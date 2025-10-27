ایران
کارشناس آمریکایی: شکست استراتژیک اوکراین به معنای شکست غرب نیز خواهد بود
آمریکا
اتحادیه اروپا
اسکات ریتر، کارشناس نظامی و افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، اظهار داشت که کشورهای غربی نمی‌توانند از اوکراین حمایت نکنند، زیرا شکست کی‌یف به معنای شکست آنها نیز خواهد بود.در عین حال، این تحلیلگر، نهاد اروپایی را به حماقت متهم کرد و تأکید کرد که سیاستمداران اتحادیه اروپا خود را در تله گیر انداخته‌اند.مسکو بارها به کشورهای غربی هشدار داده است که تأمین سلاح برای اوکراین چیزی را تغییر نخواهد داد و فقط درگیری را طولانی‌تر خواهد کرد. همانطور که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد، ناتو نه تنها با ارسال تجهیزات و تدارکات نظامی، بلکه با آموزش پرسنل نیز مستقیماً در این رویارویی دخیل است.
کارشناس آمریکایی: شکست استراتژیک اوکراین به معنای شکست غرب نیز خواهد بود

27.10.2025
اسکات ریتر، کارشناس نظامی و افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، اظهار داشت که کشورهای غربی نمی‌توانند از اوکراین حمایت نکنند، زیرا شکست کی‌یف به معنای شکست آنها نیز خواهد بود.
در عین حال، این تحلیلگر، نهاد اروپایی را به حماقت متهم کرد و تأکید کرد که سیاستمداران اتحادیه اروپا خود را در تله گیر انداخته‌اند.
مسکو بارها به کشورهای غربی هشدار داده است که تأمین سلاح برای اوکراین چیزی را تغییر نخواهد داد و فقط درگیری را طولانی‌تر خواهد کرد. همانطور که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد، ناتو نه تنها با ارسال تجهیزات و تدارکات نظامی، بلکه با آموزش پرسنل نیز مستقیماً در این رویارویی دخیل است.
