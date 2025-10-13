https://spnfa.ir/20251013/ترامپ-شرایط-تحویل-موشکهای-تاماهاک-آمریکایی-به-اوکراین-را-توضیح-داد-25924778.html
ترامپ شرایط تحویل موشکهای تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد
ترامپ شرایط تحویل موشکهای تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشکهای تاماهاک را به کییف منتقل خواهد کرد. 13.10.2025, اسپوتنیک ایران
2025-10-13T08:35+0330
2025-10-13T08:35+0330
2025-10-13T08:35+0330
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
آمریکا
اوکراین
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/07/25816349_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_1f9deff8872f0122f258e610740f2782.jpg
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشکهای تاماهاک را به کییف منتقل خواهد کرد.هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد عرضه موشکهای کروز آمریکایی به اوکراین گرفته است، اما میخواهد بداند که کییف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد.در پاسخ، کرملین اعلام کرد که چنین اقدامی میتواند یک تشدید جدی باشد، زیرا موشکهای تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هستهای دارند. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد که انتقال موشکهای تاماهاک به اوکراین به روابط بین روسیه و ایالات متحده آسیب میرساند و استفاده از این موشکها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است.
اوکراین
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0a/07/25816349_83:0:718:476_1920x0_80_0_0_dfc9bdbac849fd5370f1da4ca5571199.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
آمریکا, اوکراین
ترامپ شرایط تحویل موشکهای تاماهاک آمریکایی به اوکراین را توضیح داد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اگر درگیری در اوکراین حل نشود، واشنگتن موشکهای تاماهاک را به کییف منتقل خواهد کرد.
هفته گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد عرضه موشکهای کروز آمریکایی به اوکراین گرفته است، اما میخواهد بداند که کییف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد.
در پاسخ، کرملین اعلام کرد که چنین اقدامی میتواند یک تشدید جدی باشد، زیرا موشکهای تاماهاک قابلیت حمل کلاهک هستهای دارند. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد که انتقال موشکهای تاماهاک به اوکراین به روابط بین روسیه و ایالات متحده آسیب میرساند و استفاده از این موشکها بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن است.