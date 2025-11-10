https://spnfa.ir/20251110/مقام-سابق-آمریکایی-اگر-زلنسکی-فرار-نکند-قبل-از-کریسمس-حذف-خواهد-شد-26410018.html
مقام سابق آمریکایی: اگر زلنسکی فرار نکند، قبل از کریسمس حذف خواهد شد
لورنس ویلکرسون، رئیس سابق ستاد وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرهنگ بازنشسته ارتش ایالات متحده، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: ولادیمیر زلنسکی قبل از کریسمس حذف خواهد شد، مگر اینکه "به یکی از خانههای ییلاقیاش" فرار کند.ویلکرسون گفت: "من فقط منتظرم که زلنسکی حمایت نازیها و الیگارشیهای اطرافش را از دست بدهد و یا به بوگاتی و یکی از لانههایش، یکی از خانههای ییلاقیاش در سراسر جهان فرار کند یا کشته شود. پیشبینی میکنم یکی از این اتفاقات قبل از کریسمس رخ خواهد داد".وی افزود: "کسانی که از او دفاع میکنند، چه گروه جنایتکار مالی و اقتصادی که من به دلیل نداشتن اصطلاح بهتر، آنها را الیگارشی نامیدم و چه نئونازیهای اطرافیانش که اکنون از رفتن به خطوط مقدم خودداری کردهاند، دیگر نخواهند جنگید".
