https://spnfa.ir/20251024/فرماندار-استان-خرسون-اظهار-داشت-که-نبرد-منطقه-خرسون-نیروهای-مسلح-اوکراین-را-غافلگیر-کرد-26134079.html

فرماندار استان خرسون اظهار داشت که نبرد منطقه خرسون، نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد

فرماندار استان خرسون اظهار داشت که نبرد منطقه خرسون، نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد

اسپوتنیک ایران

ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد. 24.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-24T08:38+0330

2025-10-24T08:38+0330

2025-10-24T08:38+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/0d/13298793_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_6ace5a9fa576bac58603960094a05b0c.jpg

ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد.به گفته وی، جزیره "کارانتینی" فرصت‌های جدیدی را برای کنترل بخش غربی شهر ایجاد می‌کند. وی افزود که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در این جزیره از طریق جاده و پل‌های راه‌آهن مختل شده است.استان خرسون در سپتامبر 2022 پس از یک همه‌پرسی به روسیه پیوست. رژیم کی‌یف مشروعیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. نیروهای مسلح اوکراین ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله شهر خرسون را در اختیار دارند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین