نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.به گفته وزارت دفاع، امسال نیروهای روسی کنترل 205 شهرک را در منطقه نظامی شمالی به دست گرفته و بیش از 4714 کیلومتر مربع را آزاد کردهاند. به ویژه بیش از 223 کیلومتر مربع در "سومی". در اواخر سپتامبر، آنها شهرک مهم استراتژیک یوناکووکا را آزاد کردند.
نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.
به گفته وزارت دفاع، امسال نیروهای روسی کنترل 205 شهرک را در منطقه نظامی شمالی به دست گرفته و بیش از 4714 کیلومتر مربع را آزاد کردهاند. به ویژه بیش از 223 کیلومتر مربع در "سومی". در اواخر سپتامبر، آنها شهرک مهم استراتژیک یوناکووکا را آزاد کردند.