عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
ترامپ شرایط تحویل موشک‌های تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشک‌های تاماهاک را به کی‌یف منتقل خواهد کرد.
آمریکا
اوکراین
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشک‌های تاماهاک را به کی‌یف منتقل خواهد کرد.هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد عرضه موشک‌های کروز آمریکایی به اوکراین گرفته است، اما می‌خواهد بداند که کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد.در پاسخ، کرملین اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند یک تشدید جدی باشد، زیرا موشک‌های تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد که انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین به روابط بین روسیه و ایالات متحده آسیب می‌رساند و استفاده از این موشک‌ها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است.
08:35 13.10.2025
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشک‌های تاماهاک را به کی‌یف منتقل خواهد کرد.
هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد عرضه موشک‌های کروز آمریکایی به اوکراین گرفته است، اما می‌خواهد بداند که کی‌یف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد.
در پاسخ، کرملین اعلام کرد که چنین اقدامی می‌تواند یک تشدید جدی باشد، زیرا موشک‌های تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد که انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین به روابط بین روسیه و ایالات متحده آسیب می‌رساند و استفاده از این موشک‌ها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است.
