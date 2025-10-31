ایران
رسانه‌ها: ترامپ در موضع خود در حمایت از اوکراین تجدیدنظر کرده است
رسانه‌ها: ترامپ در موضع خود در حمایت از اوکراین تجدیدنظر کرده است
لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت نرم‌تر شده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کی‌یف یا پایان دادن به جنگ... 31.10.2025, اسپوتنیک ایران
لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت نرم‌تر شده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کی‌یف یا پایان دادن به جنگ دارد.همچنین اشاره شده است که اقدامات اخیر کاخ سفید، از جمله خروج یک تیپ آمریکایی از رومانی و امتناع از ارائه موشک‌های تاماهاوک به زلنسکی، باعث سردرگمی متحدان اروپایی شده است، زیرا آنها قادر به پیش‌بینی حرکت بعدی او نیستند.
08:44 31.10.2025
لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت نرم‌تر شده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کی‌یف یا پایان دادن به جنگ دارد.
همچنین اشاره شده است که اقدامات اخیر کاخ سفید، از جمله خروج یک تیپ آمریکایی از رومانی و امتناع از ارائه موشک‌های تاماهاوک به زلنسکی، باعث سردرگمی متحدان اروپایی شده است، زیرا آنها قادر به پیش‌بینی حرکت بعدی او نیستند.
