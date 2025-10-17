https://spnfa.ir/20251017/رسانهها-واکنش-زلنسکی-به-اظهارات-ترامپ-پس-از-مکالمهاش-با-پوتین-را-فاش-کردند-26000254.html

رسانه‌ها واکنش زلنسکی به اظهارات ترامپ پس از مکالمه‌اش با پوتین را فاش کردند

رسانه‌ها واکنش زلنسکی به اظهارات ترامپ پس از مکالمه‌اش با پوتین را فاش کردند

زلنسکی که بعدازظهر پنجشنبه وارد واشنگتن شد، اخیراً در مورد دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با ترامپ و تمایل رئیس‌جمهور برای تأمین موشک‌های دوربرد تاماهاک بسیار... 17.10.2025, اسپوتنیک ایران

زلنسکی که بعدازظهر پنجشنبه وارد واشنگتن شد، اخیراً در مورد دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با ترامپ و تمایل رئیس‌جمهور برای تأمین موشک‌های دوربرد تاماهاک بسیار خوش‌بین بود. اما اندکی پس از فرود در پایگاه نیروی هوایی اندروز، زلنسکی و تیمش از دیدن ترامپ که اعلام کرد با ولادیمیر پوتین صحبت کرده و موافقت کرده است که در مجارستان با او ملاقات کند، شگفت‌زده شدند".به گزارش اکسیوس، روز پنجشنبه، ترامپ و پوتین هشتمین و طولانی‌ترین تماس تلفنی خود را از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس‌جمهور آمریکا برگزار کردند که دو ساعت و نیم طول کشید. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور، رهبران در مورد اجلاس جدیدی که احتمالاً در بوداپست برگزار خواهد شد و همکاری بین دو کشور گفتگو کردند.

