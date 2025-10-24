https://spnfa.ir/20251024/زاخارووا-رژیم-کییف-همچنان-به-کمپین-بدنامسازی-روسیه-در-مورد-مسئله-کودکان-ادامه-میدهد-26142959.html
زاخارووا: رژیم کییف همچنان به کمپین بدنامسازی روسیه در مورد "مسئله کودکان" ادامه میدهد
گزارشهای رسانهای در مورد آمادهسازی برای بررسی تعدادی از لوایح ضد روسی در مجلس علیای کنگره ایالات متحده، از جمله لایحهای برای تعیین روسیه به عنوان "حامی تروریسم دولتی" به دلیل "ربودن کودکان اوکراینی" منتشر شده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت: ما این ابتکار قانونگذاری را تلاشی برای تضعیف گفتگوی برقرار شده بین روسیه و ایالات متحده، از جمله در مورد اتحاد مجدد کودکانی که به دلایل مختلف در جریان درگیری در اوکراین ارتباط خود را با خانوادههایشان از دست دادهاند، میدانیم.زاخارووا خاطرنشان کرد: "تا به امروز، 122 کودک از 98 خانواده به والدین یا خویشاوندان خونی خود که در اوکراین یا کشورهای ثالث زندگی میکنند، ملحق شدهاند. 29 کودک از 21 خانواده از اوکراین به روسیه بازگشتهاند. به لطف همکاری بین طرفهای روسی و آمریکایی، در 11 اکتبر، هفت کودک خردسال به خانوادههای خود در اوکراین ملحق شدند و یک دختر از اوکراین به خانوادهاش در روسیه بازگشت. ما معتقدیم که تماس مستقیم با طرف آمریکایی نه تنها اتحاد خانواده را تسهیل میکند، بلکه جامعه بینالمللی را از وضعیت واقعی امور مطلع میسازد".
