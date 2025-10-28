https://spnfa.ir/20251028/مجارستان-به-دنبال-تشکیل-اتحادی-مخالف-اوکراین-در-اتحادیه-اروپا-است-26201808.html

مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است

مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است

اسپوتنیک ایران

رسانه‌های غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش می‌دهند که مجارستان می‌خواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین... 28.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-28T08:37+0330

2025-10-28T08:37+0330

2025-10-28T08:37+0330

جهان

اتحادیه اروپا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/201/81/2018156_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_d0aaa9c8c99aea4af919f1b6afa172c2.jpg

رسانه‌های غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش می‌دهند که مجارستان می‌خواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا همکاری کند.از آغاز درگیری‌های اوکراین، مجارستان پیوسته با تحریم‌ها علیه تامین انرژی روسیه و ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است. در مارس 2022، پارلمان مجارستان فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به اوکراین از خاک خود صادر کرد. رهبری این کشور بارها تأکید کرده است که مجارستان از آغاز سریع مذاکرات صلح حمایت می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان, اتحادیه اروپا