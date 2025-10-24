https://spnfa.ir/20251024/کنگره-آمریکا-اعلام-کرد-که-ترامپ-خواهان-تشدید-درگیری-در-اوکراین-نیست-26133803.html
کنگره آمریکا اعلام کرد که ترامپ خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست
کنگره آمریکا اعلام کرد که ترامپ خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست
اسپوتنیک ایران
به گفته آنا پائولینا لونا، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست. 24.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-24T08:31+0330
2025-10-24T08:31+0330
2025-10-24T08:31+0330
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/16/26107231_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3693089278b88d4dbd90c9ea32f510ab.jpg
به گفته آنا پائولینا لونا، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست.به گفته لونا، ترامپ خواهان تشدید درگیری نیست، تا حدی به این دلیل که او به لزوم "پاسخگویی در قبال تصمیمات پس از مرگ" اعتقاد دارد.در عین حال، این جمهوریخواه خاطرنشان کرد که برخلاف ترامپ، ناتو از ادامه درگیری حمایت میکند، زیرا این اتحاد به وضعیت از "دیدگاه جنگ سرد" نگاه میکند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/16/26107231_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dc006f79b1f39fb0d6b23fe3e20f603a.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, اوکراین
کنگره آمریکا اعلام کرد که ترامپ خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست
به گفته آنا پائولینا لونا، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست.
به گفته لونا، ترامپ خواهان تشدید درگیری نیست، تا حدی به این دلیل که او به لزوم "پاسخگویی در قبال تصمیمات پس از مرگ" اعتقاد دارد.
در عین حال، این جمهوریخواه خاطرنشان کرد که برخلاف ترامپ، ناتو از ادامه درگیری حمایت میکند، زیرا این اتحاد به وضعیت از "دیدگاه جنگ سرد" نگاه میکند.