رسانه: ترامپ هنوز تصمیمی در مورد انتقال موشکهای تاماهاک به اوکراین نگرفته است
20.10.2025
جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز تصمیمی در مورد انتقال احتمالی موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین نگرفته است.سایر اظهارات معاون رئیس جمهور:ایالات متحده به سیستمهای تسلیحاتی حیاتی برای نیروهای خود نیاز دارد؛برای رهبر کاخ سفید، منافع ایالات متحده در اولویت است؛دولت به تلاش برای دستیابی به صلح در درگیری اوکراین ادامه خواهد داد، حتی اگر ماهها یا بیشتر طول بکشد؛در این مورد خوشبینی وجود دارد.روز پنجشنبه، روسای جمهور روسیه و ایالات متحده گفتگوی تلفنی داشتند. طرفین، از جمله موارد دیگر، در مورد وضعیت پیرامون اوکراین گفتگو کردند. پس از این گفتگو، کاخ سفید اعلام کرد که قصد دارد با رهبر روسیه در بوداپست دیدار کند. ترامپ پس از مذاکرات خود با پوتین، در مورد تصمیم احتمالی برای تأمین موشکهای تاماهاک به اوکراین اظهار داشت که خود ایالات متحده با وجود داشتن تعداد زیادی موشک، به آنها نیاز دارد.
