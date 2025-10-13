https://spnfa.ir/20251013/نیروهای-مسلح-روسیه-یک-گروه-مهاجم-اوکراینی-را-به-طور-کامل-نابود-کردند-25925211.html

نیروهای مسلح روسیه یک گروه مهاجم اوکراینی را به طور کامل نابود کردند

نیروهای مسلح روسیه یک گروه مهاجم اوکراینی را به طور کامل نابود کردند

اسپوتنیک ایران

نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل... 13.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-13T08:49+0330

2025-10-13T08:49+0330

2025-10-13T08:49+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/13/25482374_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_c74a57d10eb3545ce5438b1c69039fb6.jpg

نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.به گفته وزارت دفاع، امسال نیروهای روسی کنترل 205 شهرک را در منطقه نظامی شمالی به دست گرفته و بیش از 4714 کیلومتر مربع را آزاد کرده‌اند. به ویژه بیش از 223 کیلومتر مربع در "سومی". در اواخر سپتامبر، آنها شهرک مهم استراتژیک یوناکووکا را آزاد کردند.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

اوکراین