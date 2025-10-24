https://spnfa.ir/20251024/کنگره-آمریکا-اعلام-کرد-که-ترامپ-خواهان-تشدید-درگیری-در-اوکراین-نیست-26133803.html

کنگره آمریکا اعلام کرد که ترامپ خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست

به گفته آنا پائولینا لونا، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست. 24.10.2025, اسپوتنیک ایران

آمریکا

اوکراین

به گفته آنا پائولینا لونا، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهان تشدید درگیری در اوکراین نیست.به گفته لونا، ترامپ خواهان تشدید درگیری نیست، تا حدی به این دلیل که او به لزوم "پاسخگویی در قبال تصمیمات پس از مرگ" اعتقاد دارد.در عین حال، این جمهوری‌خواه خاطرنشان کرد که برخلاف ترامپ، ناتو از ادامه درگیری حمایت می‌کند، زیرا این اتحاد به وضعیت از "دیدگاه جنگ سرد" نگاه می‌کند.

آمریکا, اوکراین