تحویل موشکهای تاماهاک آمریکایی به اوکراین ممکن است ماهها طول بکشد و ممکن است هرگز از پرتابگرهای خود شلیک نشوند، اما این بدان معنا نیست که آنها بر مسکو تأثیری
جهان
تلگراف خاطرنشان میکند که واشنگتن ممکن است این موشکها را بدون اجازه برای استفاده آنها به کییف منتقل کند، با هدف تأثیرگذاری بر موضع مسکو در مذاکرات. همچنین خاطرنشان میکند که اظهارات اخیر ترامپ در مورد احتمال تأمین موشکهای تاماهاک به شیوهای "غیرشفاف" و مختص رئیس جمهور آمریکا بیان شده است.روز دوشنبه، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که عملاً تصمیمی در مورد تحویل موشکهای کروز تاماهاک به اوکراین گرفته است، اما میخواهد بفهمد که کییف چگونه قصد استفاده از آنها را دارد. کرملین در پاسخ هشدار داد که چنین اقدامی میتواند منجر به تشدید جدی تنش شود.
