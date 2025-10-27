https://spnfa.ir/20251027/کارشناس-آمریکایی-شکست-استراتژیک-اوکراین-به-معنای-شکست-غرب-نیز-خواهد-بود-26187560.html

کارشناس آمریکایی: شکست استراتژیک اوکراین به معنای شکست غرب نیز خواهد بود

کارشناس آمریکایی: شکست استراتژیک اوکراین به معنای شکست غرب نیز خواهد بود

اسپوتنیک ایران

اسکات ریتر، کارشناس نظامی و افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، اظهار داشت که کشورهای غربی نمی‌توانند از اوکراین حمایت نکنند، زیرا شکست کی‌یف به... 27.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-27T08:30+0330

2025-10-27T08:30+0330

2025-10-27T08:30+0330

آمریکا

اتحادیه اروپا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/08/0b/17253812_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b558a385deeb15e85ffc574091c37308.jpg

اسکات ریتر، کارشناس نظامی و افسر اطلاعاتی بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، اظهار داشت که کشورهای غربی نمی‌توانند از اوکراین حمایت نکنند، زیرا شکست کی‌یف به معنای شکست آنها نیز خواهد بود.در عین حال، این تحلیلگر، نهاد اروپایی را به حماقت متهم کرد و تأکید کرد که سیاستمداران اتحادیه اروپا خود را در تله گیر انداخته‌اند.مسکو بارها به کشورهای غربی هشدار داده است که تأمین سلاح برای اوکراین چیزی را تغییر نخواهد داد و فقط درگیری را طولانی‌تر خواهد کرد. همانطور که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد، ناتو نه تنها با ارسال تجهیزات و تدارکات نظامی، بلکه با آموزش پرسنل نیز مستقیماً در این رویارویی دخیل است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اتحادیه اروپا