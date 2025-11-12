https://spnfa.ir/20251112/نیرنگ-زلنسکی-به-نزدیکترین-هایش-26444685.html

نیرنگ زلنسکی به نزدیکترین هایش

اسپوتنیک ایران

ولادیمیر زلنسکی فردی که علیرغم پایان دوره ریاست جمهوری اش وعدم برگزاری انتخابات و وجود هیچ چهارچوب قانونی هنوز بر اوکراین مسلط است شروع کرده افراد بسیار نزدیک... 12.11.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0a/26410242_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f3e7ff057bfe1aa9fa2998b71c05390a.jpg

البته سابقه زلنسکی در این باره قدیمی است و معروف است که وی با حمایت ایگور کلومونسکی سرکرده مافیای اوکراین در این کشور به پست ریاست جمهوری رسید و بعدا تلاش کرد کلومونسکی را کنار بزند وخود ریاست مافیای اوکراین را به دست بگیرد.کلومونسکی که شهروندی اوکراین و قبرس و اسرائیل را در جیب دارد در حال حاضر میان قبرس و اسرائیل در تردد است و وی متهم است که مافیای قاچاق صدها ملیون دلار سلاح هایی که غربی ها به اوکراین داده اند و همچنین قاچاق زنان و کودکان اوکراینی برای فحشا و همچنین قاچاق مواد مخدر و... را با چتر حمایتی زلنسکی انجام می داده وبسیاری حتی باور دارند که اختلافات میان زلنسکی و کلومونسکی به نوعی ساختگی بوده تا کلومونسکی به راحتی بتواند کارش را انجام دهد.کنگره آمریکا بارها تلاش کرد درباره پولها و سلاح هایی که آمریکا به اوکراین ارسال می کند تحقیق و تفحص کند چون شک و شبهه های زیادی وجود داشت که بخش اعظم پولهایی که به عنوان کمک برای اوکراین ارسال شده توسط زلنسکی و دار و دسته اش به سرقت رفته و بخشی از سلاح های ارسالی در بازارهای سیاه به فروش رفته اما لابی های قدرت در ایالات متحده جلوی این تحقیق وتفحص را گرفتند.جدیدا هم پرونده فساد مالی مربوط به تیمور میندیچ (Timur Mindich) باز شده که یکی از نزدیکان و شریکان قدیمی ولودیمیر زلنسکی به حساب می آید و حتی برخی او را به عنوان مامن اسرار زلنسکی و صندوق سیاه او می شناسند.تیمور میندیچ یکی از سهام‌داران شرکت (کوارتیال 95) است؛ همان شرکت تولید محتوایی که زلنسکی قبل از ورود به سیاست با آن فعالیت هنری می‌کرد.رسانه‌های اوکراینی گزارش داده‌اند که سازمان امنیت اوکراین (SBU) و همچنین اداره ملی مبارزه با فساد در حال تحقیق دربارهٔ فعالیت‌های مالی میندیچ هستند.میندیچ که به “کیف پول زلنسکی” هم معروف است، سالها تراکنش‌های مالی مشکوک به نفع زلنسکی انجام می داده و پولهای زلنسکی را به قول معروف پولشویی و جابه جا می کرده.ولادیمیر روگوف، مقام روسی و رئیس کمیسیون مسائل حاکمیت روسیه، در مصاحبه‌ای اظهار داشته:در اطراف زلنسکی موجی از ترس و وحشت به‌وجود آمده چون پرونده میندیچ می‌تواند افشاگری‌های خطرناکی را به دنبال داشته باشد وبه این دلیل زلنسکی و اطرافیانش قصد دارند با یک عملیات رسانه‌ای میندیچ را متهم کنند که برای روسیه کار می‌کند تا افکار عمومی را منحرف کنند.اما از نگاه روگوف، میندیچ در واقع ابزار آمریکا برای کنترل دولت اوکراین بوده و هست.احتمالا هم باند زلنسکی دلواپس هستند که میندیچ اطلاعات مربوط به سرقت های آنها از کمک های غرب به اوکراین را افشا کند.علاوه بر این، روزنامه "اوکراین‌سکایا پراودا" گزارش داده که FBI در آمریکا هم ممکن است به این پرونده ورود کرده باشد، چون رد پای پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه دیده شده است.و این ماجرا تایید می کند که ماجرای میندیچ بزرگتر از تحقیق در باره یک فساد معمولی می باشد و ممکن است که حتی برای آن باشد که به زلنسکی فشار بیاورند با طرح های صلح موجود موافقت کند وگرنه پرونده های فساد اش رو می شود و در مقابل زلنسکی تلاش دارد یار قدیمی خود را هر چه سریعتر به نوعی یا ساکت کند یا سربه نیست کند.

2025

خبرها

