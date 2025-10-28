ایران
مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است
رسانه‌های غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش می‌دهند که مجارستان می‌خواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا همکاری کند.از آغاز درگیری‌های اوکراین، مجارستان پیوسته با تحریم‌ها علیه تامین انرژی روسیه و ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است. در مارس 2022، پارلمان مجارستان فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به اوکراین از خاک خود صادر کرد. رهبری این کشور بارها تأکید کرده است که مجارستان از آغاز سریع مذاکرات صلح حمایت می‌کند.
مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است

رسانه‌های غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش می‌دهند که مجارستان می‌خواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا همکاری کند.
از آغاز درگیری‌های اوکراین، مجارستان پیوسته با تحریم‌ها علیه تامین انرژی روسیه و ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است. در مارس 2022، پارلمان مجارستان فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به اوکراین از خاک خود صادر کرد. رهبری این کشور بارها تأکید کرده است که مجارستان از آغاز سریع مذاکرات صلح حمایت می‌کند.
