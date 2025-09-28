https://spnfa.ir/20250928/اروپایی-ها-حالا-سر-قبر-مذاکرات-گریه-می-کنند-25669514.html

اروپایی ها حالا سر قبر مذاکرات گریه می کنند

اروپایی ها حالا سر قبر مذاکرات گریه می کنند

اسپوتنیک ایران

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همزمان با اعمال بند ماشه توسط اروپایی ها بر علیه ایران اظهار داشت: "اسنپ بک نباید پایان دیپلماسی با ایران باشد و راه... 28.09.2025, اسپوتنیک ایران

2025-09-28T17:44+0330

2025-09-28T17:44+0330

2025-09-28T17:44+0330

گزارش و تحلیل

ایران

اتحادیه اروپا

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e8/05/1f/20685620_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_bcb6a3a1ef992a6571b5763e7d2522d8.jpg

این در حالی است که به قول آقای عراقچی، در جلسه شورای امنیت، آمریکایی ها با حمله خود به ایران به دیپلماسی خیانت کردند اما اروپایی ها با اجرای بند ماشه دیپلماسی را دفن کرده اند.قبل از اجرای بند ماشه این شانس وجود داشت تا اروپایی ها بتوانند نقشی دیپلماتیک بازی کنند و گره گشای اختلافات ایران و آمریکا باشند اما بعد از اجرای بند ماشه و علیرغم اینکه روسیه و چین خواهان آن بودند که حد اقل قطعنامه 2231 برای شش ماه دیگر تمدید شود تا به دیپلماسی فرصت داده شود، عملا اروپایی ها ثابت کردند که ناتوانتر و بی اراده تر از آن هستند که بتوان روی آنها برای دیپلماسی حسابی باز کرد.دلیل این بحث هم این است که آقای عراقچی پیشنهادی را تقدیم اروپایی ها کرد و همان زمان رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت که به نظرش طرح خوبی است و طرح را با دیگر رهبران اروپایی به اشتراک می گذارد اما پاسخ از طرف اروپایی ها نیامد.طبق منشور سازمان ملل وظیفه شورای امنیت این است که برای ایجاد صلح و ثبات و امنیت جهانی فعالیت کند و نه برای افزایش تنش و بحران و جنگ افروزی.اگر یک شورای امنیت واقعی وجود داشت حد اقل تا به حال درباره جنگ در غزه تصمیمی گرفته بود اما می بینیم که شورای امنیت در این باره کاملا فلج است.این در حالی است که بیش از 175 کشور عضو سازمان ملل بارها اعلام کرده اند که خواهان توقف جنگ در غزه می باشند و از شورای امنیت خواسته اند تا در این باره تصمیم بگیرد.خودداری شورای امنیت در اعمال قانون بر علیه اسرائیل از یک طرف و زورگویی آن به دیگر کشورها و حتی ظلم کردن آن نسبت به ملت های دیگر جهان مانند ایران امروزه فضای جهانی را بر آن داشته که حتی بر علیه تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت هم بایستد.علیرغم همه هیاهویی که امروزه غربی ها با رسانه های خود، مخصوصا رسانه های فارسی زبان خود و مجددا مخصوصا در رسانه های اجتماعی راه انداخته اند باید به این نکته توجه داشت که تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران به چیزی حدود 16 سال پیش بر می گردد و شرایط امروزی کاملا با شرایط آنزمان متفاوت است و عملا این تحریم ها از بالاسر ایران برداشته نشد تا دوباره برگردد.اعمال این تحریم ها هم نیاز به ساز و کار جداگانه و تشکیل مجدد کمیته های اجرای تحریم های شورای امنیت دارد و با توجه به اینکه دو عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه و چین این تحریم ها را غیر قانونی می دانند احتمالا با تشکیل این کمیته ها مخالفت کنند و عملا اعمال این تحریم ها بر علیه ایران ابتر بماند.مضاف بر اینها طبق ماده 96 منشور سازمان ملل ایران حق دارد به دادگاه بین المللی بر علیه سه کشور اروپایی به بهانه اینکه حق اجرای بند ماشه را ندارند شکایت کند و تا زمانی که دادگاه بین المللی نظر خود را اعلام نکرده کشورهای جهان می توانند از اجرای این تحریم ها سر باز بزنند.در چنین شرایطی می توان گفت گو اینکه ایران تلاش داشت که از بازگشت این تحریم ها پرهیز کند اما شرایط موجود ایران را به سمت رویارویی با این رفتار اروپایی ها وا می دارد و اگر واقعا اروپایی ها به دنبال دیپلماسی بودند نباید بند ماشه را اعمال می کردند و باید حد اقل موافقت می کردند مهلت قطعنامه 2231 تمدید شود.البته 18 اکتبر یا 26 مهر عملا خاتمه برجام است.همانگونه که پیش بینی می شد آمریکایی ها بلا فاصله پس از اجرایی شدن بند ماشه اعلام کردند که خواهان گفتگو ومذاکره با ایران هستند.حالا که کار انجام شده و آنها برگه خود را از دست داده اند می بینیم که شروع کرده اند بر قبر مرده ای که خودشان کشته اند گریه کردن.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران , اتحادیه اروپا, سیاسی