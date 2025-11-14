https://spnfa.ir/20251114/دیپلمات-روسی-اوکراین-خواهان-مذاکرات-صلح-با-روسیه-نبود-26471412.html
دیپلمات روسی: اوکراین خواهان مذاکرات صلح با روسیه نبود
دیپلمات روسی: اوکراین خواهان مذاکرات صلح با روسیه نبود
اسپوتنیک ایران
رادیون میروشنیک، سفیر سیار وزارت امور خارجه در امور جنایات رژیم کییف، اظهار داشت که اوکراین از همان ابتدا علاقهای برای مذاکرات صلح با روسیه نداشت. 14.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-14T08:52+0330
2025-11-14T08:52+0330
2025-11-14T09:08+0330
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26471781_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7c441202ed33308659236bd6ab9a8bbf.jpg
رادیون میروشنیک، سفیر سیار وزارت امور خارجه در امور جنایات رژیم کییف، اظهار داشت که اوکراین از همان ابتدا علاقهای برای مذاکرات صلح با روسیه نداشت.میروشنیک خاطرنشان کرد که مقامات کییف تحت فشار شروع به صحبت در مورد جستجوی راه حلی برای این درگیری کردند: به محض اینکه امکان حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مطرح شد، آنها به لفاظیهای "صلحآمیز" متوسل شدند و شروع به ارائه پیشنهادات پوچ کردند.روز چهارشنبه، یک روزنامه بریتانیایی مصاحبهای با معاون وزیر امور خارجه، سرگی کیسلیتسیا، منتشر کرد که از تعلیق تماسها با مسکو به ابتکار کییف خبر داد. در همین حال، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خاطرنشان کرد که اگر اوکراین از گفتگو امتناع ورزد، از موضع بدتری به مذاکرات باز خواهد گشت.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26471781_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6de49b4d2d0c05887b6e7e7a41f5b801.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
دیپلمات روسی: اوکراین خواهان مذاکرات صلح با روسیه نبود
08:52 14.11.2025 (بروز رسانی شده: 09:08 14.11.2025)
رادیون میروشنیک، سفیر سیار وزارت امور خارجه در امور جنایات رژیم کییف، اظهار داشت که اوکراین از همان ابتدا علاقهای برای مذاکرات صلح با روسیه نداشت.
میروشنیک خاطرنشان کرد که مقامات کییف تحت فشار شروع به صحبت در مورد جستجوی راه حلی برای این درگیری کردند: به محض اینکه امکان حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مطرح شد، آنها به لفاظیهای "صلحآمیز" متوسل شدند و شروع به ارائه پیشنهادات پوچ کردند.
روز چهارشنبه، یک روزنامه بریتانیایی مصاحبهای با معاون وزیر امور خارجه، سرگی کیسلیتسیا، منتشر کرد که از تعلیق تماسها با مسکو به ابتکار کییف خبر داد. در همین حال، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خاطرنشان کرد که اگر اوکراین از گفتگو امتناع ورزد، از موضع بدتری به مذاکرات باز خواهد گشت.