2025-11-11T08:33+0330
2025-11-11T09:24+0330
روسیه
اوکراین
سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که اوکراین و بریتانیا در حال آماده‌سازی یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده با استفاده از یک جت جنگنده میگ-31 روسی مجهز به موشک کینژال بودند که قصد ربودن آن را داشتند.به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه، اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین تلاش کرد تا خلبانان روسی را استخدام کند و به آنها 3 میلیون دلار وعده داد. سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که اداره مذکور قصد داشت میگ-31 ربوده شده، مسلح به موشک کینژال، را به منطقه یک پایگاه ناتو در کنستانتا، رومانی، جایی که ممکن بود توسط پدافند هوایی سرنگون شود، پرواز دهد.سرویس امنیت فدرال روسیه تأکید کرد: "اقدامات انجام شده، برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین و بریتانیا را برای سازماندهی یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده خنثی کرده است."یک "کارمند Bellingcat*" در عملیات اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین برای ربودن یک MiG-31 شرکت داشت. این نشریه قبلاً در حادثه مشابهی دست داشته استیکی از خلبانانی که برای استخدام هدف قرار گرفته بود، گفت که فردی به نام سرگئی لوگوفسکی با او تماس گرفته است. از او درخواست مشاوره نظامی ناشناس کرده و در ازای آن، پیشنهاد پرداخت مستقیم داد.سرویس امنیت فدرال روسیه یادآوری کرد که Bellingcat و رئیس سابق آن، هریستو گروزیف، پیش از این در سال 2022 در تلاش برای ربودن یک هواپیمای نظامی روسیه دست داشته‌اند.* رسانه وابسته به عوامل خارجی.
08:33 11.11.2025 (بروز رسانی شده: 09:24 11.11.2025)
سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که اوکراین و بریتانیا در حال آماده‌سازی یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده با استفاده از یک جت جنگنده میگ-31 روسی مجهز به موشک کینژال بودند که قصد ربودن آن را داشتند.
به گفته سرویس امنیت فدرال روسیه، اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین تلاش کرد تا خلبانان روسی را استخدام کند و به آنها 3 میلیون دلار وعده داد. سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که اداره مذکور قصد داشت میگ-31 ربوده شده، مسلح به موشک کینژال، را به منطقه یک پایگاه ناتو در کنستانتا، رومانی، جایی که ممکن بود توسط پدافند هوایی سرنگون شود، پرواز دهد.
سرویس امنیت فدرال روسیه تأکید کرد: "اقدامات انجام شده، برنامه‌های سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین و بریتانیا را برای سازماندهی یک اقدام تحریک‌آمیز گسترده خنثی کرده است."
یک "کارمند Bellingcat*" در عملیات اداره اطلاعات اصلی وزارت دفاع اوکراین برای ربودن یک MiG-31 شرکت داشت. این نشریه قبلاً در حادثه مشابهی دست داشته است
یکی از خلبانانی که برای استخدام هدف قرار گرفته بود، گفت که فردی به نام سرگئی لوگوفسکی با او تماس گرفته است. از او درخواست مشاوره نظامی ناشناس کرده و در ازای آن، پیشنهاد پرداخت مستقیم داد.
سرویس امنیت فدرال روسیه یادآوری کرد که Bellingcat و رئیس سابق آن، هریستو گروزیف، پیش از این در سال 2022 در تلاش برای ربودن یک هواپیمای نظامی روسیه دست داشته‌اند.
* رسانه وابسته به عوامل خارجی.
