https://spnfa.ir/20251013/ترامپ-شرایط-تحویل-موشکهای-تاماهاک-آمریکایی-به-اوکراین-را-توضیح-داد-25924778.html

ترامپ شرایط تحویل موشک‌های تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد

ترامپ شرایط تحویل موشک‌های تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشک‌های تاماهاک را به کی‌یف منتقل خواهد کرد. 13.10.2025, اسپوتنیک ایران

2025-10-13T08:35+0330

2025-10-13T08:35+0330

2025-10-13T08:35+0330

عملیات ویژه روسیه در اوکراین

آمریکا

اوکراین

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/07/25816349_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_1f9deff8872f0122f258e610740f2782.jpg

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشک‌های تاماهاک را به کی‌یف منتقل خواهد کرد.هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد عرضه موشک‌های کروز آمریکایی به اوکراین گرفته است، اما می‌خواهد بداند که کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد.در پاسخ، کرملین اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند یک تشدید جدی باشد، زیرا موشک‌های تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد که انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین به روابط بین روسیه و ایالات متحده آسیب می‌رساند و استفاده از این موشک‌ها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است.

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا, اوکراین