رسانهها: ترامپ در موضع خود در حمایت از اوکراین تجدیدنظر کرده است
31.10.2025
لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفتههای اخیر به شدت نرمتر شده است. طبق گزارش رسانههای غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کییف یا پایان دادن به جنگ دارد.همچنین اشاره شده است که اقدامات اخیر کاخ سفید، از جمله خروج یک تیپ آمریکایی از رومانی و امتناع از ارائه موشکهای تاماهاوک به زلنسکی، باعث سردرگمی متحدان اروپایی شده است، زیرا آنها قادر به پیشبینی حرکت بعدی او نیستند.
همچنین اشاره شده است که اقدامات اخیر کاخ سفید، از جمله خروج یک تیپ آمریکایی از رومانی و امتناع از ارائه موشکهای تاماهاوک به زلنسکی، باعث سردرگمی متحدان اروپایی شده است، زیرا آنها قادر به پیشبینی حرکت بعدی او نیستند.