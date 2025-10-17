ایران
رسانه‌ها واکنش زلنسکی به اظهارات ترامپ پس از مکالمه‌اش با پوتین را فاش کردند
زلنسکی که بعدازظهر پنجشنبه وارد واشنگتن شد، اخیراً در مورد دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با ترامپ و تمایل رئیس‌جمهور برای تأمین موشک‌های دوربرد تاماهاک بسیار... 17.10.2025
آمریکا
اوکراین
زلنسکی که بعدازظهر پنجشنبه وارد واشنگتن شد، اخیراً در مورد دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با ترامپ و تمایل رئیس‌جمهور برای تأمین موشک‌های دوربرد تاماهاک بسیار خوش‌بین بود. اما اندکی پس از فرود در پایگاه نیروی هوایی اندروز، زلنسکی و تیمش از دیدن ترامپ که اعلام کرد با ولادیمیر پوتین صحبت کرده و موافقت کرده است که در مجارستان با او ملاقات کند، شگفت‌زده شدند".به گزارش اکسیوس، روز پنجشنبه، ترامپ و پوتین هشتمین و طولانی‌ترین تماس تلفنی خود را از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس‌جمهور آمریکا برگزار کردند که دو ساعت و نیم طول کشید. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور، رهبران در مورد اجلاس جدیدی که احتمالاً در بوداپست برگزار خواهد شد و همکاری بین دو کشور گفتگو کردند.
اوکراین
آمریکا, اوکراین
08:49 17.10.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر آیدان مینیس، داوطلب بریتانیایی که در عملیات نظامی مشترک در سمت روسیه خدمت می‌کند، به اسپوتنیک گفت: زلنسکی در کنار هیتلر در تاریخ ثبت خواهد شد
آیدان مینیس، داوطلب بریتانیایی که در عملیات نظامی مشترک در سمت روسیه خدمت می‌کند، به اسپوتنیک گفت: زلنسکی در کنار هیتلر در تاریخ ثبت خواهد شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 17.10.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
اشتراک
زلنسکی که بعدازظهر پنجشنبه وارد واشنگتن شد، اخیراً در مورد دیدار برنامه‌ریزی‌شده‌اش با ترامپ و تمایل رئیس‌جمهور برای تأمین موشک‌های دوربرد تاماهاک بسیار خوش‌بین بود. اما اندکی پس از فرود در پایگاه نیروی هوایی اندروز، زلنسکی و تیمش از دیدن ترامپ که اعلام کرد با ولادیمیر پوتین صحبت کرده و موافقت کرده است که در مجارستان با او ملاقات کند، شگفت‌زده شدند".
به گزارش اکسیوس، روز پنجشنبه، ترامپ و پوتین هشتمین و طولانی‌ترین تماس تلفنی خود را از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس‌جمهور آمریکا برگزار کردند که دو ساعت و نیم طول کشید. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور، رهبران در مورد اجلاس جدیدی که احتمالاً در بوداپست برگزار خواهد شد و همکاری بین دو کشور گفتگو کردند.
