ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد.به گفته وی، جزیره "کارانتینی" فرصتهای جدیدی را برای کنترل بخش غربی شهر ایجاد میکند. وی افزود که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در این جزیره از طریق جاده و پلهای راهآهن مختل شده است.استان خرسون در سپتامبر 2022 پس از یک همهپرسی به روسیه پیوست. رژیم کییف مشروعیت آن را به رسمیت نمیشناسد. نیروهای مسلح اوکراین ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله شهر خرسون را در اختیار دارند.
ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد.
به گفته وی، جزیره "کارانتینی" فرصتهای جدیدی را برای کنترل بخش غربی شهر ایجاد میکند. وی افزود که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در این جزیره از طریق جاده و پلهای راهآهن مختل شده است.
استان خرسون در سپتامبر 2022 پس از یک همهپرسی به روسیه پیوست. رژیم کییف مشروعیت آن را به رسمیت نمیشناسد. نیروهای مسلح اوکراین ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله شهر خرسون را در اختیار دارند.