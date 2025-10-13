ایران
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
نیروهای مسلح روسیه یک گروه مهاجم اوکراینی را به طور کامل نابود کردند
نیروهای مسلح روسیه یک گروه مهاجم اوکراینی را به طور کامل نابود کردند
نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.
نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.به گفته وزارت دفاع، امسال نیروهای روسی کنترل 205 شهرک را در منطقه نظامی شمالی به دست گرفته و بیش از 4714 کیلومتر مربع را آزاد کرده‌اند. به ویژه بیش از 223 کیلومتر مربع در "سومی". در اواخر سپتامبر، آنها شهرک مهم استراتژیک یوناکووکا را آزاد کردند.
نیروهای مسلح روسیه یک گروه مهاجم اوکراینی را به طور کامل نابود کردند

08:49 13.10.2025
نیروهای امنیتی روسیه به اطلاع اسپوتنیک رساندند که نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوندراتوفکا در بخش سومی اقدام به ضدحمله کردند، اما این گروه مهاجم به طور کامل نابود شد.
به گفته وزارت دفاع، امسال نیروهای روسی کنترل 205 شهرک را در منطقه نظامی شمالی به دست گرفته و بیش از 4714 کیلومتر مربع را آزاد کرده‌اند. به ویژه بیش از 223 کیلومتر مربع در "سومی". در اواخر سپتامبر، آنها شهرک مهم استراتژیک یوناکووکا را آزاد کردند.
