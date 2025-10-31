https://spnfa.ir/20251031/رسانهها-ترامپ-در-موضع-خود-در-حمایت-از-اوکراین-تجدیدنظر-کرده-است-26253975.html

رسانه‌ها: ترامپ در موضع خود در حمایت از اوکراین تجدیدنظر کرده است

رسانه‌ها: ترامپ در موضع خود در حمایت از اوکراین تجدیدنظر کرده است

اسپوتنیک ایران

لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت نرم‌تر شده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کی‌یف یا پایان دادن به جنگ... 31.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-31T08:44+0330

2025-10-31T08:44+0330

2025-10-31T08:44+0330

آمریکا

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/1e/26237786_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c01edb7d49090fa6708e2afadd62323e.jpg

لحن ترامپ در قبال اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت نرم‌تر شده است. طبق گزارش رسانه‌های غربی، او اکنون اشتیاق بسیار کمتری برای کمک به کی‌یف یا پایان دادن به جنگ دارد.همچنین اشاره شده است که اقدامات اخیر کاخ سفید، از جمله خروج یک تیپ آمریکایی از رومانی و امتناع از ارائه موشک‌های تاماهاوک به زلنسکی، باعث سردرگمی متحدان اروپایی شده است، زیرا آنها قادر به پیش‌بینی حرکت بعدی او نیستند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اوکراین