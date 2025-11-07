https://spnfa.ir/20251107/ترامپ-معتقد-است-که-در-حل-مناقشه-اوکراین-پیشرفت-حاصل-شده-است-26365272.html

ترامپ معتقد است که در حل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شده است

ترامپ معتقد است که در حل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شده است

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا می‌کند که پیشرفت قابل توجهی در حل مناقشه اوکراین حاصل شده است. 07.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-07T08:32+0330

2025-11-07T08:32+0330

2025-11-07T08:32+0330

آمریکا

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1a/26172752_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fdb6257fa91ee45923a4d63e59e9ab2c.jpg

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا می‌کند که پیشرفت قابل توجهی در حل مناقشه اوکراین حاصل شده است.ترامپ در نشستی با رهبران آسیای مرکزی گفت: "روسیه و اوکراین. ما هنوز به صلح دست نیافته‌ایم، اما فکر می‌کنم پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم".ساکن کاخ سفید افزود که می‌خواهد این مناقشه را حل کند و امیدوار است که "در مقطعی طرفین بسیار هوشمندانه عمل کنند و آن را به توافق برسانند".روز قبل، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، از "نوعی پیشرفت" در حل مناقشه اوکراین خبر داد. او افزود که کارهای فنی زیادی برای انجام دادن باقی مانده است و باید بر سر "پروتکل‌های امنیتی برای اوکراین" توافق شود. ویتکوف همچنین ابراز اطمینان کرد که ایالات متحده قادر خواهد بود صلح بین مسکو و کی‌یف را تسهیل کند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اوکراین