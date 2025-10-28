https://spnfa.ir/20251028/مجارستان-به-دنبال-تشکیل-اتحادی-مخالف-اوکراین-در-اتحادیه-اروپا-است-26201808.html
مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است
مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است
اسپوتنیک ایران
رسانههای غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش میدهند که مجارستان میخواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین... 28.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-28T08:37+0330
2025-10-28T08:37+0330
2025-10-28T08:37+0330
جهان
اتحادیه اروپا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/201/81/2018156_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_d0aaa9c8c99aea4af919f1b6afa172c2.jpg
رسانههای غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش میدهند که مجارستان میخواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا همکاری کند.از آغاز درگیریهای اوکراین، مجارستان پیوسته با تحریمها علیه تامین انرژی روسیه و ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است. در مارس 2022، پارلمان مجارستان فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به اوکراین از خاک خود صادر کرد. رهبری این کشور بارها تأکید کرده است که مجارستان از آغاز سریع مذاکرات صلح حمایت میکند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/201/81/2018156_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_75b5dadc5f8e990fb60718182ed5752e.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان, اتحادیه اروپا
مجارستان به دنبال تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا است
رسانههای غربی به نقل از مدیر سیاسی بالاش اوربان، نخست وزیر مجارستان، گزارش میدهند که مجارستان میخواهد با جمهوری چک و اسلواکی برای تشکیل اتحادی مخالف اوکراین در اتحادیه اروپا همکاری کند.
از آغاز درگیریهای اوکراین، مجارستان پیوسته با تحریمها علیه تامین انرژی روسیه و ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است. در مارس 2022، پارلمان مجارستان فرمانی مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به اوکراین از خاک خود صادر کرد. رهبری این کشور بارها تأکید کرده است که مجارستان از آغاز سریع مذاکرات صلح حمایت میکند.