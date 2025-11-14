ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251114/سرویس-امنیت-فدرال-روسیه-ترور-یک-مقام-ارشد-روسی-توسط-سرویسهای-اطلاعاتی-اوکراین-خنثی-شد-26471071.html
سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه جلوگیری کرد
سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه جلوگیری کرد
اسپوتنیک ایران
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامه‌ریزی‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار... 14.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-14T08:39+0330
2025-11-14T09:11+0330
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/05/07/15903128_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1c746725508bc3a254c381283a58f9e9.jpg
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامه‌ریزی‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار یکی از بستگان نزدیک خود بود، جلوگیری کرد.آنچه مشخص است: کی‌یف در آماده‌سازی حمله تروریستی از یک دوربین فیلمبرداری که به شکل گلدان گل درآمده بود، استفاده کرد.سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین چهار نفر، از جمله یک مهاجر از آسیای مرکزی را استخدام کردند.رژیم کی‌یف، تحت هدایت غرب، در حال توطئه برای حملات تروریستی مشابه در مناطق روسیه است.سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین به مردی که به دلیل توطئه برای ترور یک مقام عالی رتبه روسی در زمینه مواد مخدر بازداشت شده بود، قول پرداخت پول دادند. دستگاه‌های ارتباطی حاوی مکاتبات بین بازداشت‌شدگان و یک افسر اطلاعاتی اوکراینی توقیف شد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/05/07/15903128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ed9639395655437d7ad2ec7b73db9b0.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

سرویس امنیت فدرال روسیه از ترور یکی از مقامات عالی‌رتبه روسیه جلوگیری کرد

08:39 14.11.2025 (بروز رسانی شده: 09:11 14.11.2025)
© Sputnik / Дмитрий Макеевسرویس امنیت فدرال: خنثی سازی ترور برنامه‌ریزی‌شده یک مقام ارشد روسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین
سرویس امنیت فدرال: خنثی سازی ترور برنامه‌ریزی‌شده یک مقام ارشد روسی توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین - اسپوتنیک ایران , 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
اشتراک
سرویس امنیت فدرال از ترور برنامه‌ریزی‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین علیه یک مقام ارشد روسی در گورستان تروکوروسکویه، در حالی که او در حال بازدید از مزار یکی از بستگان نزدیک خود بود، جلوگیری کرد.
آنچه مشخص است: کی‌یف در آماده‌سازی حمله تروریستی از یک دوربین فیلمبرداری که به شکل گلدان گل درآمده بود، استفاده کرد.
سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین چهار نفر، از جمله یک مهاجر از آسیای مرکزی را استخدام کردند.
رژیم کی‌یف، تحت هدایت غرب، در حال توطئه برای حملات تروریستی مشابه در مناطق روسیه است.
سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین به مردی که به دلیل توطئه برای ترور یک مقام عالی رتبه روسی در زمینه مواد مخدر بازداشت شده بود، قول پرداخت پول دادند. دستگاه‌های ارتباطی حاوی مکاتبات بین بازداشت‌شدگان و یک افسر اطلاعاتی اوکراینی توقیف شد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала