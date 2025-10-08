https://spnfa.ir/20251008/اگر-آنچه-در-اوکراین-است-دیکتاتوری-نیست-پس-چیست-25841962.html

اگر آنچه در اوکراین است دیکتاتوری نیست پس چیست؟

اگر آنچه در اوکراین است دیکتاتوری نیست پس چیست؟

08.10.2025

گزارش و تحلیل

البته این مساله جدیدی نیست و این نشریه موفق نشده که اتم را کشف کند ولی اینکه این بحث از طرف یک نشریه آمریکایی مطرح شود شاید جدید باشد.دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال قبل پایان یافته وحتی دوره پارلمان این کشور نیز پایان یافته اما زلنسکی به بهانه شرایط خاص جنگی در اوکراین از انجام انتخابات خودداری نموده و در حال حاضر اوکراین از نظر قانونی و مشروع، طبق قانون اساسی این کشور، نه رئیس جمهوری مشروع دارد و نه پارلمان و نه حتی دولت مشروع.اگر این اتفاق در هر جای دیگر جهان رخ داده بود کشورهای غربی زمین و زمان را به هم می دوختند که آی بیایید ببینید در فلان کشور فردی قدرت را قبضه کرده و مشروعیت ندارد اما وقتی که بحث مرتبط با متحدین آنها باشد دیگر دمکراسی و مردم سالاری معنی ندارد.اگر بخواهیم بشمریم می بینیم تعداد زیادی از کشورهایی که متحد غرب به حساب می آیند امروزه توسط دیکتاتورها و یا شبه دیکتاتورها اداره می شوند و تا زمانی که اینها مطیع غرب می باشند هیچ کس کاری به کارشان ندارد.آنچه برای غربی ها محرز است این می باشد که اگر امروز انتخاباتی در اوکراین برگزار شود اکثریت قاطع مردم اوکراین بر علیه زلنسکی و کاندیداهای همسو با او رای خواهند داد و طبق برخی بر آوردها در بهترین شرایط زلنسکی ممکن است حدود 14% آراء را بتواند به دست آورد.در چنین شرایطی حتی بحث مذاکرات با اوکراین هم زیر سوال می باشد.با توجه به اینکه زلنسکی از نظر قانونی مشروعیت ندارد اگر حتی توافقی با او صورت بگیرد این توافق می تواند زیر سوال قرار گیرد و بعدا هر حکومتی در اوکراین سر کار بیاید ادعا کند که چون زلنسکی مشروعیت نداشته وی حق نداشته توافقی را انجام دهد.به همین دلیل هم می باشد که ریاست‌جمهوری غیر قانونی زلنسکی یکی از انتقادات روسیه در مذاکرات صلح بوده و هست و به نظر می رسد قبل از هرگونه مذاکراتی فیما بین طرفین اول باید یک انتخابات سالم در اوکراین برگزار شود تا معلوم شود که چه کسی چه در این کاره نماینده مردم این کشور می باشد.با توجه به این شرایط به نظر می آید که زلنسکی امروزه در تلاش باشد راهکارهای مختلف را بررسی کند تا ببیند اگر انتخاباتی برگزار شود چه راهکاری برای بقایش وجود دارد.شاید مثلا بخواهد از جنگجویان خارجی برای رای دادن به خود استفاده کند و یا اینکه در سفارت خانه های خارج اوکراین رای گیری ها را جعل کنند و یا...

