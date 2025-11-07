https://spnfa.ir/20251107/ترامپ-معتقد-است-که-در-حل-مناقشه-اوکراین-پیشرفت-حاصل-شده-است-26365272.html
ترامپ معتقد است که در حل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شده است
ترامپ معتقد است که در حل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شده است
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا میکند که پیشرفت قابل توجهی در حل مناقشه اوکراین حاصل شده است. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-07T08:32+0330
2025-11-07T08:32+0330
2025-11-07T08:32+0330
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1a/26172752_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fdb6257fa91ee45923a4d63e59e9ab2c.jpg
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا میکند که پیشرفت قابل توجهی در حل مناقشه اوکراین حاصل شده است.ترامپ در نشستی با رهبران آسیای مرکزی گفت: "روسیه و اوکراین. ما هنوز به صلح دست نیافتهایم، اما فکر میکنم پیشرفت قابل توجهی داشتهایم".ساکن کاخ سفید افزود که میخواهد این مناقشه را حل کند و امیدوار است که "در مقطعی طرفین بسیار هوشمندانه عمل کنند و آن را به توافق برسانند".روز قبل، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، از "نوعی پیشرفت" در حل مناقشه اوکراین خبر داد. او افزود که کارهای فنی زیادی برای انجام دادن باقی مانده است و باید بر سر "پروتکلهای امنیتی برای اوکراین" توافق شود. ویتکوف همچنین ابراز اطمینان کرد که ایالات متحده قادر خواهد بود صلح بین مسکو و کییف را تسهیل کند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1a/26172752_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_ac6dfbd1f83ae1d85b2c611a530c7366.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, اوکراین
ترامپ معتقد است که در حل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شده است
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا میکند که پیشرفت قابل توجهی در حل مناقشه اوکراین حاصل شده است.
ترامپ در نشستی با رهبران آسیای مرکزی گفت: "روسیه و اوکراین. ما هنوز به صلح دست نیافتهایم، اما فکر میکنم پیشرفت قابل توجهی داشتهایم".
ساکن کاخ سفید افزود که میخواهد این مناقشه را حل کند و امیدوار است که "در مقطعی طرفین بسیار هوشمندانه عمل کنند و آن را به توافق برسانند".
روز قبل، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، از "نوعی پیشرفت" در حل مناقشه اوکراین خبر داد. او افزود که کارهای فنی زیادی برای انجام دادن باقی مانده است و باید بر سر "پروتکلهای امنیتی برای اوکراین" توافق شود. ویتکوف همچنین ابراز اطمینان کرد که ایالات متحده قادر خواهد بود صلح بین مسکو و کییف را تسهیل کند.