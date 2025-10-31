https://spnfa.ir/20251031/ممنوعیت-ورود-رسانهها-به-دیگهای-آتش-توسط-کییف-برای-فریب-جامعه-بینالمللی-ضروری-است-26257238.html
وزارت دفاع روسیه: ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی است
وزارت دفاع روسیه: ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی است
اسپوتنیک ایران
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" از طریق کریدورهای روسیه توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی و مردم اوکراین ضروری است 31.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-31T11:24+0330
2025-10-31T11:24+0330
2025-10-31T11:28+0330
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/08/25263481_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_c3ac8395b3fb851d486871996d9f77d8.jpg
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" از طریق کریدورهای روسیه توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی و مردم اوکراین ضروری استرهبری رژیم کییف از این اقدامات برای حفظ شرایط اختلاس بودجهای که غرب به جنگ با روسیه سرازیر میکند، استفاده میکند.وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی رسانههای خارجی و محلی به نظامیان اوکراینی محبوس در "دیگهای آتش" توسط وزارت امور خارجه اوکراین، اعتراف به فاجعهای است که برای بقایای نیروهای مسلح اوکراین در کراسنوارمیسک، دیمیتروف و کوپیانسک رخ داده است.بنابراین، نماینده رسمی وزارت امور خارجه اوکراین تأیید کرد که هیچ گزینه دیگری برای خبرنگاران یا نظامیان اوکراینی برای ورود یا خروج از "دیگهای آتش" به جز از طریق "کریدورهای امنیتی" روسیه وجود ندارد.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/08/25263481_83:0:1198:836_1920x0_80_0_0_76800ed26a923a4fcd114bfc96f4f148.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اوکراین
وزارت دفاع روسیه: ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی است
11:24 31.10.2025 (بروز رسانی شده: 11:28 31.10.2025)
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت ورود رسانهها به "دیگهای آتش" از طریق کریدورهای روسیه توسط کییف برای فریب جامعه بینالمللی و مردم اوکراین ضروری است
رهبری رژیم کییف از این اقدامات برای حفظ شرایط اختلاس بودجهای که غرب به جنگ با روسیه سرازیر میکند، استفاده میکند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی رسانههای خارجی و محلی به نظامیان اوکراینی محبوس در "دیگهای آتش" توسط وزارت امور خارجه اوکراین، اعتراف به فاجعهای است که برای بقایای نیروهای مسلح اوکراین در کراسنوارمیسک، دیمیتروف و کوپیانسک رخ داده است.
بنابراین، نماینده رسمی وزارت امور خارجه اوکراین تأیید کرد که هیچ گزینه دیگری برای خبرنگاران یا نظامیان اوکراینی برای ورود یا خروج از "دیگهای آتش" به جز از طریق "کریدورهای امنیتی" روسیه وجود ندارد.