده بود، استفاده کرد.سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین چهار نفر، از جمله یک مهاجر از آسیای مرکزی را استخدام کردند.رژیم کی‌یف، تحت هدایت غرب، در حال توطئه برای حملات تروریستی مشابه در مناطق روسیه است.سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین به مردی که به دلیل توطئه برای ترور یک مقام عالی رتبه روسی در زمینه مواد مخدر بازداشت شده بود، قول پرداخت پول دادند. دستگاه‌های ارتباطی حاوی مکاتبات بین بازداشت‌شدگان و یک افسر اطلاعاتی اوکراینی توقیف شد.

