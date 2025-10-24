ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
- اسپوتنیک ایران , 1920
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20251024/فرماندار-استان-خرسون-اظهار-داشت-که-نبرد-منطقه-خرسون-نیروهای-مسلح-اوکراین-را-غافلگیر-کرد-26134079.html
فرماندار استان خرسون اظهار داشت که نبرد منطقه خرسون، نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد
فرماندار استان خرسون اظهار داشت که نبرد منطقه خرسون، نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد. 24.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-24T08:38+0330
2025-10-24T08:38+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/0d/13298793_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_6ace5a9fa576bac58603960094a05b0c.jpg
ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد.به گفته وی، جزیره "کارانتینی" فرصت‌های جدیدی را برای کنترل بخش غربی شهر ایجاد می‌کند. وی افزود که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در این جزیره از طریق جاده و پل‌های راه‌آهن مختل شده است.استان خرسون در سپتامبر 2022 پس از یک همه‌پرسی به روسیه پیوست. رژیم کی‌یف مشروعیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. نیروهای مسلح اوکراین ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله شهر خرسون را در اختیار دارند.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/0b/0d/13298793_112:0:787:506_1920x0_80_0_0_4ea7d589f55552fbc68c8c51e895bf43.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اوکراین
اوکراین

فرماندار استان خرسون اظهار داشت که نبرد منطقه خرسون، نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد

08:38 24.10.2025
خرسون
خرسون - اسپوتنیک ایران , 1920, 24.10.2025
اشتراک
ولادیمیر سالدو، فرماندار استان خرسون، به اسپوتنیک گفت: آغاز نبرد برای محله کورابل خرسون در جزیره "کارانتینی"، گروه نیروهای مسلح اوکراین را غافلگیر کرد.
به گفته وی، جزیره "کارانتینی" فرصت‌های جدیدی را برای کنترل بخش غربی شهر ایجاد می‌کند. وی افزود که تدارکات نیروهای مسلح اوکراین در این جزیره از طریق جاده و پل‌های راه‌آهن مختل شده است.
استان خرسون در سپتامبر 2022 پس از یک همه‌پرسی به روسیه پیوست. رژیم کی‌یف مشروعیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد. نیروهای مسلح اوکراین ساحل راست رودخانه دنیپرو، از جمله شهر خرسون را در اختیار دارند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала