https://spnfa.ir/20251114/سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-ترور-یک-مقام-ارشد-روسی-توسط-سرویسهای-اطلاعاتی-اوکراین-خنثی-شد-26471071.html
سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالیرتبه روسیه جلوگیری کرد
سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالیرتبه روسیه جلوگیری کرد
اسپوتنیک ایران
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامهریزیشده توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار... 14.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-14T08:39+0330
2025-11-14T08:39+0330
2025-11-14T09:11+0330
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/05/07/15903128_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1c746725508bc3a254c381283a58f9e9.jpg
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامهریزیشده توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار یکی از بستگان نزدیک خود بود، جلوگیری کرد.آنچه مشخص است: کییف در آمادهسازی حمله تروریستی از یک دوربین فیلمبرداری که به شکل گلدان گل درآمده بود، استفاده کرد.سرویسهای اطلاعاتی اوکراین چهار نفر، از جمله یک مهاجر از آسیای مرکزی را استخدام کردند.رژیم کییف، تحت هدایت غرب، در حال توطئه برای حملات تروریستی مشابه در مناطق روسیه است.سرویسهای اطلاعاتی اوکراین به مردی که به دلیل توطئه برای ترور یک مقام عالی رتبه روسی در زمینه مواد مخدر بازداشت شده بود، قول پرداخت پول دادند. دستگاههای ارتباطی حاوی مکاتبات بین بازداشتشدگان و یک افسر اطلاعاتی اوکراینی توقیف شد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/05/07/15903128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ed9639395655437d7ad2ec7b73db9b0.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالیرتبه روسیه جلوگیری کرد
08:39 14.11.2025 (بروز رسانی شده: 09:11 14.11.2025)
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامهریزیشده توسط سرویسهای اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار یکی از بستگان نزدیک خود بود، جلوگیری کرد.
آنچه مشخص است: کییف در آمادهسازی حمله تروریستی از یک دوربین فیلمبرداری که به شکل گلدان گل درآمده بود، استفاده کرد.
سرویسهای اطلاعاتی اوکراین چهار نفر، از جمله یک مهاجر از آسیای مرکزی را استخدام کردند.
رژیم کییف، تحت هدایت غرب، در حال توطئه برای حملات تروریستی مشابه در مناطق روسیه است.
سرویسهای اطلاعاتی اوکراین به مردی که به دلیل توطئه برای ترور یک مقام عالی رتبه روسی در زمینه مواد مخدر بازداشت شده بود، قول پرداخت پول دادند. دستگاههای ارتباطی حاوی مکاتبات بین بازداشتشدگان و یک افسر اطلاعاتی اوکراینی توقیف شد.