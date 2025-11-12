غرب از مردم‌ اوکراین سپر دفاعی ساخته/ زلنسکی بازیچه نمایش قدرت و مقاومت غرب

ایران
اشتراک
پژوهشگر مسائل بین‌الملل: به نظر می‌رسد زلنسکی در برابر واقعیت‌های میدانی، بار دیگر منطق سیاسی را فدای نمادسازی کرده است.
سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: هشدارهای مقام‌های روسیه و حتی فرماندهان اوکراینی نشان می‌دهد که بحران انسانی و نظامی در جبهه کراسنوآرمیسک به نقطه بحرانی رسیده است، اما زلنسکی همچنان ترجیح می‌دهد روایت مقاومت قهرمانانه را حفظ کند تا به این ترتیب حمایت غربی‌ها تداوم یابد.

وی افزود، این در حالی است که پوتین چندین‌بار پیشنهاد عقب‌نشینی و تسلیم موضعی را برای نجات جان سربازان داده بود. اگرچه به هرحال پذیرش چنین موضوعی از منظر سیاسی سخت قابل پذیرش است، اما واقعیت این است که از نظر نظامی می‌توانست جان هزاران نفر را نجات دهد.
ماندگار گفت، شاید بتوان گفت که زلنسکی اکنون بیش از هر زمان دیگر، میان دو منطق جنگ و منطق نمایش گرفتار شده است. او می‌داند که عقب‌نشینی از شهرهای مهمی چون کراسنوآرمیسک، به معنای شکست در برابر روسیه است و در سطح رسانه‌های غربی، ممکن است به کاهش بودجه و کمک‌های نظامی منجر شود.

از همین رو، به جای تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت نظامی، بر تداوم حضور نمادین نیروها پافشاری می‌کند اما بهای آن را سربازان خسته و بی‌تجهیزات اوکراینی می‌پردازند.

ماندگار در پایان اذعان داشت، اما چیزی که واقعا می‌تواند آزار دهنده باشد نقش دوگانه غرب در این معادله است. از یک‌سو با وعده‌های حمایت مالی و تسلیحاتی، زلنسکی را به ادامه نبرد تشویق می‌کند، و از سوی دیگر، از او انتظار دارد که تصویر مقاومت تا آخرین نفس را برای افکار عمومی اروپا و آمریکا زنده نگه دارد.

نتیجه این سیاست، تبدیل مردم و سربازان اوکراینی به سپر انسانی در برابر شکست حیثیتی غرب در این نبرد است و به اهداف خودش نیز نرسیده و به نبردی برای حفظ آبروی سیاسی غرب تبدیل شده است.
